Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Meğer Başkası Olacakmış! "Fikret" Bennu Yıldırımlar İtiraf Etti
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Yaprak Dökümü'nde Fikret'e hayat veren Bennu Yıldırımlar, dizinin perde arkasına dair yıllardır bilinmeyen bir detayı paylaştı. Meğer Ali Rıza Bey rolü ilk olarak Halil Ergün'e değil, Şehir Tiyatroları'nın usta isimlerinden birine gitmiş. Peki rol neden el değiştirdi?
KAYNAK: Nihat'la Muhabbet / YouTube
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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin Ali Rıza'sının aslında bambaşka bir isim olacağını yıllar sonra itiraf etti.
Yapım şirketi tiyatro kadrosundan yalnızca iki ismi seçti: Ali Rıza Bey ve Fikret.
Bir buçuk yıllık bekleyiş planları değiştirdi, Ali Rıza Bey rolü Halil Ergün'e geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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