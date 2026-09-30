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Çok Kırışık Kıyafetler İçin Ütü Tüyoları

etiket Çok Kırışık Kıyafetler İçin Ütü Tüyoları

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Editörü
30.09.2026 - 14:41
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Gece hayalini kurduğun o kombini dolabının en dibinde bulduğunda gelen o hüzün... Şimdi bunu kim ütüleyecek sorgusu ve acaba kombinden vazgeçsem mi düşüncesi... Bekle hemen vazgeçme! Çünkü en üşengeç kombincileri bile ikna edecek ütü tüyolarını paylaşıyoruz. Hadi gel birlikte keşfedelim!

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Kırışıklıklarla savaşmadan önce kıyafeti hafifçe nemlendir.

Çok kırışmış bir yeri ütülerken aynı yerden defalarca geçmen gerekebilir. Kıyafeti çok hafif nemlendirmek ise liflerin gevşemesine yardımcı olur ve kırışıklıkların açılmasını kolaylaştırır. Bunun için temiz bir sprey şişesi kullanabilirsin. Aman dikkat yeniden yıkamıyoruz sadece nemlendiriyoruz.

Kimsenin umursamadığı o minik semboller aslında bir şeyler anlatıyor.

Ütüyü açıp tüm kıyafetlerini aynı ısıda ütüleyip geçiyorsan bu konuda pek de iyisin diyemeyiz maalesef. Pamuk ve keten gibi kumaşlar daha yüksek sıcaklıklara dayanabilirken sentetik ya da hassas kumaşlar daha düşük sıcaklık isteyebilir. Bu yüzden kıyafetin bakım etiketindeki ütü sembolünü kontrol etmek hem kumaşı korur hem de işini kolaylaştırır. Sevdiğin gömleği kırışıksız yapayım derken parlak bir ütü iziyle süslemek istemezsin...

Buhar tuşuna basarken dilediğin kadar cömert olabilirsin.

İnatçı kırışıklıklarda güçlü buhar ütü masasındaki en iyi yardımcılardan biridir. Buhar kumaşın liflerine etki ederek kırışıklıkların daha kolay gevşemesine yardımcı olur. Özellikle keten gömlekler, kalın pamuklular ve uzun süre katlı kalmış kıyafetlerde bu farkı daha net görebilirsin. Çok derin bir çizgiyle karşılaşırsan önce buhar uygulayıp ardından ütüyü yavaşça üzerinden geçirdiğinde işin daha da kolaylaştığını görebilirsin.

Kıyafetleri bölgelere ayırmak işini hızlandırabilir.

Gömleğin kolunu ütülerken başka bir yerini kırıştırıyorsan seni şöyle alalım... Ütü yaparken belirli bir düzeni takip edersen ütülediğin yere tekrar geri dönmene gerek kalmayabilir. Mesela gömleklerde yaka, kollar, ön yüz ve arka yüz şeklinde bir sıra oluşturabilirsin. Böylece ben burayı az önce yapmamış mıydım krizinden kurtulursun.

Çok kırışık kıyafetlerde güçlü buhar veren bir ütü gerçekten oyunun kurallarını değiştirir.

Çok kırışık kıyafetlerde güçlü buhar veren bir ütü gerçekten oyunun kurallarını değiştirir.

Ütü performansındaki fark özellikle çok kırışmış kumaşlarla karşılaştığında ortaya çıkar. Güçlü ve kesintisiz buhar sağlayabilen bir ütü kumaş liflerinin daha hızlı gevşemesine yardımcı olur. Daha kalın kumaşlarda ise daha yoğun buhar gerekebilir. Bu tür kıyafetlerde ekstra uzun şok buhar özelliğine sahip bir ütü, inatçı kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar. Böylece aynı bölgenin üzerinden sürekli geçmek yerine daha az hareketle daha düzgün bir görünüm elde edebilirsin.

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Her kırışıklık ütü masasına gelmek zorunda değil bazen askıda halletmek daha kolay.

Her kırışıklık ütü masasına gelmek zorunda değil bazen askıda halletmek daha kolay.

Ütü yaparken bazen en çok üşendiğimiz şey ütü masasını açmak ve tüm o düzeneği kurmak olabilir. İşte böyle anlarda ütünün bir de dikey buhar püskürtme özelliği varsa dağ gibi gözüken kıyafetler bir anda bitebilir. Perdede gözüne çarpan kırışıklıklarla artık kolayca vedalaşabilirsin.

Son dokunuş! Ütü biter bitmez katlama. Kıyafetin nefes almasına izin ver.

Bütün kırışıklıkları açıp kıyafeti sıcakken hemen katlamak emeğinin bir bölümünü kendi ellerinle geri almak anlamına gelebilir. Ütülediğin gömlek, elbise ya da pantolonu birkaç dakika askıda bekletmek kumaşın nefes almasına, soğumasına ve formunu korumasına yardımcı olur. Kumaş tamamen soğuduktan sonra kıyafeti düzgünce asabilir veya gevşek şekilde katlayabilirsin. Böylece dolabı tekrar açtığında tazeliğini koruyan kıyafetler seni karşılar.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Editörü
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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