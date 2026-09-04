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Algoritmanın Sana Göstermeyi Unuttuğu Şarkılar

etiket Algoritmanın Sana Göstermeyi Unuttuğu Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
04.09.2026 - 11:01
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Her gün aynı şarkılar karşına çıkıyor, aynı listeleri dinliyorsan biraz değişiklik yapmanın vakti gelmiş olabilir. Algoritmanın atladığı ama dinleyenlerin favorisi haline gelen bu şarkılar, playlistine yeni bir hava katacak.

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Koyu – Kalbime Gömdüm Sandım

İçinizi sızlatacak indie tınıları ve indie sahnesinin hak ettiği popülerliğe bir türlü ulaşamamış en naif ayrılık parçalarından biri.

Şenceylik – Kuyu

Durulup sadece sözlere ve vokalin o hipnotize edici sesine odaklanmak istediğiniz anlar için yaratılmış, çok az kişinin bildiği bir şaheser.

Dilhan Şeşen – Acıtır Yara:

Akustik ve lo-fi estetiğini harika harmanlayan, kalabalık listelerin arkasında unutulmuş derin bir şarkı.

Cadde – Rüyamdaki Aptal Kadın

Emre Aydın'ın popülerleşmeden önceki efsane grubu. Bu parça, dönemin en iyi alternatif rock örneklerinden biri olmasına rağmen dijital çağda arkada kaldı.

Birileri – Neredeyse Yanımda

Indie rock sevenlerin dinlediği an 'Ben bunu neden daha önce keşfetmedim?' diyeceği, ritmiyle insanı yakalayan ama algoritmanın nadiren önerdiği bir grup.

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Eskitilmiş Yaz – Rüyalara Gizledim

İsmi gibi eskitilmiş, nostaljik ve insanı pencereli bir tren yolculuğundaymış gibi hissettiren muazzam bir indie-pop denemesi.

Sezer Koç – Kal Yanımda:

Akustik gitarın ve samimiyetin ön planda olduğu, büyük kitlelere ulaşamamış ama kulaktan kulağa yayılması gereken çok zarif bir parça.

Emre Nalbantoğlu – Uçuyorum

Kendine has blues ve alternatif tarzıyla müzik yapan sanatçının, algoritmanın tek tipleştirdiği dünyadan sizi anında çekip alacak karanlık ama ritmik şarkısı.

Fırat Ağacık – Sen Bana Mecbur Değilsin

Türler arası inanılmaz bir deney. Surf rock ile tanıdık melodileri birleştiren, çalma listelerinde eşine az rastlanır bir sound.

Yasemin Mori – Ellerimin Karası

Yasemin Mori'nin popüler şarkılarının gölgesinde kalmış, müzikal altyapısıyla dinleyeni bambaşka bir boyuta taşıyan gizli kült eseri.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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