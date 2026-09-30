Çok Kırışık Kıyafetler İçin Ütü Tüyoları

Ütü performansındaki fark özellikle çok kırışmış kumaşlarla karşılaştığında ortaya çıkar. Güçlü ve kesintisiz buhar sağlayabilen bir ütü kumaş liflerinin daha hızlı gevşemesine yardımcı olur. Daha kalın kumaşlarda ise daha yoğun buhar gerekebilir. Bu tür kıyafetlerde ekstra uzun şok buhar özelliğine sahip bir ütü, inatçı kırışıklıkların daha kolay açılmasını sağlar. Böylece aynı bölgenin üzerinden sürekli geçmek yerine daha az hareketle daha düzgün bir görünüm elde edebilirsin.