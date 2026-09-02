article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Keçiören Belediyesi’nde 213 Personelden 171’inin Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Keçiören Belediyesi’nde 213 Personelden 171’inin Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
02.09.2026 - 14:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Keçiören Belediyesi’nde çalışanlara yönelik yasaklı madde testi uygulaması başlatıldı. CHP’den ayrılıp AKP’’ye katıldığı dönem açıklama yapan belediye başkanı Mesut Özarslan, tüm personele yasak madde testi yapacağını açıklamıştı. Yapılan test sonucu belli oldu. 231 belediye personelinden 171’inin yasaklı madde testi pozitif çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belediyeye yasaklı madde şoku: 171 kişinin testi pozitif.

Belediyeye yasaklı madde şoku: 171 kişinin testi pozitif.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye çalışanları arasında yasaklı madde kullanımının önüne geçilmesi amacıyla yeni uygulama başlattı. Personele test yapılırken  Özarslan, test yaptırmayı kabul etmeyen çalışanların görevden çıkarılacağını ve haklarında savcılığa başvurulacağını söylemişti.

Test sonuçları ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan’ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre 213 belediye personeline yaptırılan uyuşturucu testinden 171’inin testi pozitif çıktı. 42 kişinin testi negatif çıkarken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, testi pozitif çıkan personellerin listesini belediyeden istedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı şöyle.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı şöyle.

Kaynak

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın