Fatih'te Otel Çalışanları Birlik Oldu: Resepsiyondaki Paraları Alıp Oteli 50 Milyon TL Soydular
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Fatih'teki bir otelde çalışanların, müşterilerden aldıkları ücretleri kasaya koymak yerine kendilerine aldığı ortaya çıktı. Koordineli şekilde hareket eden 8 çalışan yüzünden otel sahibinin zararı yaklaşık 50 milyon lirayı buldu. Resepsiyondaki o anlar ise tek tek güvenlik kamerasına yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamera görüntüleri, resepsiyondaki çalışanların müşteriden aldığı parayı kasaya değil cebine koyduğunu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otelde yaşanan hırsızlık olayının görüntüleri:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın