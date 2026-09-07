Kuyumcuda Gizli Vurgun Ortaya Çıktı: Çalışan 3 Kilo Altını Gram Gram Çalmış

Yapılan araştırma derinleştikçe ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Onur Y.'nin, kuyumcuda çalışmaya başladığı tarihten itibaren eşinin üzerine Tekirdağ'da bir tripleks villa ve iki ayrı daire satın aldığı tespit edildi.

Dükkan sahibinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçen ekipler, 31 Ağustos'ta Onur Y.'yi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Nöbetçi hakim, şüphelinin aylık 40 bin lira maaşı ve 25 bin lira emekli aylığıyla bu denli kısa sürede villa ve daire sahibi olmasının 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğuna dikkat çekti.

'Görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlamalarıyla yargılanan Onur Y., delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık makamı, suçtan elde edildiği değerlendirilen villa ve dairelerden birer adedine el konulmasını talep etti. Soruşturmanın, 3 kilogram altının kasadan tam olarak hangi yöntemlerle çıkarıldığını ortaya koymak amacıyla sürdüğü öğrenildi.