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İstanbul'da Bir Sitenin Aidatlarıyla Bahis Yaptılar: 22 Milyonluk Vurgun Tespit Edildi

İstanbul'da Bir Sitenin Aidatlarıyla Bahis Yaptılar: 22 Milyonluk Vurgun Tespit Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.07.2026 - 20:11
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde 268 daireden oluşan bir sitede eski yönetime ilişkin ciddi usulsüzlük iddiaları ortaya atıldı. Yeni yönetim, yaklaşık 22,5 milyon liralık aidatın usulsüz şekilde kullanıldığı ve yasa dışı bahis bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sitenin 11,5 milyon lira borç yükü nedeniyle mali açıdan iflas noktasına geldiği öne sürüldü.

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Parayı kişisel hesaplarına aktardılar.

Parayı kişisel hesaplarına aktardılar.

İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik Fiyaka 3 Sitesi, eski yönetime yönelik usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. Site sakinleri, yönetimin 2023 yılında baskı ve tehdit yoluyla ele geçirildiğini, yaklaşık üç yıl boyunca toplanan aidatlara rağmen bakım, onarım ve resmi ödemelerin yapılmadığını öne sürdü.

Yeni yönetimin incelemelerinde ortak alanlarda kaçak elektrik ve doğalgaz kullanıldığı, çalışan maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya milyonlarca liralık borç oluştuğu iddia edildi. Ayrıca eski yönetimin, kat maliklerinden tahsil edilen yaklaşık 22,5 milyon lirayı kişisel hesaplara aktararak yasa dışı bahis sitelerinde kullandığı öne sürüldü. Mali açıdan zor duruma düştüğü belirtilen siteyle ilgili süreç yargıya taşındı.

Site iflas etmiş durumda.

Site iflas etmiş durumda.

Sitenin yeni yönetiminde yer alan Volkan Karakaya, eski yönetimin göreve 'baskı, şantaj ve tehditle' geldiğini öne sürerek, yapılan incelemelerde ciddi mali usulsüzlüklerle karşılaştıklarını söyledi.

Karakaya, 2023-2026 döneminde yaklaşık 32 milyon lira aidat toplandığını ancak bu harcamaların sahaya yansımadığını belirterek, 'Toplamda 22,5 milyona yakın paranın eski başkanın hesabına aktarıldığını gördük. Başkanın hesabından da başka yerlere para gönderildiğini tespit ettik.' dedi. Bu iddialarla ilgili savcılığa başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Sitenin yaklaşık 11,5 milyon lira borçla karşı karşıya olduğunu belirten Karakaya, 'Göreve geldiğimiz ilk iki hafta içinde siteye defalarca icra geldi. Doğalgaz ve elektrik kaçak bağlanmış. Şu an açıkçası iflas etmiş durumdayız.' ifadelerini kullandı.

268 dairelik sitenin büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Karakaya, eski yöneticilerin yaklaşık iki buçuk yıldır siteyi zarara uğrattığını öne sürerek, 'Devlet kurumlarından bu konuda destek bekliyoruz.' dedi.

Site sakinlerine tehditler geliyor.

Site sakinlerine tehditler geliyor.

Site sakinlerinden Lale Mercan, eski yönetim döneminde kendisi ve ailesinin tehdit edildiğini öne sürerek, 'Eski yönetim tarafından eşimi vurmak için para gönderilmiş' iddiasında bulundu. Kızının üniversite sınavı sürecinde de tehdit aldıklarını söyleyen Mercan, bu nedenle sınavın ardından kızını şehir dışına göndermek zorunda kaldıklarını belirtti. İmza toplayarak olağanüstü toplantı düzenlemek istediklerini ancak bu süreçte de 'Burada toplanıp sizi vuracaklar' şeklinde tehditler aldıklarını öne sürdü.

Bir diğer site sakini Nurettin Körpe ise site yönetiminin kendilerine sürekli yanlış bilgi verdiğini savunarak, 'Camımıza iki kez kurşunlama oldu. Bize sürekli yalan söylediler.' dedi. Aidatların yanı sıra cebinden de 70-80 bin lira harcadığını belirten Körpe, eski yöneticilerin cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Yeni yönetimden Volkan Karakaya da incelemelerde ciddi usulsüzlükler tespit ettiklerini öne sürdü. Karakaya, ortak alan elektriklerinin kaçak kullanıldığını, sitenin hesabından eski yöneticinin dört farklı banka hesabına yaklaşık 22,5 milyon lira aktarıldığını iddia ederek, 'Yoğun şekilde 'huzur hakkı' adı altında ödemeler yapılmış. Taksi masrafları için bile sitenin hesabından 49 bin lira ödenmiş.' ifadelerini kullandı.

Karakaya ayrıca yaklaşık 4,5 milyon liralık SGK borcu bulunduğunu, çalışan primlerinin yıllarca yatırılmadığını ve vergi borcunun da 31 bin liradan 830 bin liraya yükseldiğini öne sürdü. Tüm iddialarla ilgili adli sürecin sürdüğünü belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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