Fatma Betül Sayan Kaya'yı 10'a Katlayan Doktor! Fon Skandalında Yeni Bir İsim Daha Ortaya Çıktı

Osman Arıkan Nacar, 1977 doğumlu bir doktor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001'de mezun olan Nacar, 2002-2008 arasında beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı ve kurum başkanlığı gibi görevlerde bulundu, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı. AK Parti'den 2015 ve 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak listeye alınmadı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) düşen bildirime göre E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yüzde 63,85'lik payı 11-12 Ağustos 2026'da devredildi. Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal'ın her biri yüzde 21,28 oranında hissedar oldu. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru 20 Nisan 2026'da yapılmıştı ve olumlu sonuçlandı. Ortaklardan Ali Göl fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Nacar'ın ise yurt dışında olduğu öne sürülüyor.

Nacar'ın kardeşi Halil Nacar'ın da 2020'de Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandığı, görev süresinin üç yıl daha uzatıldığı kaydedildi.