Tarzına Uygun Bir Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Adım Adım Anlatıyoruz!
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Bu içerikte tarzına uygun şekilde ev dekorasyonu yapmanın tüyolarını veriyoruz. Aslında o hep hayalini kurduğun ev dekorasyonu sandığından kolay sadece doğru adımları atmalısın.
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1. Tarzını evine yansıtmalısın.
2. 60-30-10 kuralıyla renk paletini kurgulamalısın.
3. Ana mobilyaları kilit parça olarak seçmelisin.
4. Dokuları karıştırarak derinlik katabilirsin.
5. Aydınlatmayı katmanlandırmalısın.
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6. Hikayeni aksesuarlara taşımalısın.
7. Doğal dokunuşlarla alanı canlandırmalısın.
8. Yaşam alışkanlıklarına göre işlevsellik eklemelisin.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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