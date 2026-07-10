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Yıllardır Süren Küslükte Yeni Perde: Ala Tokel'den Sibil Çetinkaya'ya "Limon" Göndermesi!

Yıllardır Süren Küslükte Yeni Perde: Ala Tokel'den Sibil Çetinkaya'ya "Limon" Göndermesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 10:41
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Bir zamanlar sosyal medyanın en yakın arkadaşları olarak gösterilen Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel'in yolları yıllar önce ayrılmış, ikilinin küslüğü uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. YouTube'da başlayan dostluklarını bitiren etiket krizi ve arkadaş çevresindeki kırılmaların ardından birbirlerinden tamamen uzaklaşan ikili, bu kez peş peşe yaptıkları 'limon' açıklamalarıyla yeniden karşı karşıya geldi. Sibil Çetinkaya'nın 'Sektör çökse limon satarım, yine en iyisi olurum' sözlerinin ardından Ala Tokel'in verdiği yanıt, sosyal medyada eski arkadaşına gönderme olarak yorumlandı. Peki ikili neden küstü, aralarında neler yaşandı ve 'limon' polemiği nasıl başladı? Gelin, tüm detaylara birlikte bakalım.

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Sosyal medya dünyasının yükselişe geçtiği dönemde adını duyuran isimlerden olan Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel, uzun yıllar boyunca hem yakın arkadaşlıkları hem de birlikte ürettikleri içeriklerle konuşuldu.

Sosyal medya dünyasının yükselişe geçtiği dönemde adını duyuran isimlerden olan Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel, uzun yıllar boyunca hem yakın arkadaşlıkları hem de birlikte ürettikleri içeriklerle konuşuldu.

YouTube'un Türkiye'de altın çağını yaşadığı yıllarda Ahmet Aksöz ve Burak Yörük'ün de yer aldığı arkadaş grubunun en dikkat çeken isimlerinden olan ikili, eğlenceli vlog'ları, seyahat videoları ve günlük yaşam içerikleriyle geniş bir kitleye ulaştı.

Sibil Çetinkaya, moda, seyahat, yaşam tarzı ve lüks deneyimlerini merkezine alan içerikleriyle kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşırken, özellikle YouTube'un ardından Instagram ve TikTok'ta da güçlü bir kitle oluşturdu. Zamanla yalnızca bir içerik üreticisi olmaktan çıkarak birçok markayla çalışan, moda haftalarına katılan ve dijital dünyanın en bilinen influencer'larından biri haline geldi.

Ala Tokel ise makyaj ve güzellik içerikleriyle başladığı dijital kariyerini zaman içinde yaşam tarzı, moda ve girişimcilik ekseninde büyüttü. Kendine has üslubu, filtresiz açıklamaları ve dobra tavrıyla sosyal medyada sadık bir takipçi kitlesi edinen Tokel, güzellik sektöründeki çalışmaları ve kendi markalarıyla da adından söz ettirdi. Bir dönem neredeyse her etkinlikte birlikte görüntülenen ikili, sosyal medyanın en sevilen arkadaşlıklarından biri olarak gösteriliyordu.

Ancak yıllar içinde bu yakın dostluk tamamen sona erdi. Sibil Çetinkaya ve Ala Tokel'in yollarının ayrılmasına neden olan ilk büyük kırılma ise sosyal medyada uzun süre konuşulan YouTube'daki etiket krizi oldu.

İddialara göre Sibil Çetinkaya'nın bazı YouTube videolarının arka planına, videoların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak amacıyla '#alatokel' ve '#alatokelkimdir' gibi gizli etiketler eklendiği ortaya çıktı. Ala Tokel'in bunu fark etmesinin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı göndermeli paylaşımlar dikkat çekti. Sibil Çetinkaya ise söz konusu etiketlerin kendi bilgisi dahilinde eklenmediğini, kanal yönetimini üstlenen ekibin yaptığı teknik bir hata olduğunu söyleyerek kendisini savundu. Açıklama gelse de yaşanan olay ikili arasındaki güveni ciddi şekilde sarstı.

Küslüğün tek nedeni ise bu değildi. Aynı arkadaş grubunda yaşanan ayrılıklar ve özel hayatlarındaki gelişmeler de iki ismin arasındaki mesafeyi giderek artırdı. Özellikle Ala Tokel'in eski sevgilisi Ahmet Aksöz ile Sibil Çetinkaya'nın arkadaşlığını sürdürmeye devam etmesi ve zaman zaman birlikte içerik üretmeleri, sosyal medyada ikilinin tamamen yollarını ayırdığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

Bir süre sonra birlikte görüntülenmeyi bırakan ikili, sosyal medya hesaplarında da birbirleriyle olan etkileşimlerini tamamen sonlandırdı. Takipleşmeyi bırakan ve aynı ortamlarda bulunmamaya özen gösteren Çetinkaya ile Tokel, yıllardır küslükleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Aralarındaki buzlar erimemişken, son günlerde yapılan iki farklı açıklama sosyal medyada yeniden "Acaba birbirlerine gönderme mi yaptılar?" tartışmasını başlattı.

Katıldığı bir YouTube programında influencer olmayı sevdiğini açık yüreklilikle dile getiren Sibil Çetinkaya, kariyerine dair yaptığı değerlendirmede şu sözleri kullandı:

'Ben ünlü olmaya bayılıyorum, dünyanın en keyifli şeyi. Sektör çökse ben limon satıcısı olurum. Yine onların arasındaki en iyisi olurum.'

Tam da bu tartışmalar devam ederken Ala Tokel'in yaptığı açıklama dikkat çekti.

'Ben 'Limon satsam o işin de birincisi olurum' gibi bir iddiam yok. Parayı ararım, her zaman bulmaya çalışırım.'

Her ne kadar Ala Tokel, bu sözlerinde doğrudan Sibil Çetinkaya'nın adını vermese de sosyal medya kullanıcıları açıklamanın zamanlaması nedeniyle bunun eski arkadaşına bir gönderme olduğu iddiasını ortaya attı. Özellikle ikilinin geçmişte yaşadığı küslük yeniden gündeme gelirken, X ve Instagram'da çok sayıda kullanıcı iki açıklamayı yan yana paylaşarak karşılaştırdı.

Böylece yıllardır konuşulan Sibil Çetinkaya-Ala Tokel küslüğü, bu kez 'limon' polemiği üzerinden yeniden sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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