article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tahliye Olan Rasim Ozan Kütahyalı Ekranlara Geri Döndü

Tahliye Olan Rasim Ozan Kütahyalı Ekranlara Geri Döndü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.09.2026 - 13:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yasa dışı bahis, örgütlü suç, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanarak cezaevinde gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü. Kütahyalı'nın daha önce de çalıştığı En Son Haber YouTube kanalında Ahmet Çakar'la birlikte program yapacağı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mayıs ayında tutuklanmıştı.

Mayıs ayında tutuklanmıştı.

14 Mayıs 2026’da Adana merkezli yasa dışı bahis, örgütlü suç, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Kütahyalı, 18 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Yaklaşık üç ay cezaevinde kalan Kütahyalı 18 Ağustos 2026’da savcılığın resen verdiği kararla tahliye edilmişti.

Adli süreç nedeniyle ekran kariyerinin geleceği merak konusu olan Kütahyalı daha önce de çalıştığı En Son Haber YouTube kanalına döndü.

Kütahyalı ve Ahmet Çakar'ın YouTube kanalında ROK & Çakar isimli futbol temalı bir programla izleyici karşısına çıkacağı belirtirken Kütahyalı'nın sakalını kestiği gözlerden kaçmadı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın