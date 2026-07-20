İstanbul'da Bir Sitenin Aidatlarıyla Bahis Yaptılar: 22 Milyonluk Vurgun Tespit Edildi

Sitenin yeni yönetiminde yer alan Volkan Karakaya, eski yönetimin göreve 'baskı, şantaj ve tehditle' geldiğini öne sürerek, yapılan incelemelerde ciddi mali usulsüzlüklerle karşılaştıklarını söyledi.

Karakaya, 2023-2026 döneminde yaklaşık 32 milyon lira aidat toplandığını ancak bu harcamaların sahaya yansımadığını belirterek, 'Toplamda 22,5 milyona yakın paranın eski başkanın hesabına aktarıldığını gördük. Başkanın hesabından da başka yerlere para gönderildiğini tespit ettik.' dedi. Bu iddialarla ilgili savcılığa başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Sitenin yaklaşık 11,5 milyon lira borçla karşı karşıya olduğunu belirten Karakaya, 'Göreve geldiğimiz ilk iki hafta içinde siteye defalarca icra geldi. Doğalgaz ve elektrik kaçak bağlanmış. Şu an açıkçası iflas etmiş durumdayız.' ifadelerini kullandı.

268 dairelik sitenin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Karakaya, eski yöneticilerin yaklaşık iki buçuk yıldır siteyi zarara uğrattığını öne sürerek, 'Devlet kurumlarından bu konuda destek bekliyoruz.' dedi.