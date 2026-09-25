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Hep Aynı Şeyleri Görenlere: Instagram, TikTok ve YouTube'da Algoritmayı Sıfırlamanın Yolları

Hep Aynı Şeyleri Görenlere: Instagram, TikTok ve YouTube'da Algoritmayı Sıfırlamanın Yolları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
25.09.2026 - 10:49
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Bir iki kedi videosunu sonuna kadar izlediniz, birkaç yemek tarifini beğendiniz ve birden bütün akış bunlarla doldu. Sosyal medya algoritmaları bizi mutlu etmek için ilgi alanlarımıza sıkı sıkıya sarılıyor. Ama bir noktadan sonra aynı içerik sıkmaya başlıyor, gündemde olan her şeyi de kaçırıyoruz. Neyse ki platformların çoğu artık bu durum için hazır bir çıkış yolu sunuyor. Instagram ve TikTok akışı tek tuşla sıfırlıyor, YouTube izleme geçmişini kapatmaya izin veriyor, X ve Facebook ise algoritmasız sekmeler sunuyor. Hangi uygulamada hangi menüye girmeniz gerektiğini, sıfırladıktan sonra neyin değişip neyin aynı kaldığını tek tek derledik.

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Instagram'da Keşfet, Reels ve akış tek seferde sıfırlanabiliyor

Instagram'da Keşfet, Reels ve akış tek seferde sıfırlanabiliyor

Instagram, Kasım 2024'te test etmeye başladığı 'Önerilen içeriği sıfırla' seçeneğini tüm kullanıcılara açtı. Profilinizdeki üç çizgili menüye girip 'İçerik tercihleri' bölümüne geçtiğinizde bu seçeneği görüyorsunuz. Onayladığınızda Keşfet, Reels ve ana akıştaki öneriler sıfırlanıyor; uygulama size âdeta yeni açılmış bir hesap gibi davranıyor.

Takipçileriniz, paylaşımlarınız ve beğenileriniz bu işlemden etkilenmiyor. Sıfırlama sırasında Instagram size takip ettiğiniz hesapların listesini de gösteriyor, artık görmek istemediklerinizi oradan takipten çıkabiliyorsunuz. Öneriler zamanla yeniden kişiselleşiyor, bu yüzden sıfırladıktan sonraki ilk günlerde neyle etkileşime girdiğiniz belirleyici oluyor.

Instagram'ın "Your Algorithm" ekranı hangi konuların öne çıktığını tek tek gösteriyor

Instagram'ın "Your Algorithm" ekranı hangi konuların öne çıktığını tek tek gösteriyor

Instagram'ın bir diğer yeniliği ise 'Your Algorithm' adlı ekran. Aralık 2025'te Reels için başlayan bu özellik Haziran 2026 itibarıyla Keşfet ve ana akışı da kapsıyor. Reels ya da Keşfet'te sağ üstteki iki çizgi ve kalp simgeli butona dokunduğunuzda, yapay zekanın sizin için çıkardığı ilgi alanı özeti açılıyor.

Bu listede bir konuyu daha az görmek istediğinizi işaretleyebiliyor ya da hiç ilgilenmediğiniz yeni bir konu ekleyebiliyorsunuz. Tek dezavantajı, özelliğin şimdilik yalnızca İngilizce sunulması. Türkçe arayüzde bu ekranı henüz göremeyebilirsiniz.

TikTok'ta "Sana Özel" akışı yenilenebiliyor, konu ayarları da elle değiştirilebiliyor

TikTok'ta "Sana Özel" akışı yenilenebiliyor, konu ayarları da elle değiştirilebiliyor

TikTok'ta profil sekmesindeki menüden 'Ayarlar ve gizlilik' bölümüne, oradan da 'İçerik tercihleri'ne giriyorsunuz. 'Sana Özel akışını yenile' seçeneği önerileri sıfırlıyor ve akış, hesabı yeni açmışsınız gibi genel trendlerden besleniyor. Bu işlemin geri alınamadığını baştan bilmekte fayda var. Takip ettiğiniz hesaplar ve daha önce yaptığınız ayarlar ise yerinde kalıyor.

Tamamen sıfırlamak istemeyenler için aynı menüde 'Konuları yönet' seçeneği var. Burada dans, yemek, seyahat, spor gibi kategorileri kaydırma çubuğuyla artırıp azaltabiliyorsunuz. Belirli kelimeleri içeren videoları akıştan tamamen çıkarmak için de anahtar kelime filtresi kullanılabiliyor.

YouTube'da izleme geçmişi silinip duraklatıldığında ana sayfa sıfırlanıyor

YouTube'da izleme geçmişi silinip duraklatıldığında ana sayfa sıfırlanıyor

YouTube'da tek tuşlu bir sıfırlama yok ama sonuç aynı. İzleme geçmişinizi silip ardından duraklattığınızda YouTube eski izlediklerinizi öneri hesabından çıkarıyor, yenilerini de kaydetmiyor. Geçmişin tamamını silmek istemiyorsanız sadece akışı bozan videoları tek tek kaldırmanız da işe yarıyor.

Daha nokta atışı bir yol isterseniz, her videonun yanındaki üç noktaya dokunup 'İlgilenmiyorum' ya da 'Kanalı önerme' seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ana sayfadaki Shorts bölümünde 'Daha az Shorts göster' seçeneği de bulunuyor. Geçmişte verdiğiniz bu geri bildirimleri geri almak isterseniz Google hesabınızın 'Etkinliğim' sayfasından hepsini silebiliyorsunuz.

X'te "Takip edilenler" sekmesi algoritmayı devreden çıkarıyor

X'te "Takip edilenler" sekmesi algoritmayı devreden çıkarıyor

X'teki 'Sizin için' akışı artık tamamen Grok tarafından yönetiliyor. Algoritmanın hiç karışmadığı bir akış istiyorsanız en kolay yol üstteki 'Takip edilenler' sekmesine geçmek. Burada yalnızca takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarını görüyorsunuz. Kendi hazırladığınız listeler de benzer şekilde çalışıyor ve farklı konuları ayrı sekmelerde takip etmenizi sağlıyor.

'Sizin için' akışında kalmak isteyenler için ise gönderilerin yanındaki üç noktadan 'Bu gönderiyle ilgilenmiyorum' seçeneği algoritmaya en güçlü olumsuz sinyali gönderiyor. Nisan 2026'da gelen ve 75'ten fazla konuya göre ayrı akışlar sunan özel zaman akışları ise şimdilik yalnızca Premium abonelere açık.

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Facebook'ta "Akışlar" sekmesi paylaşımları sırasıyla gösteriyor

Facebook'ta "Akışlar" sekmesi paylaşımları sırasıyla gösteriyor

Facebook'ta ana sayfa önerilerle dolup taştıysa 'Akışlar' sekmesine geçmek iyi bir başlangıç. Bu sekme arkadaşlarınızın, gruplarınızın ve takip ettiğiniz sayfaların paylaşımlarını en yeniden eskiye doğru sıralıyor, algoritmanın öne çıkardığı önerileri ise dışarıda bırakıyor. Sekmeyi alt menüye sabitlerseniz uygulamayı her açtığınızda aramanıza gerek kalmıyor.

Ana akışta kalmayı tercih edenler, paylaşımların sağ üstündeki menüden 'Daha fazla göster' ya da 'Daha az göster' seçeneklerini kullanabilir. Bu tercih sadece o gönderiyi değil, ona benzeyen içeriklerin sıralamasını da etkiliyor.

Threads'in "Dear Algo" özelliği akışı üç günlüğüne değiştiriyor ama Türkiye'de henüz yok

Threads'in "Dear Algo" özelliği akışı üç günlüğüne değiştiriyor ama Türkiye'de henüz yok

Meta, Şubat 2026'da Threads için ilginç bir yöntem denedi. Kullanıcılar 'Dear Algo' diye başlayan herkese açık bir gönderi yazıp ne görmek istediklerini söylüyor, Threads da akışı buna göre üç gün boyunca değiştiriyor. Başkasının 'Dear Algo' gönderisini paylaştığınızda aynı tercih sizin akışınıza da uygulanıyor.

Özellik şimdilik yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor. Meta daha fazla ülkeye yayılacağını söylese de bir tarih vermiş değil. Türkiye'deki kullanıcılar için Threads'te en pratik yol hâlâ istemediğiniz gönderileri tek tek 'İlgilenmiyorum' olarak işaretlemek.

Sıfırlamanın etkisi, sonraki birkaç gün neyle etkileşime girdiğinize bağlı

Sıfırlamanın etkisi, sonraki birkaç gün neyle etkileşime girdiğinize bağlı

Hangi platformda olursanız olun, sıfırlama sadece bir başlangıç. Algoritma ilk günlerde ne izlediğinize, neyi beğendiğinize ve nerede durup baktığınıza hızla uyum sağlıyor. Aynı videoları yine sonuna kadar izlerseniz birkaç gün içinde akış eski hâline dönüyor.

Farklı konularda birkaç yeni hesap takip etmek, merak ettiğiniz başlıkları arama çubuğuna yazmak ve sıkıldığınız içerikleri kaydırıp geçmek yerine 'İlgilenmiyorum' demek akışı çok daha hızlı çeşitlendiriyor. Gündemi kaçırmak istemeyenler için haber sitelerini ve takip edilenler sekmelerini ara ara kontrol etmek de algoritmanın dışına çıkmanın en kolay yolu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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