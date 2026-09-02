Tahliye Olan Rasim Ozan Kütahyalı Ekranlara Geri Döndü
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Yasa dışı bahis, örgütlü suç, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında tutuklanarak cezaevinde gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı ekranlara döndü. Kütahyalı'nın daha önce de çalıştığı En Son Haber YouTube kanalında Ahmet Çakar'la birlikte program yapacağı öğrenildi.
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Mayıs ayında tutuklanmıştı.
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Adli süreç nedeniyle ekran kariyerinin geleceği merak konusu olan Kütahyalı daha önce de çalıştığı En Son Haber YouTube kanalına döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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