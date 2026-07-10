Yıllardır Süren Küslükte Yeni Perde: Ala Tokel'den Sibil Çetinkaya'ya "Limon" Göndermesi!

YouTube'un Türkiye'de altın çağını yaşadığı yıllarda Ahmet Aksöz ve Burak Yörük'ün de yer aldığı arkadaş grubunun en dikkat çeken isimlerinden olan ikili, eğlenceli vlog'ları, seyahat videoları ve günlük yaşam içerikleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

Sibil Çetinkaya, moda, seyahat, yaşam tarzı ve lüks deneyimlerini merkezine alan içerikleriyle kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, özellikle YouTube'un ardından Instagram ve TikTok'ta da güçlü bir kitle oluşturdu. Zamanla yalnızca bir içerik üreticisi olmaktan çıkarak birçok markayla çalışan, moda haftalarına katılan ve dijital dünyanın en bilinen influencer'larından biri haline geldi.

Ala Tokel ise makyaj ve güzellik içerikleriyle başladığı dijital kariyerini zaman içinde yaşam tarzı, moda ve girişimcilik ekseninde büyüttü. Kendine has üslubu, filtresiz açıklamaları ve dobra tavrıyla sosyal medyada sadık bir takipçi kitlesi edinen Tokel, güzellik sektöründeki çalışmaları ve kendi markalarıyla da adından söz ettirdi. Bir dönem neredeyse her etkinlikte birlikte görüntülenen ikili, sosyal medyanın en sevilen arkadaşlıklarından biri olarak gösteriliyordu.

Ancak yıllar içinde bu yakın dostluk tamamen sona erdi. Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel'in yollarının ayrılmasına neden olan ilk büyük kırılma ise sosyal medyada uzun süre konuşulan YouTube'daki etiket krizi oldu.

İddialara göre Sibil Çetinkaya'nın bazı YouTube videolarının arka planına, videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla '#alatokel' ve '#alatokelkimdir' gibi gizli etiketler eklendiği ortaya çıktı. Ala Tokel'in bunu fark etmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli paylaşımlar dikkat çekti. Sibil Çetinkaya ise söz konusu etiketlerin kendi bilgisi dahilinde eklenmediğini, kanal yönetimini üstlenen ekibin yaptığı teknik bir hata olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Açıklama gelse de yaşanan olay ikili arasındaki güveni ciddi şekilde sarstı.

Küslüğün tek nedeni ise bu değildi. Aynı arkadaş grubunda yaşanan ayrılıklar ve özel hayatlarındaki gelişmeler de iki ismin arasındaki mesafeyi giderek artırdı. Özellikle Ala Tokel'in eski sevgilisi Ahmet Aksöz ile Sibil Çetinkaya'nın arkadaşlığını sürdürmeye devam etmesi ve zaman zaman birlikte içerik üretmeleri, sosyal medyada ikilinin tamamen yollarını ayırdığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

Bir süre sonra birlikte görüntülenmeyi bırakan ikili, sosyal medya hesaplarında da birbirleriyle olan etkileşimlerini tamamen sonlandırdı. Takipleşmeyi bırakan ve aynı ortamlarda bulunmamaya özen gösteren Çetinkaya ile Tokel, yıllardır küslükleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.