Kıvanç Tatlıtuğ, İkinci Bebek İddialarına Sessiz Kalmadı!

Yakışıklılığıyla yıllardır milyonların hayran olduğu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı ve moda dünyasının başarılı isimlerinden Başak Dizer'in aşkı, başladığı günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Modellik kariyerinin ardından oyunculukta büyük bir çıkış yakalayan Kıvanç Tatlıtuğ; Gümüş, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Aile gibi yapımlarla ekranların en sevilen oyuncularından biri haline geldi. Sadece oyunculuğuyla değil, sakin yaşam tarzı ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle de yıllardır takdir topluyor.

Moda danışmanı olarak sektörün önemli isimlerinden biri olan Başak Dizer ise uzun yıllardır birçok ünlü ismin stil çalışmalarında yer aldı. Çift, 2016 yılında Paris'teki Türkiye Başkonsolosluğu'nda düzenlenen sade ama oldukça şık bir törenle dünyaevine girdi. Magazin dünyasında örnek gösterilen evliliklerinden 2022 yılında ise oğulları Kurt Efe dünyaya geldi.

Kurt Efe'nin doğumuyla birlikte ailelerini büyüten çift, oğullarını kameralardan mümkün olduğunca uzak büyütmeyi tercih etti. Zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelseler de özel hayatlarını göz önünde yaşamamaları, hayranlarının da takdir ettiği yönlerinden biri oldu. Tam da bu nedenle çift hakkında ortaya atılan her yeni iddia kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giriyor.