Türkiye'de tarım-GES uygulamaları bazı pilot arazilerde hayata geçirilmeye başlandı bile. Projeler, güneş enerjisi üretimi ile tarımsal faaliyetlerin aynı alanda nasıl bir arada yürütülebileceğini görmek açısından önemli. Özellikle tarımsal üretimin iklim değişikliğinden etkilendiği bir dönemde, hem ürünleri korumaya hem de enerji üretmeye yönelik çözümler daha fazla gündeme geliyor. Ancak pilot uygulamaların uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesi; ürün verimi, enerji üretimi, maliyetler ve çevresel etkiler gibi ölçütlerin birlikte incelenmesini gerektiriyor.