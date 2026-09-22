HFH Bosfor Seyahat Kepenk Kapattı: Sıfır Otobüslerle Başlayan Sefer 4 Ayda Bitti
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Mayıs ayında 2026 model, Mercedes-Benz Tourismo ve MAN Lion's Coach ağırlıklı 15-20 araçlık bir filoyla yola çıkan HFH Bosfor Seyahat, sektöre 'güçlü bir başlangıç' vaadiyle girmişti. Ege Bölgesi'nde İzmir-Aydın ve Marmaris-Altınoluk hattı başta olmak üzere onlarca noktaya sefer düzenleyen firma, sadece 4 ay sonra tüm seferlerini durdurdu. Artan yakıt ve otoyol maliyetleri karşısında beklenen yolcu sayısına ulaşamayan şirket, sefer başına zarar etmeye başlamıştı.
Kaynak: NTV
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Firma, Mayısta Sektöre 'HFH' İmzasıyla Girmiş, Filosundaki Sıfır Otobüslerle Dikkat Çekmişti.
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Yakıt, Otoyol Ve Hızlı Tren Rekabeti Şirketi Ege Hattında Zarara Sürükledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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