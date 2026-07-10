Kim Kimi Takip Ediyor? Türk Ünlülerinin Instagram Haritası Ortaya Çıktı!

Verilere göre;

10 kişiyi takip ediyor.

8 kişi tarafından takip ediliyor.

Yani hem takip etmeyi tercih ediyor hem de diğer ünlüler tarafından en fazla takip edilen isimlerden biri konumunda.

Bu durum Murat Boz'un hem müzik dünyası hem televizyon hem de magazin çevresiyle güçlü bağlara sahip olduğunu gösteriyor. Tablonun da belirttiği gibi listenin 'merkez ismi' olması tesadüf değil.