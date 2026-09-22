article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a Yalnız Gelmedi: Yanındaki Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a Yalnız Gelmedi: Yanındaki Gizemli Güzelin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2026 - 20:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisini noktalayan Hakan Sabancı'nın özel hayatı o günden beri yakın markajda. Adı ayrılığın ardından farklı isimlerle anılan Sabancı, bu kez Contemporary Istanbul'da görüntülendi. Ancak gözler kısa sürede kendisinden hemen sonra içeri giren gizemli güzele çevrildi. Sosyal medyanın kim olduğunu bulması da tahmin edersiniz ki pek uzun sürmedi. Üstelik söz konusu isim yabancı bir model çıkınca yeni aşk iddialarının fitili de ateşlendi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesinin gözde bekarı Hakan Sabancı'nın magazin cephesinde suların uzun süre durulduğunu pek hatırlamıyoruz!

Sabancı ailesinin gözde bekarı Hakan Sabancı'nın magazin cephesinde suların uzun süre durulduğunu pek hatırlamıyoruz!

Cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden Hakan Sabancı, yıllardır iş hayatından çok özel hayatıyla magazin sayfalarının radarında. Sabancı ailesinin gözde bekarlarından biri olunca durum biraz kaçınılmaz tabii.  Yıllar içerisinde adı pek çok ünlü isimle yan yana geldi, hakkında sayısız aşk iddiası ortaya atıldı. Fakat bütün bu magazin trafiğinin içerisinde bir ilişki vardı ki diğerlerinin açık ara önüne geçti: Hande Erçel.

2022'de başlayan ilişkileri kısa süreli bir magazin macerası olarak kalmadı. Birlikte çıktıkları seyahatlerden davetlere, aileyle geçirilen zamanlardan evlilik iddialarına kadar yaklaşık üç yıl boyunca magazinin en yakından takip edilen çiftlerinden biri oldular. Öyle ki 2025'in ilk yarısında haklarında defalarca ayrılık haberi çıktı, ikili de bunları peş peşe yalanladı. Haziran ayında Hacı Sabancı'nın doğum gününe birlikte katılmaları da ilişkiye dair son güçlü görüntülerden biri olmuştu.

Derken 2025 yazının sonunda bu kez iddialar doğru çıktı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık aşkı sona erdi. Ve tahmin edersiniz ki ayrılığın ardından ortalık bir anda iddiadan geçilmez hale geldi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi bitti ama ayrılığın nedeni uzunca bir süre magazinin en büyük bilmecelerinden biri oldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi bitti ama ayrılığın nedeni uzunca bir süre magazinin en büyük bilmecelerinden biri oldu.

Ortaya atılmayan teori neredeyse kalmadı. Bir tarafta Hande Erçel'in evlilik istediği ancak Sabancı ailesinin bu evliliğe sıcak bakmadığı iddiaları, diğer tarafta üçüncü kişilerin devreye girdiğine yönelik söylentiler... Fakat Hakan Sabancı bu iddiaları bizzat yalanladı. Ayrılığın kendi kararları olduğunu söyleyen Sabancı, konunun ailesiyle ya da üçüncü kişilerle ilgisi olmadığını özellikle vurguladı. Arzu Sabancı da ayrılık kararını sonradan öğrendiklerini ve ilişkiye müdahil olmadıklarını açıkladı.

Hande Erçel ise çok daha kestirmeden ilerledi. Ayrılığın ardından sorularla karşılaşınca: 'Bu konu hakkında asla konuşmayacağım.' diyerek defteri kapattı.

Fakat Hande Erçel defteri kapansa da Hakan Sabancı'nın aşk hayatına yönelik merak haliyle kapanmadı. Ayrılığın ardından adı farklı isimlerle yan yana geldi, hakkında yeni aşk söylentileri çıktı. Sabancı'nın yanında görülen her isim de haliyle magazin radarına girdi. Şimdi o radarlar yeniden devrede.

Hem de bu kez sosyal medyanın saniyeler içerisinde kimliğini çözdüğü yabancı bir güzel yüzünden!

Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a yalnız gelmedi! Hemen arkasındaki gizemli güzel sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Hakan Sabancı Contemporary Istanbul'a yalnız gelmedi! Hemen arkasındaki gizemli güzel sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Hakan Sabancı, Contemporary Istanbul'un 21. edisyonunun açılışına katılan isimler arasındaydı. Fakat sosyal medyada yayılan görüntülerde gözler kısa süre içerisinde başka bir detaya çevrildi. Sabancı önden içeri girerken hemen arkasında genç bir kadın görülüyordu.

E tabii söz konusu Hakan Sabancı olunca internet dedektiflerinin bunu es geçmesini beklemiyorduk. Çok geçmeden görüntülerdeki kadının Tatiana Panakal olduğu ortaya çıktı.

Panakal'ın yabancı bir model olması da haliyle merakı biraz daha artırdı. İspanyol model Tatiana Panakal, uluslararası moda ve reklam projelerinde yer alan bir isim. Türkiye'yle de yolu daha önce kesişmiş; Panakal, 2026 yaz sezonunda bir Türk plaj giyim markasının koleksiyonu için Bali'de kamera karşısına geçmişti. Asıl mesele ise tabii ki Tatiana'nın mesleğinden çok Hakan Sabancı'yla arasındaki bağdı.

Nitekim görüntülerin yayılmasının ardından bazı magazin kaynakları Tatiana Panakal'ı doğrudan Hakan Sabancı'nın 'yeni kız arkadaşı' olarak tanıttı. Fakat burada küçük ama önemli bir parantez açalım: Hakan Sabancı ve Tatiana Panakal'dan ilişkilerine dair henüz kamuya açık bir açıklama gelmiş değil.

Yani elimizde ikilinin aynı etkinlikte görüntülenmesi ve Tatiana'nın Hakan Sabancı'nın hemen arkasında içeri girdiğini gösteren görüntüler var. Basında 'yeni kız arkadaşı' olarak anılmaya başlanmış olsa da taraflardan ilişkiyi doğrulayan bir açıklama şimdilik yok. Ama Hande Erçel'le üç yıllık ilişkisinin ardından özel hayatı mercek altında olan Hakan Sabancı'nın, Contemporary Istanbul gibi göz önünde bir etkinlikte Tatiana Panakal'la görüntülenmesi...

Magazin kazanının altını yakmaya yetti de arttı bile. 

Şimdilik kesin olan şu: Hakan Sabancı ve Tatiana Panakal aynı etkinlikte görüntülendi, Panakal'ın Sabancı'nın yeni kız arkadaşı olduğu iddiası da çoktan ortaya atıldı. Bakalım bu görüntüler yeni bir aşkın ilk habercisi mi, yoksa magazin dünyası yine birkaç saniyelik görüntüden roman mı yazıyor?

İşte ikilinin sevgili olduğunun iddia edilmesine sebep olan o video:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın