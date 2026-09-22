Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a Yalnız Gelmedi: Yanındaki Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
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Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı'nın özel hayatı o günden beri yakın markajda. Adı ayrılığın ardından farklı isimlerle anılan Sabancı, bu kez Contemporary Istanbul'da görüntülendi. Ancak gözler kısa sürede kendisinden hemen sonra içeri giren gizemli güzele çevrildi. Sosyal medyanın kim olduğunu bulması da tahmin edersiniz ki pek uzun sürmedi. Üstelik söz konusu isim yabancı bir model çıkınca yeni aşk iddialarının fitili de ateşlendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Sabancı ailesinin gözde bekarı Hakan Sabancı'nın magazin cephesinde suların uzun süre durulduğunu pek hatırlamıyoruz!
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi bitti ama ayrılığın nedeni uzunca bir süre magazinin en büyük bilmecelerinden biri oldu.
Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a yalnız gelmedi! Hemen arkasındaki gizemli güzel sosyal medyanın gözünden kaçmadı.
İşte ikilinin sevgili olduğunun iddia edilmesine sebep olan o video:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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