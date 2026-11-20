Evinizin bazı köşeleri neden diğerlerinden daha sıcak ya da soğuk oluyor? Bunun nedenlerinden biri, bina yapısındaki ısı köprüleri olabilir. Kolonlar, balkon bağlantıları ve pencere çevreleri gibi bölgeler, ısının daha kolay geçtiği noktalar haline gelebilir. Bu alanların doğru yalıtılması, evin farklı bölümlerindeki sıcaklık farklarını azaltmaya ve enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.