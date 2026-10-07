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Çocukların Oynadığı Masa Tenisi Takımında Zehirli Metal Çıktı: Satışı Yasaklandı

Çocukların Oynadığı Masa Tenisi Takımında Zehirli Metal Çıktı: Satışı Yasaklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 12:46
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Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bir masa tenisi takımında sağlık açısından risk oluşturan ağır metaller tespit edildi. Laboratuvar testlerinde kurşun ve kadmiyum oranları nedeniyle başarısız bulunan ürünün piyasaya arzı yasaklandı. Satıştaki takımların da raflardan toplatılmasına karar verildi.

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Kurşun ve kadmiyum testinden geçemeyen masa tenisi takımı raflardan çekiliyor.

Kurşun ve kadmiyum testinden geçemeyen masa tenisi takımı raflardan çekiliyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicinin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik gözetim ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün son incelemelerinden birinde mercek altına alınan ürün, bir masa tenisi takımı oldu.

Yapılan kontrollerde takımın, kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) tayini için uygulanan testlerden başarısız olduğu belirlendi. Bu sonucun ardından ürünün 'kimyasal risk' taşıdığı tescillendi.

Bakanlık, tespitin ardından vakit kaybetmeden harekete geçti. Ürünün bundan sonra piyasaya arz edilmesi yasaklanırken, hâlihazırda satış noktalarında bulunan takımların da toplatılması kararı uygulamaya kondu.

Bakanlık: Güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.

Bakanlık: Güvensiz ürünlerin piyasada bulunmasına izin verilmeyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan hiçbir ürünün piyasada kalmasına göz yumulmayacağı vurgulandı. Denetimlerin farklı ürün gruplarında da süreceği belirtildi.

Kurşun ve kadmiyum, insan sağlığı açısından en riskli ağır metaller arasında yer alıyor. Kurşunun özellikle gelişim çağındaki çocuklarda sinir sistemini olumsuz etkilediği bilinirken, kadmiyum uzun süreli maruziyette böbrek ve kemik sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle oyun ve spor ürünlerinde bu metallerin miktarı sıkı sınırlarla denetleniyor.

Bakanlık son dönemde kurşun oranı yasal sınırı aşan bir kalemtıraş ve bir gömlek için de benzer toplatma kararları açıklamıştı. Satışı yasaklanan ürünler, Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜVBİS) kamuoyuyla paylaşılıyor. Evinde bu tür bir masa tenisi seti bulunan ya da yakın zamanda satın alan tüketicilerin, ürünü kullanmadan önce satın aldıkları satış noktasıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Tüketiciler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal için çeşitli haklara sahip. Buna göre ürünü iade ederek bedelini geri alma, ürünü ayıpsız bir muadiliyle değiştirme ya da bedelde indirim isteme gibi seçeneklerden birini kullanabiliyorlar. Satıcı bu talebi karşılamazsa tüketici hakem heyetine başvurmak da mümkün.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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