Algoritmanın Sana Göstermeyi Unuttuğu Şarkılar
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Her gün aynı şarkılar karşına çıkıyor, aynı listeleri dinliyorsan biraz değişiklik yapmanın vakti gelmiş olabilir. Algoritmanın atladığı ama dinleyenlerin favorisi haline gelen bu şarkılar, playlistine yeni bir hava katacak.
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Koyu – Kalbime Gömdüm Sandım
Şenceylik – Kuyu
Dilhan Şeşen – Acıtır Yara:
Cadde – Rüyamdaki Aptal Kadın
Birileri – Neredeyse Yanımda
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Eskitilmiş Yaz – Rüyalara Gizledim
Sezer Koç – Kal Yanımda:
Emre Nalbantoğlu – Uçuyorum
Fırat Ağacık – Sen Bana Mecbur Değilsin
Yasemin Mori – Ellerimin Karası
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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