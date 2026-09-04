Bu Resimde İlk Kimi Kurtaracağın Karakterini Belirliyor
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Herkesin hayatında en az bir kez karşı karşıya kalmaktan korktuğu o amansız senaryo bu kez ekranınıza geliyor: Aynı anda sular altında kalan ve etrafı timsahlarla sarılmış 5 farklı değer...😱
Zamanınız yok, reflexleriniz ve duygularınız yarışıyor. Sadece tek bir hakkınız olsaydı; yılların dostunu mu, hayatınızın aşkını mı, ailenizin temelini mi, yoksa tüm geleceğinizi değiştirecek 450 milyon doları mı kurtarırdınız? 🙊
Tercihinizi yapın, bilinçaltınızdaki gerçek kişiliğinizle yüzleşin!👀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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