Keçiören Belediyesi’nde 213 Personelden 171’inin Yasaklı Madde Testi Pozitif Çıktı
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Keçiören Belediyesi’nde çalışanlara yönelik yasaklı madde testi uygulaması başlatıldı. CHP’den ayrılıp AKP’’ye katıldığı dönem açıklama yapan belediye başkanı Mesut Özarslan, tüm personele yasak madde testi yapacağını açıklamıştı. Yapılan test sonucu belli oldu. 231 belediye personelinden 171’inin yasaklı madde testi pozitif çıktı.
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Belediyeye yasaklı madde şoku: 171 kişinin testi pozitif.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı şöyle.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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