Fatma Betül Sayan Kaya'nın TMSF Hesabına Geri Yatırdığı Para Miktarı Belli Oldu

Sürecin kilit isimlerinden biri olan eski Bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, tartışmalı fonlardan elde edilen devasa geliri devlete geri vermek üzere harekete geçti. Kaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan 'gönüllü iade' hesaplarına para yolladı. Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yolladığı para 1 milyar 860 milyon lira. Ancak medyaya yansıyan haberlerde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin aldıkları paranın 2,2 milyar TL olduğu belirtilmişti.

Musa Kesler’in haberine göre; dün sabah saatlerinde yapılan resmi bir başvuruyla başlayan bu süreç, gün boyu süren hızlı bir hukuki trafiği de beraberinde getirdi. Sayan Kaya'nın bu devasa meblağı sorunsuz bir şekilde transfer edebilmesi için, banka hesaplarına daha önceden konulmuş olan hukuki engellerin aşılması gerekiyordu. Bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, ilgili prosedürleri işleterek hesaplardaki dondurma ve tedbir kararlarını sadece bu iade işleminin yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde, sınırlandırılmış olarak kaldırdı. Gerekli yasal izinlerin hızla çıkmasının ardından dün öğleden sonra başlatılan para transferi, bugün itibarıyla TMSF kayıtlarına resmi olarak işlendi.

Devletin kasasına dönen bu yüklü ödemenin TMSF çatısı altında faaliyet gösteren Birleşik Fon Bank uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlendiği belirtildi. Sisteme ilk giriş yapılırken yatırılan şahsi ana para miktarı bu gönüllü iade kapsamının tamamen dışında bırakıldı.