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Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Meğer Başkası Olacakmış! "Fikret" Bennu Yıldırımlar İtiraf Etti

Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Meğer Başkası Olacakmış! "Fikret" Bennu Yıldırımlar İtiraf Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 22:27
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Yaprak Dökümü'nde Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizinin perde arkasına dair yıllardır bilinmeyen bir detayı paylaştı. Meğer Ali Rıza Bey rolü ilk olarak Halil Ergün'e değil, Şehir Tiyatroları'nın usta isimlerinden birine gitmiş. Peki rol neden el değiştirdi?

KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin Ali Rıza'sının aslında bambaşka bir isim olacağını yıllar sonra itiraf etti.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin Ali Rıza'sının aslında bambaşka bir isim olacağını yıllar sonra itiraf etti.

Nihat Sırdar'ın YouTube kanalına konuk olan Bennu Yıldırımlar, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü'nün kendisi için çok daha önce başladığını anlattı.

Usta oyuncu, Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan oyunun Şehir Tiyatroları'nda sahnelendiğini ve orada da Fikret'i canlandırdığını söyledi: 'Ben Yaprak Dökümü dizisine seçilmeden önce zaten Şehir Tiyatrosu'nda romanından uyarlanan oyununu oynuyorduk.'

Sahnedeki Ali Rıza Bey ise Bizimkiler'in Şükrü'sü olarak hafızalara kazınan Savaş Dinçel'di. Yıldırımlar bunu 'Rahmetli Savaş Dinçel babaydı, ben yine Fikret'i oynuyordum' sözleriyle aktardı. Yıldırımlar, dizideki Ali Rıza karakteri için Savaş Dinçel'e teklif götürüldüğünü açıkladı.

Yapım şirketi tiyatro kadrosundan yalnızca iki ismi seçti: Ali Rıza Bey ve Fikret.

Yapım şirketi tiyatro kadrosundan yalnızca iki ismi seçti: Ali Rıza Bey ve Fikret.

Bennu Yıldırımlar'ın açıklamasına göre Yaprak Dökümü hazırlıkları başladığında yapım şirketi tiyatro ekibini izlemiş ve kararını vermişti. Yıldırımlar, 'Bir gün yapım şirketinden geldiler, ikimizi seçtiklerini söylediler' diyerek kadrodan yalnızca kendisinin ve Savaş Dinçel'in seçildiğini açıkladı.

Bir buçuk yıllık bekleyiş planları değiştirdi, Ali Rıza Bey rolü Halil Ergün'e geçti.

Bir buçuk yıllık bekleyiş planları değiştirdi, Ali Rıza Bey rolü Halil Ergün'e geçti.

Projenin hemen çekime girmesi bekleniyordu ama işler planlandığı gibi gitmedi. Yıldırımlar, 'Sonra dizi hemen hayata geçirilemedi, bir buçuk yıl kadar beklendi' diyerek sürecin uzadığını söyledi.

Bu uzun bekleyiş Savaş Dinçel'in kararını da belirledi. Oyuncunun aktardığına göre usta isim, 'Ben daha fazla bekleyemeyeceğim, bana başka bir iş geldi' diyerek projeden ayrıldı.

Tiyatrodan diziye taşınan isimlerden geriye yalnızca Fikret kaldı. Yıldırımlar bu durumu esprili bir dille özetledi: 'Ben böyle demirbaş olarak kaldım.'

Ali Rıza Bey rolü ise Halil Ergün'e geçti ve Ay Yapım imzalı dizinin kadrosu baştan şekillendi. Bennu Yıldırımlar o günleri 'Sonra Ay Yapım sayesinde baba değişti, çok tatlı yeni bir aile kuruldu' sözleriyle hatırladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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