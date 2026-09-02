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Yalova'da Bir Kuyumcunun Şüphesi Yaşlı Adamın Altınlarını Kurtardı

Yalova'da Bir Kuyumcunun Şüphesi Yaşlı Adamın Altınlarını Kurtardı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 16:11
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Yalova'da 81 yaşındaki bir vatandaş, savcı ve emniyet mensubu gibi arayan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzereyken kuyumcunun dikkati sayesinde altınlarını kaybetmekten son anda kurtuldu. Yalova’da kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedef aldığı 81 yaşındaki N.B., kuyumcu Sinan İnci’nin şüphesi ve yaptığı ihbar sayesinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerindeki altınlarını kurtardı.

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Kuyumcu dolandırıcının hareketlerinden şüphelendi

Kuyumcu dolandırıcının hareketlerinden şüphelendi

Olay, 2 Eylül 2026 öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. N.B.’yi arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtarak altınlarının tehlikede olduğunu veya kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi. Yaşlı adamdan evindeki tüm altınları alıp Kuyumcular Çarşısı’na gelmesini istedi. 

N.B. altınlarını yanına alarak bir gençle birlikte kuyumcuya girdi ve Kuyumcular Çarşısı’nın yerini sordu. Durumdan şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, “Seni arayanlar savcı veya emniyet mensubu tarzı kişiler mi?” diye sorunca yaşlı adam “Evet, savcı arıyor” yanıtını verdi. İnci hemen 112’yi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek N.B.’nin üzerindeki altınların dolandırıcılara teslim edilmesini önledi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kuyumcu Sinan İnci yaşananları şöyle anlattı:

Kuyumcu Sinan İnci yaşananları şöyle anlattı:

“Amca ‘Beni bekliyorlar, bir şeyler vereceğim’ dedi. ‘Senden altın mı istediler?’ diye sordum, ‘Evet’ dedi. 112’yi aradık. Yaklaşık 1,5-2 milyon civarında amcanın altını vardı. Emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti.”

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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