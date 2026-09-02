Girne’deki Feribot Felaketinde Enkaza Ulaşıldı

Paylaşımda 'TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek' dedi.

21 Aralık 2012 tarihinde inşasına başlanan ve 28 Ocak 2017 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG ALEMDAR (A-582), sahip olduğu teknik donanımla operasyona büyük güç katıyor. 90 metre boya, 19 metre ene ve 4 bin 200 ton deplasmana sahip olan gemi, 18 deniz mili sürat yapabiliyor. Denizaltı kurtarma gemisi olarak görev yapan TCG ALEMDAR; helikopter platformu, tam donanımlı hastane, Dinamik Konumlandırma Sistemi ve gelişmiş sonar sistemlerini bünyesinde barındırıyor. Gemi, 600 metre derinliğe kadar harici havalandırma, 90 metreye kadar dalış ve açık deniz yedekleme imkanlarının yanı sıra Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), Kurtarma Çanı, ROV ve Yandan Taramalı Sonar (YTS) cihazlarının kullanımı için gerekli tam entegrasyona sahip bulunuyor.