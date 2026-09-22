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HFH Bosfor Seyahat Kepenk Kapattı: Sıfır Otobüslerle Başlayan Sefer 4 Ayda Bitti

HFH Bosfor Seyahat Kepenk Kapattı: Sıfır Otobüslerle Başlayan Sefer 4 Ayda Bitti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 20:25
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Mayıs ayında 2026 model, Mercedes-Benz Tourismo ve MAN Lion's Coach ağırlıklı 15-20 araçlık bir filoyla yola çıkan HFH Bosfor Seyahat, sektöre 'güçlü bir başlangıç' vaadiyle girmişti. Ege Bölgesi'nde İzmir-Aydın ve Marmaris-Altınoluk hattı başta olmak üzere onlarca noktaya sefer düzenleyen firma, sadece 4 ay sonra tüm seferlerini durdurdu. Artan yakıt ve otoyol maliyetleri karşısında beklenen yolcu sayısına ulaşamayan şirket, sefer başına zarar etmeye başlamıştı. 

Kaynak: NTV

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Firma, Mayısta Sektöre 'HFH' İmzasıyla Girmiş, Filosundaki Sıfır Otobüslerle Dikkat Çekmişti.

Firma, Mayısta Sektöre 'HFH' İmzasıyla Girmiş, Filosundaki Sıfır Otobüslerle Dikkat Çekmişti.

HFH Bosfor Seyahat'in yola çıkışı, ulaşım sektörünü takip eden Haber Ulaşım hesabının 4 Mayıs'ta yaptığı duyuruyla gündeme gelmişti. Paylaşımda firmanın yaklaşık 15-20 araçlık filosunun Mercedes-Benz Tourismo ve MAN Lion's Coach modellerinden oluştuğu, Ege hattına odaklanacağı belirtiliyordu.

'HFH' kısaltmasının açılımı ise sosyal medyada merak konusu oldu; bazı takipçiler bunun şirket ortaklarının isimlerinin baş harflerinden geldiğini öne sürdü. Ancak duyuru altında iyimser yorumlardan çok, sektörün doygunluğuna dikkat çeken şüpheci mesajlar öne çıktı - bir kullanıcı 'çıktığı gibi kapanır, bir sezon sonra eski isimlerden hiçbir şey kalmaz' yorumunu yapmıştı.

Yakıt, Otoyol Ve Hızlı Tren Rekabeti Şirketi Ege Hattında Zarara Sürükledi.

Yakıt, Otoyol Ve Hızlı Tren Rekabeti Şirketi Ege Hattında Zarara Sürükledi.

Kapanışın arka planındaki tabloyu değerlendiren sektör kaynakları, sıfır bir şehirlerarası otobüsün 18-29 milyon lira arasında değiştiğini, bu yatırımın geri dönüşünün ise uzun yıllar alabildiğini aktardı. Yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça ve servis giderleri, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol geçiş bedelleri ve yolcuya sunulan ikram maliyetleri firmaların üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Hızlı tren seferlerinin genişlemesiyle kısalan yolculuk süreleri de otobüs firmalarının payına düşen yolcu sayısını daha da azalttı.

HFH Bosfor Seyahat için tablo, kapanmadan önce de parlak değildi. Şikayet platformu Şikayetvar'da firma hakkında biriken 21 şikayetin büyük bölümü sefer saatindeki gecikmelerden kaynaklanıyordu; bir yolcu biletinde 21.00 yazan kalkış saatinin fiilen 23.00'e kaydığını, bir başkası ise 8 Temmuz'da talep ettiği 2 bin 300 liralık iadenin hâlâ yapılmadığını anlatmıştı. Mayısta 'güçlü bir başlangıç' sözüyle yola çıkan firma, Ağustos'ta sessizce kepenk indirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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