article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Girne’deki Feribot Felaketinde Enkaza Ulaşıldı

Girne’deki Feribot Felaketinde Enkaza Ulaşıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.09.2026 - 12:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği esnada alabora olarak batan geminin enkazına ulaşıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TCG Alemdar geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket ettikten kısa süre sonra batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.

Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket ettikten kısa süre sonra batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kayıp 20 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına bugün Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG ALEMDAR Denizaltı Kurtarma Gemisi de dahil oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet de dün gün içinde ziyarette bulundu. Gemide gerçekleşen araştırmayı yerinde gören Erhürman, 'Çalışmaları yerinde gözlemledik Sayın Başbakanla birlikte. Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Çalışma çok teknik ve çok hassasiyetle yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Robotik dalış şu anda o bölgeye doğru başladı' dedi.

Erhürman bugün sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erhürman bugün sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda 'TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek' dedi.

21 Aralık 2012 tarihinde inşasına başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG ALEMDAR (A-582), sahip olduğu teknik donanımla operasyona büyük güç katıyor. 90 metre boya, 19 metre ene ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip olan gemi, 18 deniz mili sürat yapabiliyor. Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG ALEMDAR; helikopter platformu, tam donanımlı hastane, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve gelişmiş sonar sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Gemi, 600 metre derinliğe kadar harici havalandırma, 90 metreye kadar dalış ve açık deniz yedekleme imkanlarının yanı sıra Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), Kurtarma Çanı, ROV ve Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazlarının kullanımı için gerekli tam entegrasyona sahip bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın