Yıllardır Süren Küslükte Yeni Perde: Ala Tokel'den Sibil Çetinkaya'ya "Limon" Göndermesi!
Bir zamanlar sosyal medyanın en yakın arkadaşları olarak gösterilen Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel'in yolları yıllar önce ayrılmış, ikilinin küslüğü uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. YouTube'da başlayan dostluklarını bitiren etiket krizi ve arkadaş çevresindeki kırılmaların ardından birbirlerinden tamamen uzaklaşan ikili, bu kez peş peşe yaptıkları 'limon' açıklamalarıyla yeniden karşı karşıya geldi. Sibil Çetinkaya'nın 'Sektör çökse limon satarım, yine en iyisi olurum' sözlerinin ardından Ala Tokel'in verdiği yanıt, sosyal medyada eski arkadaşına gönderme olarak yorumlandı. Peki ikili neden küstü, aralarında neler yaşandı ve 'limon' polemiği nasıl başladı? Gelin, tüm detaylara birlikte bakalım.
Sosyal medya dünyasının yükselişe geçtiği dönemde adını duyuran isimlerden olan Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel, uzun yıllar boyunca hem yakın arkadaşlıkları hem de birlikte ürettikleri içeriklerle konuşuldu.
Aralarındaki buzlar erimemişken, son günlerde yapılan iki farklı açıklama sosyal medyada yeniden "Acaba birbirlerine gönderme mi yaptılar?" tartışmasını başlattı.
Tam da bu tartışmalar devam ederken Ala Tokel'in yaptığı açıklama dikkat çekti.
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