Yaprak Dökümü Fikret'in Adapazarı'ndan İstanbul'a İkide Bir Gelme Sebepleri

Yayınlandığı döneme damgasını vuran, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dram yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü, aradan geçen yıllara rağmen popülaritesini korumaya devam ediyor. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan dizi, bir dönemin izleyicilerini ekrana kilitlerken, şimdilerde ise sosyal medyanın dilindi. Yayınlandığı yıllarda gözyaşlarıyla takip edilen aile dramı, günümüz sosyal medya kullanıcılarının mizah anlayışıyla birleşerek yeni bir boyut kazandı.

Dizinin en dikkat çeken ve izleyicinin hafızasında derin izler bırakan karakterlerinden biri de şüphesiz Fikret oldu. Ailesinin bitmek bilmeyen sorunlarını sırtlayan, kendi hayallerini ve gençliğini arka plana atan Fikret’in hikayesi, dizinin ana taşıyıcı unsurlarından biriydi. Kendi evindeki kaostan kurtulmak amacıyla Tahsin ile evlenerek Adapazarı’na taşınan karakter, izleyicilere bir nebze de olsa nefes aldıracağı izlenimini vermişti. Ancak Ali Rıza Tekin ve ailesinin peşini bırakmayan talihsizlikler, Fikret’in yeni hayatında da gölge gibi takipçisi oldu.

TikTok’ta paylaşılan bir içerik, Yaprak Dökümü hayranlarını adeta geçmişe götürdü. Bir sosyal medya kullanıcısının hazırladığı mizahi video, Fikret’in Adapazarı’ndaki sakin yaşamından sıyrılıp İstanbul’a geri dönmek için ürettiği sebepleri eğlenceli bir dille sıraladı.

İşte Fikret'in ikide bir İstanbul'a gelme sebepleri: