Gelecek Yaz İçin Aklınızda Olsun! Evinizi Kalıcı Yalıtımla Soğutmanın 11 Yolu
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Yazın bunaltıcı sıcakları geride kaldı, peki evinizin geçtiğimiz yaz ne kadar ısındığını hatırlıyor musunuz? Sürekli çalışan klimalar, serinlemeyen odalar ve uyumayı zorlaştıran sıcak geceler… Aslında sonbahar, bu sorunlara kalıcı çözümler bulmak için harika bir fırsat!
İşte evinizi daha konforlu ve enerji verimli hale getirmenin 11 kalıcı yolu!👇🏻
1. Çatı yalıtımını ihmal etmeyin.
2. Dış cephe yalıtımına önem verin.
3. Pencereleriniz sıcağı içeri davet etmesin.
4. Güneşi camdan önce durdurun.
5. Küçük boşluklar, büyük enerji kayıpları yaratmasın.
6. Çatınızın rengi sandığınızdan daha önemli.
7. Çatı arasında biriken sıcağa dikkat!
8. Doğanın gölgesinden yararlanın.
9. Isının gizli geçiş noktalarını kontrol ettirin.
10. Doğru havalandırmayla evinizin nefes almasını sağlayın.
11. Her yalıtım çözümü her eve uygun olmayabilir!
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