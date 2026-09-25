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Fatih'te Otel Çalışanları Birlik Oldu: Resepsiyondaki Paraları Alıp Oteli 50 Milyon TL Soydular

Fatih'te Otel Çalışanları Birlik Oldu: Resepsiyondaki Paraları Alıp Oteli 50 Milyon TL Soydular

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:34
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İstanbul Fatih'teki bir otelde çalışanların, müşterilerden aldıkları ücretleri kasaya koymak yerine kendilerine aldığı ortaya çıktı. Koordineli şekilde hareket eden 8 çalışan yüzünden otel sahibinin zararı yaklaşık 50 milyon lirayı buldu. Resepsiyondaki o anlar ise tek tek güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kamera görüntüleri, resepsiyondaki çalışanların müşteriden aldığı parayı kasaya değil cebine koyduğunu ortaya koydu.

Kamera görüntüleri, resepsiyondaki çalışanların müşteriden aldığı parayı kasaya değil cebine koyduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre bazı otel çalışanları, müşterilerden alınan ücretleri koordineli şekilde çaldı. İddia üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri otelin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde resepsiyonda duran çalışanların müşteriden aldıkları parayı kasaya koymadan ceplerine yerleştirdiği görüldü.

Soruşturma derinleştikçe tablo büyüdü. Yapılan çalışmalarda otel sahibinin, çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle ve koordineli şekilde yaklaşık 50 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B. (43) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden S.Y., S.M.K., E.K., M.A. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında henüz 19 yaşındaki M.S.Ö.'nün de bulunduğu M.T. ve A.B. hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Otelde yaşanan hırsızlık olayının görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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