Fatma Betül Sayan Kaya'yı 10'a Katlayan Doktor! Fon Skandalında Yeni Bir İsim Daha Ortaya Çıktı
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Fon skandalında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar TL'lik kazancının ardından bir isim daha gündeme oturdu: Sağlık ve Çalışma bakanlıklarında üst düzey görevler yapan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar. Borsada işlem gören E-Data Teknoloji'nin ortaklarından Osman Arıkan Nacar'ın, fon krizi patlamadan önce 20 milyar TL çekerek yurt dışına çıktığı iddia ediliyor; yani rakam Fatma Betül Sayan Kaya'ya atfedilen tutarın yaklaşık 10 katı.
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Beyin cerrahı bürokrat Osman Arıkan Nacar, E-Data'nın üç eşit ortağından biri olarak fon dosyasına girdi.
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e doğrudan Bodrum sorusunu yöneltti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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