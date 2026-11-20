Uzun yıllar boyunca çok çalışmaya ve fiziksel varlıklara sahip olmaya dayanan geleneksel kazanç modelleri, yerini veriyi insan hızının ötesinde işleyen otonom karar mekanizmalarına bırakmaya başladı.

Finans teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Simeon Ivanov’un değerlendirmelerine göre, yapay zeka teknolojileri sadece mevcut mesleklerin yerini almıyor; aynı zamanda ticaret ve yatırım dünyasındaki en büyük zayıflık olan korku, açgözlülük ve tereddüt gibi insani duyguları da devre dışı bırakıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar sırasında bilgi eksikliğinden ziyade panik kararlarının yatırımcılara kaybettirdiğine dikkat çekilirken, duygudan arındırılmış algoritmaların kriz anlarında dahi tutarlı sonuçlar ürettiği vurgulanıyor.

Özellikle 2025 yılının ilk aylarında küresel borsalarda yaşanan sert düşüşler, insan psikolojisi ile yapay zeka disiplini arasındaki farkı net biçimde ortaya koydu. Piyasadaki panik havasıyla pek çok yatırımcı zararına satış yapıp ardından gelen toparlanma sürecini kaçırırken, otomatik alım-satım stratejilerini takip eden sistemler düşüşün en dip noktasında alım sinyalleri üreterek üç haneli getiri oranlarına ulaştı. Aynı dönemde dünyanın en büyük yatırım fonlarının büyük bölümünün yüzde 10 seviyesinin altında kalması, otonom sistemlerin yarattığı farkı gözler önüne serdi.