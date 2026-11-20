Yapay Zeka Sessizce Kendi Milyonerlerini Yaratıyor ve İnsanların %99'u Bunu Kaçıracak!
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Yapay zeka teknolojilerinin yalnızca iş gücü piyasasını dönüştürmekle kalmayıp, karar alma süreçlerindeki insani hataları ortadan kaldırarak yeni bir yatırımcı ve girişimci sınıfı yarattığı ortaya çıktı. Uzmanlar, fiziksel varlıklar ve uzun çalışma saatleri yerine veriye dayalı otomatik sistemleri kullananların finansal özgürlüğe çok daha hızlı ulaştığını belirtiyor.
Küresel finans ve iş dünyasında yaşanan dijital dönüşüm, servet biriktirme alışkanlıklarını kökten değiştirerek yapay zeka tabanlı sistemleri kullanan yeni bir ekonomik sınıfın önünü açtı.
Geçmişte yalnızca Wall Street’teki sınırlı bir çevrenin erişebildiği gelişmiş analiz ve işlem araçları, günümüzde bireysel yatırımcıların ve girişimcilerin kullanımına açık hale geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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