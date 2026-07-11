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Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki İlginç Tespiti Gündem Oldu!

Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki İlginç Tespiti Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 12:56
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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, bu kez Danla Bilic'in YouTube'da yayınlanan DanlaCast programındaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. İnsan davranışları ve ilişkiler üzerine yaptığı iddialı yorumlarla sık sık tartışma yaratan Kapışmak, programda erkeklerin otomobil tercihleri ile özgüven algısı arasında kurduğu bağlantıyla dikkat çekti. Özellikle büyük ve lüks araç kullanan erkeklere yönelik sözleri kısa sürede viral olurken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: DanlaCast

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=m1Iep...
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Yazdığı kişisel gelişim kitapları, davranış bilimleri üzerine yaptığı yorumlar ve özellikle insan ilişkilerine dair çıkışlarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Aşkım Kapışmak, zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Yazdığı kişisel gelişim kitapları, davranış bilimleri üzerine yaptığı yorumlar ve özellikle insan ilişkilerine dair çıkışlarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Aşkım Kapışmak, zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

İlişkilerden beden diline, kadın-erkek psikolojisinden gündelik hayattaki davranış kalıplarına kadar pek çok konuda dikkat çeken yorumlar yapan Kapışmak, özellikle alışılmışın dışındaki tespitleriyle sık sık tartışmaların odağına yerleşiyor. Kimi zaman destek bulan, kimi zaman da eleştirilen açıklamalarıyla gündeme gelen Kapışmak, bu kez erkeklerin otomobil tercihleriyle ilgili sözleriyle sosyal medyada yeniden konuşulmaya başladı.

Aşkım Kapışmak, son olarak Danla Bilic'in YouTube'da yayınlanan DanlaCast programına konuk oldu. Sohbet sırasında insan psikolojisi, ilişkiler ve erkeklerin davranış kalıpları üzerine konuşan Kapışmak, güç algısı ile tüketim alışkanlıkları arasındaki ilişkiye değinirken oldukça iddialı bir yorum yaptı.

Büyük ve gösterişli otomobiller kullanan erkeklerin bilinçaltındaki motivasyonları hakkında konuşan Kapışmak, bu görüşünün psikoloji alanında yapılan bazı araştırmalarla da desteklendiğini öne sürdü.

Programda yaptığı açıklamada, 'Çok büyük araba kullanan erkeklerin penisi küçüktür, küçük araba kullananların ise büyüktür.' ifadelerini kullanan Kapışmak, bunun fiziksel bir tespit değil, psikolojide 'eksikliği telafi etme' davranışıyla ilgili olduğunu savundu. Ona göre bazı erkekler, kendilerinde eksiklik hissettikleri alanları statü sembolleriyle kapatma eğiliminde oluyor ve büyük, gösterişli araçlar da bu durumun bir yansıması olarak görülebiliyor. Kapışmak, bu görüşünü Londra'da yürütülen psikolojik bir araştırmaya dayandırdığını belirtirken, sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu; kimi kullanıcılar açıklamayı mizahi bulurken, kimileri ise tartışmalı değerlendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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