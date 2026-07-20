İstanbul'da Bir Sitenin Aidatlarıyla Bahis Yaptılar: 22 Milyonluk Vurgun Tespit Edildi
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde 268 daireden oluşan bir sitede eski yönetime ilişkin ciddi usulsüzlük iddiaları ortaya atıldı. Yeni yönetim, yaklaşık 22,5 milyon liralık aidatın usulsüz şekilde kullanıldığı ve yasa dışı bahis bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sitenin 11,5 milyon lira borç yükü nedeniyle mali açıdan iflas noktasına geldiği öne sürüldü.
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Parayı kişisel hesaplarına aktardılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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