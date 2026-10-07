Çocukların Oynadığı Masa Tenisi Takımında Zehirli Metal Çıktı: Satışı Yasaklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan hiçbir ürünün piyasada kalmasına göz yumulmayacağı vurgulandı. Denetimlerin farklı ürün gruplarında da süreceği belirtildi.

Kurşun ve kadmiyum, insan sağlığı açısından en riskli ağır metaller arasında yer alıyor. Kurşunun özellikle gelişim çağındaki çocuklarda sinir sistemini olumsuz etkilediği bilinirken, kadmiyum uzun süreli maruziyette böbrek ve kemik sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle oyun ve spor ürünlerinde bu metallerin miktarı sıkı sınırlarla denetleniyor.

Bakanlık son dönemde kurşun oranı yasal sınırı aşan bir kalemtıraş ve bir gömlek için de benzer toplatma kararları açıklamıştı. Satışı yasaklanan ürünler, Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜVBİS) kamuoyuyla paylaşılıyor. Evinde bu tür bir masa tenisi seti bulunan ya da yakın zamanda satın alan tüketicilerin, ürünü kullanmadan önce satın aldıkları satış noktasıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Tüketiciler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ayıplı mal için çeşitli haklara sahip. Buna göre ürünü iade ederek bedelini geri alma, ürünü ayıpsız bir muadiliyle değiştirme ya da bedelde indirim isteme gibi seçeneklerden birini kullanabiliyorlar. Satıcı bu talebi karşılamazsa tüketici hakem heyetine başvurmak da mümkün.