Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a Yalnız Gelmedi: Yanındaki Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, yıllardır iş hayatından çok özel hayatıyla magazin sayfalarının radarında. Sabancı ailesinin gözde bekarlarından biri olunca durum biraz kaçınılmaz tabii. Yıllar içerisinde adı pek çok ünlü isimle yan yana geldi, hakkında sayısız aşk iddiası ortaya atıldı. Fakat bütün bu magazin trafiğinin içerisinde bir ilişki vardı ki diğerlerinin açık ara önüne geçti: Hande Erçel.

2022'de başlayan ilişkileri kısa süreli bir magazin macerası olarak kalmadı. Birlikte çıktıkları seyahatlerden davetlere, aileyle geçirilen zamanlardan evlilik iddialarına kadar yaklaşık üç yıl boyunca magazinin en yakından takip edilen çiftlerinden biri oldular. Öyle ki 2025'in ilk yarısında haklarında defalarca ayrılık haberi çıktı, ikili de bunları peş peşe yalanladı. Haziran ayında Hacı Sabancı'nın doğum gününe birlikte katılmaları da ilişkiye dair son güçlü görüntülerden biri olmuştu.

Derken 2025 yazının sonunda bu kez iddialar doğru çıktı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı sona erdi. Ve tahmin edersiniz ki ayrılığın ardından ortalık bir anda iddiadan geçilmez hale geldi.