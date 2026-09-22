HFH Bosfor Seyahat Kepenk Kapattı: Sıfır Otobüslerle Başlayan Sefer 4 Ayda Bitti

Kapanışın arka planındaki tabloyu değerlendiren sektör kaynakları, sıfır bir şehirlerarası otobüsün 18-29 milyon lira arasında değiştiğini, bu yatırımın geri dönüşünün ise uzun yıllar alabildiğini aktardı. Yakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça ve servis giderleri, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol geçiş bedelleri ve yolcuya sunulan ikram maliyetleri firmaların üzerindeki yükü ağırlaştırdı. Hızlı tren seferlerinin genişlemesiyle kısalan yolculuk süreleri de otobüs firmalarının payına düşen yolcu sayısını daha da azalttı.

HFH Bosfor Seyahat için tablo, kapanmadan önce de parlak değildi. Şikayet platformu Şikayetvar'da firma hakkında biriken 21 şikayetin büyük bölümü sefer saatindeki gecikmelerden kaynaklanıyordu; bir yolcu biletinde 21.00 yazan kalkış saatinin fiilen 23.00'e kaydığını, bir başkası ise 8 Temmuz'da talep ettiği 2 bin 300 liralık iadenin hâlâ yapılmadığını anlatmıştı. Mayısta 'güçlü bir başlangıç' sözüyle yola çıkan firma, Ağustos'ta sessizce kepenk indirdi.