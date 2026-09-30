Çok Kırışık Kıyafetler İçin Ütü Tüyoları
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Gece hayalini kurduğun o kombini dolabının en dibinde bulduğunda gelen o hüzün... Şimdi bunu kim ütüleyecek sorgusu ve acaba kombinden vazgeçsem mi düşüncesi... Bekle hemen vazgeçme! Çünkü en üşengeç kombincileri bile ikna edecek ütü tüyolarını paylaşıyoruz. Hadi gel birlikte keşfedelim!
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Kırışıklıklarla savaşmadan önce kıyafeti hafifçe nemlendir.
Kimsenin umursamadığı o minik semboller aslında bir şeyler anlatıyor.
Buhar tuşuna basarken dilediğin kadar cömert olabilirsin.
Kıyafetleri bölgelere ayırmak işini hızlandırabilir.
Çok kırışık kıyafetlerde güçlü buhar veren bir ütü gerçekten oyunun kurallarını değiştirir.
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Her kırışıklık ütü masasına gelmek zorunda değil bazen askıda halletmek daha kolay.
Son dokunuş! Ütü biter bitmez katlama. Kıyafetin nefes almasına izin ver.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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