Çiçek Abbas'ın Nazlı'sıydı: Yeşilçam'ın Güzel Yıldızı Pembe Mutlu'nun Son Hali Gündem Oldu
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden biri olmayabilir ama onu gören herkes mutlaka hatırlar... Kimi için Kemal Sunal'ın unutamadığı 'Cano', kimi için Şener Şen ile İlyas Salman'ın uğruna rekabete girdiği 'Nazlı'... 1980'li yılların en doğal ve en sevilen kadın oyuncularından biri olan Pembe Mutlu, yıllardır kameralardan uzak sürdürdüğü hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi görürken, Yeşilçam'a duyulan özlemi de yeniden hatırlattı. Gelin önce Pembe Mutlu'nun sinema kariyerine, ardından da yıllar sonra ortaya çıkan son haline birlikte bakalım.
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Yeşilçam'ın altın yıllarında birçok unutulmaz kadın oyuncu iz bıraktı. Ancak bunların arasında Pembe Mutlu'nun yeri her zaman biraz daha farklı oldu.
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Birçok oyuncu yıllarca ekranlarda kalmayı tercih ederken Pembe Mutlu bambaşka bir yol seçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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