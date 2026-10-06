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Fatma Betül Sayan Kaya'yı 10'a Katlayan Doktor! Fon Skandalında Yeni Bir İsim Daha Ortaya Çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya'yı 10'a Katlayan Doktor! Fon Skandalında Yeni Bir İsim Daha Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2026 - 08:40
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Fon skandalında eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar TL'lik kazancının ardından bir isim daha gündeme oturdu: Sağlık ve Çalışma bakanlıklarında üst düzey görevler yapan eski bürokrat Doç. Dr. Osman Arıkan Nacar. Borsada işlem gören E-Data Teknoloji'nin ortaklarından Osman Arıkan Nacar'ın, fon krizi patlamadan önce 20 milyar TL çekerek yurt dışına çıktığı iddia ediliyor; yani rakam Fatma Betül Sayan Kaya'ya atfedilen tutarın yaklaşık 10 katı.

Kaynak: Mynet

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Beyin cerrahı bürokrat Osman Arıkan Nacar, E-Data'nın üç eşit ortağından biri olarak fon dosyasına girdi.

Beyin cerrahı bürokrat Osman Arıkan Nacar, E-Data'nın üç eşit ortağından biri olarak fon dosyasına girdi.

Osman Arıkan Nacar, 1977 doğumlu bir doktor. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2001'de mezun olan Nacar, 2002-2008 arasında beyin cerrahisi uzmanlık eğitimi aldı. Sonrasında Sağlık Bakanlığı bünyesindeki İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı ve kurum başkanlığı gibi görevlerde bulundu, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı yaptı. AK Parti'den 2015 ve 2018 seçimlerinde milletvekili aday adayı oldu ancak listeye alınmadı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) düşen bildirime göre E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin yüzde 63,85'lik payı 11-12 Ağustos 2026'da devredildi. Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal'ın her biri yüzde 21,28 oranında hissedar oldu. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuru 20 Nisan 2026'da yapılmıştı ve olumlu sonuçlandı. Ortaklardan Ali Göl fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Nacar'ın ise yurt dışında olduğu öne sürülüyor. 

Nacar'ın kardeşi Halil Nacar'ın da 2020'de Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandığı, görev süresinin üç yıl daha uzatıldığı kaydedildi.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e doğrudan Bodrum sorusunu yöneltti.

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e doğrudan Bodrum sorusunu yöneltti.

Skandalın siyasi ayağı, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin basın toplantısında büyüdü. Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e seslenerek şunları söyledi: 'Peki ben buradan soruyorum Sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı?'

Osman Arıkan Nacar'ın şu an nerede olduğu ve kazancın gerçek tutarı hâlâ net değil.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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