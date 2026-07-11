Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki İlginç Tespiti Gündem Oldu!

İlişkilerden beden diline, kadın-erkek psikolojisinden gündelik hayattaki davranış kalıplarına kadar pek çok konuda dikkat çeken yorumlar yapan Kapışmak, özellikle alışılmışın dışındaki tespitleriyle sık sık tartışmaların odağına yerleşiyor. Kimi zaman destek bulan, kimi zaman da eleştirilen açıklamalarıyla gündeme gelen Kapışmak, bu kez erkeklerin otomobil tercihleriyle ilgili sözleriyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Aşkım Kapışmak, son olarak Danla Bilic'in YouTube'da yayınlanan DanlaCast programına konuk oldu. Sohbet sırasında insan psikolojisi, ilişkiler ve erkeklerin davranış kalıpları üzerine konuşan Kapışmak, güç algısı ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkiye değinirken oldukça iddialı bir yorum yaptı.