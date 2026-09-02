Yalova'da Bir Kuyumcunun Şüphesi Yaşlı Adamın Altınlarını Kurtardı

Olay, 2 Eylül 2026 öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. N.B.’yi arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıtarak altınlarının tehlikede olduğunu veya kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi. Yaşlı adamdan evindeki tüm altınları alıp Kuyumcular Çarşısı’na gelmesini istedi.

N.B. altınlarını yanına alarak bir gençle birlikte kuyumcuya girdi ve Kuyumcular Çarşısı’nın yerini sordu. Durumdan şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, “Seni arayanlar savcı veya emniyet mensubu tarzı kişiler mi?” diye sorunca yaşlı adam “Evet, savcı arıyor” yanıtını verdi. İnci hemen 112’yi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek N.B.’nin üzerindeki altınların dolandırıcılara teslim edilmesini önledi. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.