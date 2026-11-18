Yaprak Dökümü'nün Fikret'i ve Cevriye'si Aşk Tesadüfleri Sever Galasında Bir Araya Geldi
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Yaprak Dökümü’nün gelin kaynanası Fikret ve Cevriye’yi canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra aynı projede buluştu. Aşk Tesadüfleri Sever 3’te bu kez aynı karakterin iki farklı dönemine hayat veren ikili, filmin galasında yan yana görüntülendi. O kare, Yaprak Dökümü’nün unutulmaz gelin kaynana sahnelerini hatırlattı.
Kaynak: Gazete Magazin
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, Yaprak Dökümü'nde Fikret ve Cevriye olarak gelin kaynana ilişkisini canlandırdı.
İkili, Aşk Tesadüfleri Sever 3'te Elif karakterinin farklı dönemlerini canlandırıyor.
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i ve Cevriye'si galada bir araya geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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