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Bu Resimde İlk Kimi Kurtaracağın Karakterini Belirliyor

Bu Resimde İlk Kimi Kurtaracağın Karakterini Belirliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.09.2026 - 10:58
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Herkesin hayatında en az bir kez karşı karşıya kalmaktan korktuğu o amansız senaryo bu kez ekranınıza geliyor: Aynı anda sular altında kalan ve etrafı timsahlarla sarılmış 5 farklı değer...😱

Zamanınız yok, reflexleriniz ve duygularınız yarışıyor. Sadece tek bir hakkınız olsaydı; yılların dostunu mu, hayatınızın aşkını mı, ailenizin temelini mi, yoksa tüm geleceğinizi değiştirecek 450 milyon doları mı kurtarırdınız? 🙊

Tercihinizi yapın, bilinçaltınızdaki gerçek kişiliğinizle yüzleşin!👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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