MrBeast Yeni Kurgu Ekibini Arıyor: Başvuru İçin Tek Bir Video Yeterli

ABD'li YouTuber Jimmy Donaldson, tanınan adıyla MrBeast, 22 Eylül'de resmi X hesabından yaptığı paylaşımla ekibine yeni kurgu yetenekleri katacağını duyurdu. 'Gezegendeki en iyi kurgulayıcılara ihtiyacım var' ifadelerini kullanan fenomen, başvuru sürecini oldukça basit bir formüle bağladı.

Adaylardan istenen tek şey, kendi hazırladıkları bir kurgu örneğini seçmek ve bu kurguyu nasıl oluşturduklarını anlatan bir video kaydetmek. MrBeast, mrbeastjobs.com/editors adresi üzerinden gönderilen başvuruların işe alım ekibi tarafından tek tek izlendiğini vurguladı.

250 milyonu aşkın aboneye sahip olan ve YouTube'un en büyük isimlerinden biri kabul edilen MrBeast, videolarının yüksek prodüksiyon kalitesiyle de biliniyor. Kanalın arkasındaki geniş ekip, bu kaliteyi korumak için düzenli olarak yeni kurgu yeteneği arıyor.