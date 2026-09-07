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Kuyumcuda Gizli Vurgun Ortaya Çıktı: Çalışan 3 Kilo Altını Gram Gram Çalmış

Kuyumcuda Gizli Vurgun Ortaya Çıktı: Çalışan 3 Kilo Altını Gram Gram Çalmış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 13:55
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İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanında yıllarca fark edilmeyen sessiz bir vurgun ortaya çıktı. Dükkan sahibi, üç yıldır yanında çalıştırdığı elemanının gram gram altın çaldığını fark etti. İlk pazarlıkta 600 gram itiraf alınsa da kasa defterleri çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serdi: 3 kilogram altın. 

Zanlının bu paranın bir kısmıyla kısa sürede villa ve daireler edindiği ortaya çıkınca olay savcılığa taşındı, tutuklama kararı çıktı.

Kaynak: Sabah / Sema Demir

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İlk Etapta 600 Gram Çaldığını Kabul Etti, Gerçek Çok Daha Büyük Çıktı

İlk Etapta 600 Gram Çaldığını Kabul Etti, Gerçek Çok Daha Büyük Çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Binbirdirek Mahallesi'nde uzun yıllardır kuyumculuk yapan Onur T., yanında üç yıldır çalıştırdığı Onur Y. isimli elemanından şüphelenmeye başladı. Kasadaki hesapların bir türlü tutmaması üzerine harekete geçen dükkan sahibi, önce durumu çalışanıyla konuştu.

Yüzleşme sonrasında Onur Y., ilk etapta 600 gram altın aldığını kabul etti. İki taraf kendi aralarında anlaşarak dükkan sahibine bir araç ile birlikte 1 milyon 934 bin lira ödenmesi konusunda uzlaştı ve mesele o an için kapanmış göründü.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre dükkan sahibi kasa defterlerini baştan sona tek tek incelediğinde karşılaştığı tabloyla şaşkına döndü. Gerçek eksik, itiraf edilenin beş katından fazlaydı. Toplamda tam 3 kilogram altının sistematik biçimde dükkandan çıkarıldığı anlaşıldı.

Aylık 40 Bin Lira Maaşla Villa ve İki Daire Sahibi Oldu, Hakim Durumu "Olağan Değil" Buldu

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Yapılan araştırma derinleştikçe ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Onur Y.'nin, kuyumcuda çalışmaya başladığı tarihten itibaren eşinin üzerine Tekirdağ'da bir tripleks villa ve iki ayrı daire satın aldığı tespit edildi.

Dükkan sahibinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından harekete geçen ekipler, 31 Ağustos'ta Onur Y.'yi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Nöbetçi hakim, şüphelinin aylık 40 bin lira maaşı ve 25 bin lira emekli aylığıyla bu denli kısa sürede villa ve daire sahibi olmasının 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğuna dikkat çekti.

'Görevi kötüye kullanma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' suçlamalarıyla yargılanan Onur Y., delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık makamı, suçtan elde edildiği değerlendirilen villa ve dairelerden birer adedine el konulmasını talep etti. Soruşturmanın, 3 kilogram altının kasadan tam olarak hangi yöntemlerle çıkarıldığını ortaya koymak amacıyla sürdüğü öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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