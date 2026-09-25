Hep Aynı Şeyleri Görenlere: Instagram, TikTok ve YouTube'da Algoritmayı Sıfırlamanın Yolları

Instagram, Kasım 2024'te test etmeye başladığı 'Önerilen içeriği sıfırla' seçeneğini tüm kullanıcılara açtı. Profilinizdeki üç çizgili menüye girip 'İçerik tercihleri' bölümüne geçtiğinizde bu seçeneği görüyorsunuz. Onayladığınızda Keşfet, Reels ve ana akıştaki öneriler sıfırlanıyor; uygulama size âdeta yeni açılmış bir hesap gibi davranıyor.

Takipçileriniz, paylaşımlarınız ve beğenileriniz bu işlemden etkilenmiyor. Sıfırlama sırasında Instagram size takip ettiğiniz hesapların listesini de gösteriyor, artık görmek istemediklerinizi oradan takipten çıkabiliyorsunuz. Öneriler zamanla yeniden kişiselleşiyor, bu yüzden sıfırladıktan sonraki ilk günlerde neyle etkileşime girdiğiniz belirleyici oluyor.