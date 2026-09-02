Yalova'da Bir Kuyumcunun Şüphesi Yaşlı Adamın Altınlarını Kurtardı
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Yalova'da 81 yaşındaki bir vatandaş, savcı ve emniyet mensubu gibi arayan dolandırıcıların tuzağına düşmek üzereyken kuyumcunun dikkati sayesinde altınlarını kaybetmekten son anda kurtuldu. Yalova’da kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hedef aldığı 81 yaşındaki N.B., kuyumcu Sinan İnci’nin şüphesi ve yaptığı ihbar sayesinde yaklaşık 1,5-2 milyon lira değerindeki altınlarını kurtardı.
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Kuyumcu dolandırıcının hareketlerinden şüphelendi
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Kuyumcu Sinan İnci yaşananları şöyle anlattı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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