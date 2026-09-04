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Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a İkide Bir Gelme Sebepleri

Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a İkide Bir Gelme Sebepleri

Yaprak Dökümü
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 16:40
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Yaprak Dökümü dizisi aradan yıllar geçse de dramıyla kaosuyla hâlâ akıllardan çıkabilmiş değil... Bir zamanlar izlerken gözyaşları silmeye peçetenin yetmediği dizi, zaman geçtikçe sosyal medyada fenomen haline geldi. Dizinin duygusallığını bir kenara bırakan kullanıcılar dizideki zaman zaman absürt dramı esprili dille gözler önüne serdi. 

Dizinin önemli ve favori karakterlerinden biri de hiç şüphesiz kocaman bir ailenin yükünü sırtlayan, ailesi için kendi hayatını geri plana atan Fikret oldu... 

E tabi Fikret kendi ailesindeki dramayı bir kenara bırakarak Tahsin'le evlenip yeni dramalara yelken açtı. Evlenip Adapazarı'na taşınan Fikret'in peşini Ali Rıza Tekin ve ailesinin kaosları hiç bırakır mı??!! TikTok'ta '@benim.kanalim9' isimli kullanıcı Fikret'in İstanbul'a gitmek için sebeplerini sıraladı. 

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İşte o video:

Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a ikide bir gelme sebepleri.

Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a ikide bir gelme sebepleri.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dram yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen popülaritesini korumaya devam ediyor. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan dizi, bir dönemin izleyicilerini ekrana kilitlerken, şimdilerde ise sosyal medyanın dilindi. Yayınlandığı yıllarda gözyaşlarıyla takip edilen aile dramı, günümüz sosyal medya kullanıcılarının mizah anlayışıyla birleşerek yeni bir boyut kazandı.

Dizinin en dikkat çeken ve izleyicinin hafızasında derin izler bırakan karakterlerinden biri de şüphesiz Fikret oldu. Ailesinin bitmek bilmeyen sorunlarını sırtlayan, kendi hayallerini ve gençliğini arka plana atan Fikret’in hikayesi, dizinin ana taşıyıcı unsurlarından biriydi. Kendi evindeki kaostan kurtulmak amacıyla Tahsin ile evlenerek Adapazarı’na taşınan karakter, izleyicilere bir nebze de olsa nefes aldıracağı izlenimini vermişti. Ancak Ali Rıza Tekin ve ailesinin peşini bırakmayan talihsizlikler, Fikret’in yeni hayatında da gölge gibi takipçisi oldu.

TikTok’ta paylaşılan bir içerik, Yaprak Dökümü hayranlarını adeta geçmişe götürdü. Bir sosyal medya kullanıcısının hazırladığı mizahi video, Fikret’in Adapazarı’ndaki sakin yaşamından sıyrılıp İstanbul’a geri dönmek için ürettiği sebepleri eğlenceli bir dille sıraladı. 

İşte Fikret'in ikide bir İstanbul'a gelme sebepleri:

  • Ali Rıza’nın doğum günü için geliyorlar

  • Ferhunde’yi dövdükleri için geliyor

  • Şevket bankayı dolandırdığı için geliyor

  • Düğün yapmak için geliyor

  • (Ertesi gün geri geliyor) Ferhunde’nin yaptıklarını anlatmak için geliyor

  • Necla bayıldığı için geliyor

  • Necla’nın düğünü için geliyor

  • Leyla’yı hastaneye yatırdıkları için geliyor

  • Şevket hapisten çıktığı için geliyor

  • Babası yüklükte yaşamaya başladığı için geliyor

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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