Fatma Betül Sayan Kaya, Fotoğrafları Apar Topar Sildi: Erdin Özel'le Dünya Romanlar Günü Fotoğrafı Kaldırıldı
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Hisse işlemleri nedeniyle gündemden düşmeyen ve borsadan 2,2 milyar TL almasından sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı. 8 Nisan'daki Dünya Romanlar Günü programına ait paylaşımlar, fotoğraflar dün Yıldıray Oğur'un yazısı sonrası gündem olunca Fatma Betül Sayan Kaya tarafından Instagram'dan silindi.
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Fotoğraflar ortaya çıkınca Fatma Betül Sayan Kaya'nın Instagram hesabındaki paylaşım apar topar kaldırıldı.
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Silinen fotoğraflar, 8 Nisan'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdan.
Erdin Özel 27 Eylül'de ikinci kez gözaltına alındı, Fatma Betül Sayan Kaya ise 8 Nisan'da 250 bin Özata hissesi aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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