Hep Aynı Şeyleri Görenlere: Instagram, TikTok ve YouTube'da Algoritmayı Sıfırlamanın Yolları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir iki kedi videosunu sonuna kadar izlediniz, birkaç yemek tarifini beğendiniz ve birden bütün akış bunlarla doldu. Sosyal medya algoritmaları bizi mutlu etmek için ilgi alanlarımıza sıkı sıkıya sarılıyor. Ama bir noktadan sonra aynı içerik sıkmaya başlıyor, gündemde olan her şeyi de kaçırıyoruz. Neyse ki platformların çoğu artık bu durum için hazır bir çıkış yolu sunuyor. Instagram ve TikTok akışı tek tuşla sıfırlıyor, YouTube izleme geçmişini kapatmaya izin veriyor, X ve Facebook ise algoritmasız sekmeler sunuyor. Hangi uygulamada hangi menüye girmeniz gerektiğini, sıfırladıktan sonra neyin değişip neyin aynı kaldığını tek tek derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'da Keşfet, Reels ve akış tek seferde sıfırlanabiliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram'ın "Your Algorithm" ekranı hangi konuların öne çıktığını tek tek gösteriyor
TikTok'ta "Sana Özel" akışı yenilenebiliyor, konu ayarları da elle değiştirilebiliyor
YouTube'da izleme geçmişi silinip duraklatıldığında ana sayfa sıfırlanıyor
X'te "Takip edilenler" sekmesi algoritmayı devreden çıkarıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Facebook'ta "Akışlar" sekmesi paylaşımları sırasıyla gösteriyor
Threads'in "Dear Algo" özelliği akışı üç günlüğüne değiştiriyor ama Türkiye'de henüz yok
Sıfırlamanın etkisi, sonraki birkaç gün neyle etkileşime girdiğinize bağlı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın