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Nobelli Ekonomist Acemoğlu'ndan Çarpıcı Sözler: 'Elektrikçi Neden 4 Yıl Shakespeare Okusun?'

Nobelli Ekonomist Acemoğlu'ndan Çarpıcı Sözler: 'Elektrikçi Neden 4 Yıl Shakespeare Okusun?'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 16:35
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Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT'li ekonomist Daron Acemoğlu, OksijenTV'ye verdiği bir röportajda üniversite eğitimine dair söyledikleriyle gündeme oturdu. Röportajdan yapılan alıntı sosyal medyada hızla yayılınca geniş bir tartışma başladı. Acemoğlu'nun odak noktası, herkesin dört yıllık bir üniversite eğitimi almasının gerçekten gerekli olup olmadığıydı; ona göre bugünkü sistem çoğu zaman meslek kazandırmaktan çok akademik bir statü basamağı gibi işliyor. Ünlü ekonomistin kullandığı örnek tartışmayı daha da alevlendirdi: meslek sahibi olacak birinin üniversitede edebiyat dersleriyle vakit geçirmesinin ne kadar anlamlı olduğunu sorguladı ve üniversite diplomasının toplumsal statünün tek ölçütü haline gelmemesi gerektiğini savundu.

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Acemoğlu'nun sözleri: 'Bir elektrikçinin gidip 4 sene üniversitede Shakespeare okuması mı lazım?'

Acemoğlu'nun sözleri: 'Bir elektrikçinin gidip 4 sene üniversitede Shakespeare okuması mı lazım?'

Acemoğlu, röportajında üniversite eğitimini doğrudan hedef alan şu cümleleri kurdu: 'Herkesi üniversiteye göndermek doğru değildir. Bir elektrikçinin gidip 4 sene üniversitede Shakespeare okuması mı lazım?' Ekonomiste göre bugünkü yükseköğretim sistemi, mesleki beceri kazandırmaktan çok akademik bir statü basamağı gibi işliyor ve bu da hem öğrenciler hem de iş piyasası için verimsiz bir tablo ortaya çıkarıyor. Acemoğlu'nun seçtiği örnek özellikle çarpıcıydı: elektrik tesisatı kurmayı öğrenecek birinin dört yıl boyunca edebiyat, felsefe ya da tarih gibi meslekle doğrudan ilgisi olmayan derslere zaman ayırması, ona göre hem öğrencinin hem de eğitim sisteminin kaynaklarının israf edilmesi anlamına geliyor.

'Eğitim daha meslek üzerine olmalı': Acemoğlu diploma tartışmasını da açtı

'Eğitim daha meslek üzerine olmalı': Acemoğlu diploma tartışmasını da açtı

Sözlerinin devamında meslek eğitimine vurgu yapan Acemoğlu, şu değerlendirmeyi de paylaştı: 'Eğitimin daha meslek üzerine olması daha etkili olabilir. Üniversite diploması toplumsal statünün ana ölçüsü olmamalı.' Nobel Ödüllü ekonomistin bu çıkışı, dört yıllık üniversite eğitiminin tek başarı ölçütü sayıldığı bir sistemde meslek liselerinin ve teknik eğitimin ikinci sınıf görülmesine dolaylı bir eleştiri olarak okunuyor. Acemoğlu, ekonomi alanındaki çalışmalarında da teknolojinin ve emek piyasasının dönüşümüne sık sık değiniyor; OksijenTV'ye verdiği bu röportajdaki sözleri de aynı çizgide, eğitim sisteminin güncel ihtiyaçlara göre yeniden şekillenmesi gerektiği fikrine dayanıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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