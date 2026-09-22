Nobelli Ekonomist Acemoğlu'ndan Çarpıcı Sözler: 'Elektrikçi Neden 4 Yıl Shakespeare Okusun?'
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi MIT'li ekonomist Daron Acemoğlu, OksijenTV'ye verdiği bir röportajda üniversite eğitimine dair söyledikleriyle gündeme oturdu. Röportajdan yapılan alıntı sosyal medyada hızla yayılınca geniş bir tartışma başladı. Acemoğlu'nun odak noktası, herkesin dört yıllık bir üniversite eğitimi almasının gerçekten gerekli olup olmadığıydı; ona göre bugünkü sistem çoğu zaman meslek kazandırmaktan çok akademik bir statü basamağı gibi işliyor. Ünlü ekonomistin kullandığı örnek tartışmayı daha da alevlendirdi: meslek sahibi olacak birinin üniversitede edebiyat dersleriyle vakit geçirmesinin ne kadar anlamlı olduğunu sorguladı ve üniversite diplomasının toplumsal statünün tek ölçütü haline gelmemesi gerektiğini savundu.
Acemoğlu'nun sözleri: 'Bir elektrikçinin gidip 4 sene üniversitede Shakespeare okuması mı lazım?'
'Eğitim daha meslek üzerine olmalı': Acemoğlu diploma tartışmasını da açtı
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