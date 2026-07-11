Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki İlginç Tespiti Gündem Oldu!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=m1Iep...
Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, bu kez Danla Bilic'in YouTube'da yayınlanan DanlaCast programındaki açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu. İnsan davranışları ve ilişkiler üzerine yaptığı iddialı yorumlarla sık sık tartışma yaratan Kapışmak, programda erkeklerin otomobil tercihleri ile özgüven algısı arasında kurduğu bağlantıyla dikkat çekti. Özellikle büyük ve lüks araç kullanan erkeklere yönelik sözleri kısa sürede viral olurken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: DanlaCast
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Yazdığı kişisel gelişim kitapları, davranış bilimleri üzerine yaptığı yorumlar ve özellikle insan ilişkilerine dair çıkışlarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Aşkım Kapışmak, zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.
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Büyük ve gösterişli otomobiller kullanan erkeklerin bilinçaltındaki motivasyonları hakkında konuşan Kapışmak, bu görüşünün psikoloji alanında yapılan bazı araştırmalarla da desteklendiğini öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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