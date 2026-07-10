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Kim Kimi Takip Ediyor? Türk Ünlülerinin Instagram Haritası Ortaya Çıktı!

Kim Kimi Takip Ediyor? Türk Ünlülerinin Instagram Haritası Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 12:52
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Instagram artık sadece fotoğraf paylaşma uygulaması değil; kim kimi takip ediyor, kim etmiyor, kim herkesi görmezden geliyor... Bunların hepsi magazin dünyasında ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye'nin en çok konuşulan 25 ünlüsünün birbirleriyle olan dijital ilişkilerini sizler için gözler önüne serdik. Kimin sektörün merkezinde olduğu, kimin neredeyse kimseyi takip etmediği, kimin herkes tarafından takip edildiği tek tabloda ortaya çıktı.

Buyurun, dikkat çeken detaylara birlikte bakalım...

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Tablonun en dikkat çekici sonucu hiç şüphesiz Murat Boz.

Tablonun en dikkat çekici sonucu hiç şüphesiz Murat Boz.

Verilere göre;

  • 10 kişiyi takip ediyor.

  • 8 kişi tarafından takip ediliyor.

Yani hem takip etmeyi tercih ediyor hem de diğer ünlüler tarafından en fazla takip edilen isimlerden biri konumunda.

Bu durum Murat Boz'un hem müzik dünyası hem televizyon hem de magazin çevresiyle güçlü bağlara sahip olduğunu gösteriyor. Tablonun da belirttiği gibi listenin 'merkez ismi' olması tesadüf değil.

En çok takip edilen isimler

En çok takip edilen isimler

Tabloya göre zirve şu isimlerden oluşuyor:

Murat Boz — 8 kişi

Demet Özdemir — 8 kişi

Hazal Kaya — 8 kişi

Cem Yılmaz — 7 kişi

Bu dört isim, listedeki ünlüler arasında en fazla karşılıklı ilgi gören kişiler olmuş.

Özellikle Demet Özdemir'in hem oyuncular hem müzisyenler tarafından takip edilmesi dikkat çekiyor.

Hazal Kaya ise oyuncu çevresinin en güçlü bağlantılarından birine sahip görünüyor.

En fazla kişiyi takip eden ünlüler

En fazla kişiyi takip eden ünlüler

Takip konusunda en cömert isimler ise şöyle:

Bu isimler yalnızca kendi çevrelerini değil, sektör içerisindeki farklı isimleri de takip etmeyi tercih ediyor.

Instagram'ın en mesafeli isimleri

Instagram'ın en mesafeli isimleri

Bazı ünlüler ise adeta 'kimseyi takip etmeme' politikası izliyor.

Listenin en dikkat çekici isimleri:

Hadise → 0 kişiyi takip ediyor.

Ebru Gündeş → 0 kişiyi takip ediyor.

Yani listede bulunan 24 ünlünün hiçbirini takip etmiyorlar.

Bu durum uzun yıllardır uyguladıkları sosyal medya stratejisinin devamı niteliğinde.

Takip edilmelerine rağmen karşılık vermeyen isimler

Takip edilmelerine rağmen karşılık vermeyen isimler

Tabloda ilginç bir başka ayrıntı da şu:

Bazı isimler birçok kişi tarafından takip edilirken kendileri oldukça az kişiyi takip ediyor.

Örneğin;

Bu isimlerin sosyal medya kullanımını oldukça seçici tuttukları görülüyor.

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Karşılıklı dostluklar dikkat çekiyor

Karşılıklı dostluklar dikkat çekiyor

Tabloda bazı karşılıklı takip ilişkileri de göze çarpıyor.

Özellikle;

gibi bağlantılar aynı sosyal çevrede bulunan isimlerin birbirlerini takip etmeye devam ettiğini gösteriyor.

Oyuncuların büyük ölçüde oyuncuları, müzisyenlerin ise hem oyuncuları hem kendi sektörlerinden isimleri takip ettiği görülüyor.

Tabloda oyuncular arasında oldukça yoğun bir ağ bulunuyor.

Tabloda oyuncular arasında oldukça yoğun bir ağ bulunuyor.

Özellikle;

arasında yeşil kutuların yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Bu da televizyon ve dijital platform projeleri sayesinde oluşan yakın çevreyi yansıtıyor.

Şarkıcılar daha seçici davranıyor

Şarkıcılar daha seçici davranıyor

Müzik dünyasında ise tablo biraz farklı.

Hadise, Ebru Gündeş ve Tarkan oldukça sınırlı sayıda kişiyi takip ederken;

İrem Derici ve Demet Akalın'ın çok daha sosyal bir profil çizdiği görülüyor.

Murat Boz ise müzisyenler arasında açık ara en geniş bağlantıya sahip isim olarak öne çıkıyor.

En az takip edilen isimler

En az takip edilen isimler

Listenin sonunda ise şu isimler bulunuyor:

  • Pelin Karahan → 1 kişi tarafından takip ediliyor.

  • Beren Saat → 1 kişi tarafından takip ediliyor.

  • Burak Özçivit → 2 kişi tarafından takip ediliyor.

  • Cem Yılmaz → 2 kişiyi takip ediyor (ancak 7 kişi tarafından takip ediliyor).

Bu veriler popülerlikle değil, yalnızca listedeki 25 kişi arasındaki karşılıklı Instagram ilişkileriyle ilgili olduğu için dikkatli yorumlanmalı.

Genel tablo ne söylüyor?

Genel tablo ne söylüyor?

Haritaya bakıldığında üç farklı profil ortaya çıkıyor:

En dikkat çekici sonuç ise Murat Boz'un hem en fazla kişiyi takip eden hem de en fazla takip edilen isimlerden biri olması. Bu da onu tablo üzerindeki en güçlü bağlantı noktası haline getiriyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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