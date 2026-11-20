Babasının Boyunu Geçti: Mehmet Günsür’ün 20 Yaşındaki Oğlu Ali Ortaya Çıktı
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Mehmet Günsür, Devrim Özkan’la başrollerini paylaştığı Aşk Tesadüfleri Sever 3’ün galasına oğlu Ali Günsür’le katıldı. Kırmızı halıda babasıyla yan yana poz veren 20 yaşındaki Ali babasının boyunu geçti! Baba oğlun gala kareleri sosyal medyaya yansıyınca bu kez Ali’nin annesi Katerina Mongiò’ya benzerliği konuşuldu.
Mehmet Günsür’ü bir kuşak Şehzade Mustafa, bir kuşak Aşk Tesadüfleri Sever’in Özgür’ü olarak tanıdı.
Mehmet Günsür, İtalyan yönetmen Katerina Mongiò ile 2006’da evlendi.
Galaya babasıyla gelen 20 yaşındaki Ali Günsür’ün annesine benzerliği de konuşuldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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