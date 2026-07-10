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Kıvanç Tatlıtuğ, İkinci Bebek İddialarına Sessiz Kalmadı!

Kıvanç Tatlıtuğ, İkinci Bebek İddialarına Sessiz Kalmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 13:20
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer cephesinden gelen bebek haberi, bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ikinci çocuklarını beklediği, hatta bu kez bir kız bebek sahibi olacakları öne sürüldü. İddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe ile mutlu aile hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin yeniden anne-baba olmaya hazırlandığı konuşulmaya başlandı. Gazeteci Umut Ünver'in Gazete Magazin'de aktardığı kulis bilgilerine göre, merak uyandıran bu söylentilere son noktayı bizzat Kıvanç Tatlıtuğ koydu. 

Kaynak: Gazete Magazin/ Umut Ünver

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Türkiye'nin en gözde çiftleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oluyor.

Türkiye'nin en gözde çiftleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oluyor.

Yakışıklılığıyla yıllardır milyonların hayran olduğu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı ve moda dünyasının başarılı isimlerinden Başak Dizer'in aşkı, başladığı günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Modellik kariyerinin ardından oyunculukta büyük bir çıkış yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ; Gümüş, Aşk-ı MemnuKuzey GüneyCesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi yapımlarla ekranların en sevilen oyuncularından biri haline geldi. Sadece oyunculuğuyla değil, sakin yaşam tarzı ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle de yıllardır takdir topluyor.

Moda danışmanı olarak sektörün önemli isimlerinden biri olan Başak Dizer ise uzun yıllardır birçok ünlü ismin stil çalışmalarında yer aldı. Çift, 2016 yılında Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen sade ama oldukça şık bir törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerinden 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.

Kurt Efe'nin doğumuyla birlikte ailelerini büyüten çift, oğullarını kameralardan mümkün olduğunca uzak büyütmeyi tercih etti. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelseler de özel hayatlarını göz önünde yaşamamaları, hayranlarının da takdir ettiği yönlerinden biri oldu. Tam da bu nedenle çift hakkında ortaya atılan her yeni iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giriyor.

Bugün sabah saatlerinde magazin kulislerini hareketlendiren bir haber ortaya atıldı. Gazeteci Bülent Cankurt'un kulis bilgisine dayandırılan haberde, Başak Dizer'in ikinci bebeğine hamile olduğu öne sürüldü.

Bugün sabah saatlerinde magazin kulislerini hareketlendiren bir haber ortaya atıldı. Gazeteci Bülent Cankurt'un kulis bilgisine dayandırılan haberde, Başak Dizer'in ikinci bebeğine hamile olduğu öne sürüldü.

İddialara göre 49 yaşındaki Başak Dizer'in yaklaşık beş aylık hamile olduğu, çiftin bu kez bir kız bebek beklediği konuşuluyordu. Kısa süre içerisinde birçok magazin sayfası ve sosyal medya hesabı bu haberi paylaşırken konu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Ortaya atılan haberlerin ardından gözler Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer cephesine çevrildi. Merak edilen açıklama ise gecikmedi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Gazete Magazin'den Umut Ünver'e yaptığı açıklamada ikinci bebek iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Ünlü oyuncu,

'Böyle bir durum söz konusu değildir. İddialar asılsızdır.'

ifadelerini kullanarak sosyal medyada hızla yayılan söylentilere son noktayı koydu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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