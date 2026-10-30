Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Meğer Başkası Olacakmış! "Fikret" Bennu Yıldırımlar İtiraf Etti

Nihat Sırdar'ın YouTube kanalına konuk olan Bennu Yıldırımlar, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kendisi için çok daha önce başladığını anlattı.

Usta oyuncu, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan oyunun Şehir Tiyatroları'nda sahnelendiğini ve orada da Fikret'i canlandırdığını söyledi: 'Ben Yaprak Dökümü dizisine seçilmeden önce zaten Şehir Tiyatrosu'nda romanından uyarlanan oyununu oynuyorduk.'

Sahnedeki Ali Rıza Bey ise Bizimkiler'in Şükrü'sü olarak hafızalara kazınan Savaş Dinçel'di. Yıldırımlar bunu 'Rahmetli Savaş Dinçel babaydı, ben yine Fikret'i oynuyordum' sözleriyle aktardı. Yıldırımlar, dizideki Ali Rıza karakteri için Savaş Dinçel'e teklif götürüldüğünü açıkladı.