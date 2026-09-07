Kuyumcuda Gizli Vurgun Ortaya Çıktı: Çalışan 3 Kilo Altını Gram Gram Çalmış
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İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi, üç yıldır yanında çalıştırdığı elemanının gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gram itiraf alınsa da kasa defterleri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi: 3 kilogram altın.
Zanlının bu paranın bir kısmıyla kısa sürede villa ve daireler edindiği ortaya çıkınca olay savcılığa taşındı, tutuklama kararı çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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