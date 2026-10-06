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Adı Fon Soruşturmasında da Geçen İş İnsanı Ali Emre Ballı’nın Cansız Bedeni Boş Bir Arazideki Arabada Bulundu

Adı Fon Soruşturmasında da Geçen İş İnsanı Ali Emre Ballı’nın Cansız Bedeni Boş Bir Arazideki Arabada Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 18:51 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 19:03
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Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Ballı’nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Ballı'nın adı son olarak fon soruşturmasında geçmişti. Ayrıca Ali Emre Ballı, fon soruşturmasında adı geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da iş ortağı.

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Olay, Çekmeköy'deki boş bir arazide meydana geldi.

Olay, Çekmeköy'deki boş bir arazide meydana geldi.

Sabah’ta yer alan habere göre; İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araç içerisinde sürücü koltuğunda bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi 46 yaşındaki Ali Emre Ballı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede Ballı'nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı ve geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ile bir dizi şirkette ortaklığı bulunan iş insanı Ali Emre Ballı’nın cansız bedenini bulanlar jandarma ekiplerine haber verdi. 

Halk TV’nin haberine göre; aynı zamanda Mustafa Yazıcı'ya ait Adil Katılım Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Emre Ballı'nın mal varlığına da tedbir konulmuştu. Mustafa Yazıcı'nın varlıklarına konulan tedbirin kaldırıldığı kararda Ballı'nın da adı yer almıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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