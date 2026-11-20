Mehmet Günsür, kamera karşısına ilk kez çocuk yaşta reklam filmleriyle geçti. İstanbul İtalyan Lisesi’nde okuyan ve Marmara Üniversitesi’nde reklamcılık eğitimi alan Günsür, televizyon izleyicisinin karşısına Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle çıktı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri ise 1997’de Ferzan Özpetek’in yönettiği Hamam oldu. Günsür, ilerleyen yıllarda hem Türkiye’de hem İtalya’da farklı yapımlarda rol aldı.

2011’de Aşk Tesadüfleri Sever’de Özgür karakterine hayat veren oyuncu, Muhteşem Yüzyıl’da ise Şehzade Mustafa rolüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Unutursam Fısılda, Fi, Atiye ve Annem Ankara da Günsür’ün kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Oyuncu, yıllar sonra Aşk Tesadüfleri Sever 3 ile seriye döndü. Bu kez gala gecesinde yanında ailesinden bir isim vardı.