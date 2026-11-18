Yaprak Dökümü’nün gelin kaynanası Fikret ve Cevriye’yi canlandıran Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten, yıllar sonra aynı projede buluştu. Aşk Tesadüfleri Sever 3’te bu kez aynı karakterin iki farklı dönemine hayat veren ikili, filmin galasında yan yana görüntülendi. O kare, Yaprak Dökümü’nün unutulmaz gelin kaynana sahnelerini hatırlattı.

Kaynak: Gazete Magazin