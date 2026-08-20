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Tarzına Uygun Bir Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!

etiket Tarzına Uygun Bir Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 11:31
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Bu içerikte tarzına uygun şekilde ev dekorasyonu yapmanın tüyolarını veriyoruz. Aslında o hep hayalini kurduğun ev dekorasyonu sandığından kolay sadece doğru adımları atmalısın.

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1. Tarzını evine yansıtmalısın.

Giyiminde seni sen yapan detayları düşün... Mesela dolabındaki renkler, kumaşlar ve dokular aslında dekorasyon stilinin de temeli. Zamansız bir giyim tarzın varsa klasik modern, rahat ve renkli giyinmeyi seviyorsan bohem veya eklektik tarzlar evinde çok daha doğal duracaktır.

2. 60-30-10 kuralıyla renk paletini kurgulamalısın.

Mekanda görsel bir denge kurmak için baskın bir ana renk (%60), onu tamamlayan ikincil bir ton (%30) ve alana karakter katacak iddialı bir vurgu rengi (%10) seçmen gerekiyor. Duvarlar ve büyük mobilyalarda nötr tonlar kullanıp aksesuarlarla kontrast yaratarak da ortamı yormadan şık gösterebilirsin.

3. Ana mobilyaları kilit parça olarak seçmelisin.

Nasıl ki dolabında kaliteli bir ceket tüm kombini kurtarıyorsa, koltuk veya yemek masası gibi büyük mobilyalar da evin omurgasını oluşturur. Bu parçalarda modası çabuk geçmeyecek, fonksiyonel ve kaliteli tasarımlara yönelebilirsin.

4. Dokuları karıştırarak derinlik katabilirsin.

Tek bir malzeme türüne bağlı kalmak evi soğuk veya bir mağaza gibi gösterebilir. Bu yüzden ahşap, metal, keten, kadife veya seramik gibi farklı dokuları bir arada kullanarak mekanda zengin, yaşayan ve sıcak bir atmosfer oluşturabilirsin.

5. Aydınlatmayı katmanlandırmalısın.

Yalnızca tek bir tavan ışığı yeterli olmaz. Bu yüzden genel aydınlatmanın yanı sıra lambaderler, masa lambaları veya gizli LED’ler ekleyerek ortamda farklı modlara uygun sıcak ve davetkar ışık köşeleri yaratarak eşsiz bir görünüm oluşturabilirsin.

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6. Hikayeni aksesuarlara taşımalısın.

Evini katalog sayfalarından ayıran şey senin anıların ve zevklerin, bunu sakın unutma! Seyahatlerden topladığın objeler, sevdiğin kitaplar, tablolar veya el yapımı özel parçalarla yaşam alanına sana özel bir karakter kazandırabilirsin.

7. Doğal dokunuşlarla alanı canlandırmalısın.

Bitkiler, taze çiçekler ve doğal ışık giren açık alanlar evin enerjisini anında değiştirir. Tarzın ister minimalist ister iddialı olsun, yeşil yapraklı bitkiler mekana tazelik ve dinamizm katar. Bu yüzden odalara biraz çiçek ve bitki koymaktan çekinme.

8. Yaşam alışkanlıklarına göre işlevsellik eklemelisin.

Ev sadece güzel görünmekle kalmamalı, senin günlük rutinine de hizmet etmeli. Kalabalık misafirler ağırlamayı seviyorsan geniş modüler koltuklar, evden çalışıyorsan ilham veren konforlu bir köşe tasarlayarak şıklığı konforla buluşturabilir ve kendi tarzını oluşturabilirsin.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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