Kıvanç Tatlıtuğ, İkinci Bebek İddialarına Sessiz Kalmadı!
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer cephesinden gelen bebek haberi, bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ikinci çocuklarını beklediği, hatta bu kez bir kız bebek sahibi olacakları öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile mutlu aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin yeniden anne-baba olmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı. Gazeteci Umut Ünver'in Gazete Magazin'de aktardığı kulis bilgilerine göre, merak uyandıran bu söylentilere son noktayı bizzat Kıvanç Tatlıtuğ koydu.
Kaynak: Gazete Magazin/ Umut Ünver
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Türkiye'nin en gözde çiftleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oluyor.
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Bugün sabah saatlerinde magazin kulislerini hareketlendiren bir haber ortaya atıldı. Gazeteci Bülent Cankurt'un kulis bilgisine dayandırılan haberde, Başak Dizer'in ikinci bebeğine hamile olduğu öne sürüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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