MrBeast Yeni Kurgu Ekibini Arıyor: Başvuru İçin Tek Bir Video Yeterli
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Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, kanalının arkasındaki kurgu ekibini büyütmek için yeniden harekete geçti. 250 milyondan fazla aboneye ulaşan içerik üreticisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyanın en iyi kurgulayıcılarını aradığını duyurdu. Başvuru için tek şart, seçilen bir kurgu örneğini paylaşmak ve bu kurguyu nasıl hazırladığını anlatan kısa bir video kaydetmek. MrBeast, geçen seferki benzer bir çağrıdan sonra ekibine dört yeni isim kattığını da hatırlattı.
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MrBeast en iyi kurgulayıcıları arıyor, başvuru için tek bir video yeterli
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Geçen seferki çağrıdan 4 kişi işe alınmıştı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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