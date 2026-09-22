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MrBeast Yeni Kurgu Ekibini Arıyor: Başvuru İçin Tek Bir Video Yeterli

MrBeast Yeni Kurgu Ekibini Arıyor: Başvuru İçin Tek Bir Video Yeterli

Youtube youtuber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 20:04
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Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, kanalının arkasındaki kurgu ekibini büyütmek için yeniden harekete geçti. 250 milyondan fazla aboneye ulaşan içerik üreticisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dünyanın en iyi kurgulayıcılarını aradığını duyurdu. Başvuru için tek şart, seçilen bir kurgu örneğini paylaşmak ve bu kurguyu nasıl hazırladığını anlatan kısa bir video kaydetmek. MrBeast, geçen seferki benzer bir çağrıdan sonra ekibine dört yeni isim kattığını da hatırlattı.

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MrBeast en iyi kurgulayıcıları arıyor, başvuru için tek bir video yeterli

MrBeast en iyi kurgulayıcıları arıyor, başvuru için tek bir video yeterli

ABD'li YouTuber Jimmy Donaldson, tanınan adıyla MrBeast, 22 Eylül'de resmi X hesabından yaptığı paylaşımla ekibine yeni kurgu yetenekleri katacağını duyurdu. 'Gezegendeki en iyi kurgulayıcılara ihtiyacım var' ifadelerini kullanan fenomen, başvuru sürecini oldukça basit bir formüle bağladı.

Adaylardan istenen tek şey, kendi hazırladıkları bir kurgu örneğini seçmek ve bu kurguyu nasıl oluşturduklarını anlatan bir video kaydetmek. MrBeast, mrbeastjobs.com/editors adresi üzerinden gönderilen başvuruların işe alım ekibi tarafından tek tek izlendiğini vurguladı.

250 milyonu aşkın aboneye sahip olan ve YouTube'un en büyük isimlerinden biri kabul edilen MrBeast, videolarının yüksek prodüksiyon kalitesiyle de biliniyor. Kanalın arkasındaki geniş ekip, bu kaliteyi korumak için düzenli olarak yeni kurgu yeteneği arıyor.

Geçen seferki çağrıdan 4 kişi işe alınmıştı

Geçen seferki çağrıdan 4 kişi işe alınmıştı
twitter.com

MrBeast, paylaşımında bu tür bir başvuru çağrısının ilk kez yapılmadığının da altını çizdi. Daha önce benzer bir iş ilanı paylaştığında bu duyurudan dört kişiyi ekibine kattığını belirten fenomen, gönderilen her başvurunun titizlikle incelendiğini söyledi.

Fenomenin paylaşımı kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı; gönderi saatler içinde 300 binin üzerinde görüntülenme aldı, binlerce kez beğenildi ve yüzlerce kez yeniden paylaşıldı. MrBeast'in kurgu ekibine yönelik bu tarz açık çağrıları, YouTube dünyasında kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir fırsat penceresi olarak değerlendiriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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