Çiçek Abbas'ın Nazlı'sıydı: Yeşilçam'ın Güzel Yıldızı Pembe Mutlu'nun Son Hali Gündem Oldu

Gerçek adı Pembe Gül olan oyuncu, 1955 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Modellik ve fotomodellik yaptığı dönemde bir televizyon reklamında dikkat çekmesiyle sinemaya adım atan Mutlu, kısa süre içerisinde yapımcıların aradığı yeni yüzlerden biri haline geldi.

O yıllarda Yeşilçam'da farklı türlerde filmler hızla artarken, Pembe Mutlu daha en başından kariyer çizgisini net şekilde belirledi. Dönemin yaygın erotik film furyasında gelen teklifleri kabul etmeyerek romantik, dram ve aile filmlerinde rol almayı tercih etti. Bu tavrı, onu yalnızca dönemin sevilen oyuncularından biri değil, aynı zamanda saygın isimlerinden biri haline getirdi.

Sade güzelliği, ela gözleri, doğal oyunculuğu ve samimi ekran enerjisi sayesinde kısa sürede seyircinin gönlünü kazandı.

Pembe Mutlu'nun kariyeri boyunca yer aldığı yapımların büyük bölümü bugün hâlâ televizyon ekranlarında defalarca yayınlanmaya devam ediyor.

Onun en büyük çıkışlarından biri hiç şüphesiz 1981 yapımı Davaro oldu.

Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmde hayat verdiği Cano karakteri, Türk sinema tarihinin unutulmaz kadın karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Kemal Sunal'ın canlandırdığı Memo ile yaşadığı hikâye, filmin yıllardır eskimeyen atmosferinin en önemli parçalarından biri oldu.

Ardından gelen Çiçek Abbas ise kariyerinin zirve noktalarından biri haline geldi.

İlyas Salman'ın canlandırdığı Abbas ile Şener Şen'in hayat verdiği Şakir karakterinin gönlünü kaptırdığı Nazlı, Yeşilçam tarihinin en sevilen kadın karakterlerinden biri oldu. Film yalnızca komedisiyle değil, karakterleriyle de kültleşirken Pembe Mutlu da Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Başarılı oyuncu daha sonra Şaşkın Ördek, Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe, Mavi Mavi gibi dönemin dikkat çeken yapımlarında da rol aldı.

Komediden drama uzanan geniş bir yelpazede ellinin üzerinde projede kamera karşısına geçen oyuncu; Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar gibi Yeşilçam'ın en önemli isimleriyle aynı setleri paylaştı.