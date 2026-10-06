Adı Fon Soruşturmasında da Geçen İş İnsanı Ali Emre Ballı’nın Cansız Bedeni Boş Bir Arazideki Arabada Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Ballı’nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Ayrıca Ali Emre Ballı, fon soruşturmasında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da iş ortağı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, Çekmeköy'deki boş bir arazide meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın