Girne’deki Feribot Felaketinde Enkaza Ulaşıldı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'deki Taşucu Limanı'na gittiği esnada alabora olarak batan geminin enkazına ulaşıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'TCG Alemdar geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip. Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek' dedi.
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Girne’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket ettikten kısa süre sonra batan gemide 8 kişi hayatını kaybetti.
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Erhürman bugün sanal medya hesabından paylaşım yaptı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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