article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fatma Betül Sayan Kaya, Fotoğrafları Apar Topar Sildi: Erdin Özel'le Dünya Romanlar Günü Fotoğrafı Kaldırıldı

Fatma Betül Sayan Kaya, Fotoğrafları Apar Topar Sildi: Erdin Özel'le Dünya Romanlar Günü Fotoğrafı Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 08:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hisse işlemleri nedeniyle gündemden düşmeyen ve borsadan 2,2 milyar TL almasından sonra AKP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın, tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'le aynı karede yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından sildiği ortaya çıktı. 8 Nisan'daki Dünya Romanlar Günü programına ait paylaşımlar, fotoğraflar dün Yıldıray Oğur'un yazısı sonrası gündem olunca Fatma Betül Sayan Kaya tarafından Instagram'dan silindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fotoğraflar ortaya çıkınca Fatma Betül Sayan Kaya'nın Instagram hesabındaki paylaşım apar topar kaldırıldı.

Fotoğraflar ortaya çıkınca Fatma Betül Sayan Kaya'nın Instagram hesabındaki paylaşım apar topar kaldırıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın paylaşımları arasındaki fotoğraflarda, program boyunca hemen yanında oturan kişinin Erdin Özel olduğu görülüyordu. Özel, Tera soruşturması kapsamında ikinci kez gözaltına alınan isim. Söz konusu kare, haberin ardından Fatma Betül Sayan Kaya'nın hesabından silindi.

Silinen fotoğraflar, 8 Nisan'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdan.

Silinen fotoğraflar, 8 Nisan'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programdan.

Dünya Romanlar Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'le birlikte katıldı. Programdan paylaştığı kareler arasında Erdin Özel de yer alıyordu.

Gazeteci Yıldıray Oğur, bu karenin altı ay sonra nasıl bir anlam kazandığını dün köşe yazısında yazdı. Oğur, Özel'in Kaya'nın hemen yanında neden konumlandığını ve parti içindeki rolünün ne olduğunu sordu. Özel'in daha önce idari kontrol şartıyla serbest bırakıldığına da dikkat çekti.

Erdin Özel 27 Eylül'de ikinci kez gözaltına alındı, Fatma Betül Sayan Kaya ise 8 Nisan'da 250 bin Özata hissesi aldı.

Erdin Özel 27 Eylül'de ikinci kez gözaltına alındı, Fatma Betül Sayan Kaya ise 8 Nisan'da 250 bin Özata hissesi aldı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 27 Eylül'de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte gözaltına alındı. İkili 1 Ekim'de tutuklandı.

Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan günü 250 bin Özata hissesini 255 liradan satın aldı. Hisselerden elde edilen kazanç, kamuoyunda tartışmanın temel başlığı haline geldi. Kaya, iddialara yanıt vermedi; AKP'deki tüm görevlerinden istifa etmekle yetindi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın