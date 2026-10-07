Çocukların Oynadığı Masa Tenisi Takımında Zehirli Metal Çıktı: Satışı Yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir masa tenisi takımında sağlık açısından risk oluşturan ağır metaller tespit edildi. Laboratuvar testlerinde kurşun ve kadmiyum oranları nedeniyle başarısız bulunan ürünün piyasaya arzı yasaklandı. Satıştaki takımların da raflardan toplatılmasına karar verildi.
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Kurşun ve kadmiyum testinden geçemeyen masa tenisi takımı raflardan çekiliyor.
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Bakanlık: Güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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