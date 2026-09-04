Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a İkide Bir Gelme Sebepleri
Yaprak Dökümü dizisi aradan yıllar geçse de dramıyla kaosuyla hâlâ akıllardan çıkabilmiş değil... Bir zamanlar izlerken gözyaşları silmeye peçetenin yetmediği dizi, zaman geçtikçe sosyal medyada fenomen haline geldi. Dizinin duygusallığını bir kenara bırakan kullanıcılar dizideki zaman zaman absürt dramı esprili dille gözler önüne serdi.
Dizinin önemli ve favori karakterlerinden biri de hiç şüphesiz kocaman bir ailenin yükünü sırtlayan, ailesi için kendi hayatını geri plana atan Fikret oldu...
E tabi Fikret kendi ailesindeki dramayı bir kenara bırakarak Tahsin'le evlenip yeni dramalara yelken açtı. Evlenip Adapazarı'na taşınan Fikret'in peşini Ali Rıza Tekin ve ailesinin kaosları hiç bırakır mı??!! TikTok'ta '@benim.kanalim9' isimli kullanıcı Fikret'in İstanbul'a gitmek için sebeplerini sıraladı.
İşte o video:
Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a ikide bir gelme sebepleri.
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