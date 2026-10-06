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Fatma Betül Sayan Kaya'nın TMSF Hesabına Geri Yatırdığı Para Miktarı Belli Oldu

Fatma Betül Sayan Kaya'nın TMSF Hesabına Geri Yatırdığı Para Miktarı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 09:25 Son Güncelleme: 06.10.2026 - 09:39
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Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon krizinde yeni bir adım atıldı. Soruşturma altındaki fonlardan yüklü miktarda kazanç sağladığı tespit edilen ve sonrasında görevlerinden istifa eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi, borsadan aldıkları parayı TMSF'nin açtığı özel hesaplara devretti. Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yolladığı para 1 milyar 860 milyon lira. Olaylar gündeme geldikten sonra Kaya çiftinin aldıkları paranın 2,2 milyar TL olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Musa Kesler / Hürriyet

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Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve çok sayıda tanınmış kişinin adının karıştığı fon soruşturmasında en somut ve dikkat çekici adımlardan biri atıldı.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve çok sayıda tanınmış kişinin adının karıştığı fon soruşturmasında en somut ve dikkat çekici adımlardan biri atıldı.

Sürecin kilit isimlerinden biri olan eski Bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, tartışmalı fonlardan elde edilen devasa geliri devlete geri vermek üzere harekete geçti. Kaya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan 'gönüllü iade' hesaplarına para yolladı. Hürriyet Gazetesi’nden Musa Kesler’in haberine göre; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin yolladığı para 1 milyar 860 milyon lira. Ancak medyaya yansıyan haberlerde Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin aldıkları paranın 2,2 milyar TL olduğu belirtilmişti.

Musa Kesler’in haberine göre; dün sabah saatlerinde yapılan resmi bir başvuruyla başlayan bu süreç, gün boyu süren hızlı bir hukuki trafiği de beraberinde getirdi. Sayan Kaya'nın bu devasa meblağı sorunsuz bir şekilde transfer edebilmesi için, banka hesaplarına daha önceden konulmuş olan hukuki engellerin aşılması gerekiyordu. Bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi. Başsavcılık, ilgili prosedürleri işleterek hesaplardaki dondurma ve tedbir kararlarını sadece bu iade işleminin yapılabilmesine olanak tanıyacak şekilde, sınırlandırılmış olarak kaldırdı. Gerekli yasal izinlerin hızla çıkmasının ardından dün öğleden sonra başlatılan para transferi, bugün itibarıyla TMSF kayıtlarına resmi olarak işlendi.

Devletin kasasına dönen bu yüklü ödemenin TMSF çatısı altında faaliyet gösteren Birleşik Fon Bank uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirlendiği belirtildi. Sisteme ilk giriş yapılırken yatırılan şahsi ana para miktarı bu gönüllü iade kapsamının tamamen dışında bırakıldı.

SPK'nın 'İki Katı İade Edilir' Maddesi Vardı!

SPK'nın 'İki Katı İade Edilir' Maddesi Vardı!

Eski Bakan ve eşinin bu ödemeyi yapmasının ardındaki en önemli hukuki dayanak ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptırım mevzuatında saklı. SPK kurallarına göre, mevzuata aykırı fon işlemlerinden haksız kazanç sağlandığının tespit edildiği durumlarda, elde edilen kârın yetkili kurumlara gönüllü olarak iade edilmemesi halinde çok daha ağır bir tablo ortaya çıkıyor. İlgili madde gereğince devlet, tespit edilen haksız kazancı şahıslardan 'iki katı' oranında cezalı olarak tahsil etme yetkisine sahip. Hukuki sürecin derinleşmesiyle birlikte devreye girebilecek bu ağır katlamalı ceza riskinin önüne geçmek için işletilen 'gönüllü iade' mekanizması, milyarlarca liralık kaynağın tek seferde devlete dönmesinin önünü açtı.

'Parayı geri yatırma' uygulamasına sosyal medyada da tepkiler peş peşe geldi.

'Parayı geri yatırma' uygulamasına sosyal medyada da tepkiler peş peşe geldi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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