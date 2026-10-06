Fatma Betül Sayan Kaya'nın TMSF Hesabına Geri Yatırdığı Para Miktarı Belli Oldu
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon krizinde yeni bir adım atıldı. Soruşturma altındaki fonlardan yüklü miktarda kazanç sağladığı tespit edilen ve sonrasında görevlerinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi, borsadan aldıkları parayı TMSF'nin açtığı özel hesaplara devretti. Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yolladığı para 1 milyar 860 milyon lira. Olaylar gündeme geldikten sonra Kaya çiftinin aldıkları paranın 2,2 milyar TL olduğu belirtilmişti.
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Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve çok sayıda tanınmış kişinin adının karıştığı fon soruşturmasında en somut ve dikkat çekici adımlardan biri atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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