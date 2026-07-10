Kim Kimi Takip Ediyor? Türk Ünlülerinin Instagram Haritası Ortaya Çıktı!
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Instagram artık sadece fotoğraf paylaşma uygulaması değil; kim kimi takip ediyor, kim etmiyor, kim herkesi görmezden geliyor... Bunların hepsi magazin dünyasında ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye'nin en çok konuşulan 25 ünlüsünün birbirleriyle olan dijital ilişkilerini sizler için gözler önüne serdik. Kimin sektörün merkezinde olduğu, kimin neredeyse kimseyi takip etmediği, kimin herkes tarafından takip edildiği tek tabloda ortaya çıktı.
Buyurun, dikkat çeken detaylara birlikte bakalım...
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Tablonun en dikkat çekici sonucu hiç şüphesiz Murat Boz.
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En çok takip edilen isimler
En fazla kişiyi takip eden ünlüler
Instagram'ın en mesafeli isimleri
Takip edilmelerine rağmen karşılık vermeyen isimler
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Karşılıklı dostluklar dikkat çekiyor
Tabloda oyuncular arasında oldukça yoğun bir ağ bulunuyor.
Şarkıcılar daha seçici davranıyor
En az takip edilen isimler
Genel tablo ne söylüyor?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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