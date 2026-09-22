Nobelli Ekonomist Acemoğlu'ndan Çarpıcı Sözler: 'Elektrikçi Neden 4 Yıl Shakespeare Okusun?'

Acemoğlu, röportajında üniversite eğitimini doğrudan hedef alan şu cümleleri kurdu: 'Herkesi üniversiteye göndermek doğru değildir. Bir elektrikçinin gidip 4 sene üniversitede Shakespeare okuması mı lazım?' Ekonomiste göre bugünkü yükseköğretim sistemi, mesleki beceri kazandırmaktan çok akademik bir statü basamağı gibi işliyor ve bu da hem öğrenciler hem de iş piyasası için verimsiz bir tablo ortaya çıkarıyor. Acemoğlu'nun seçtiği örnek özellikle çarpıcıydı: elektrik tesisatı kurmayı öğrenecek birinin dört yıl boyunca edebiyat, felsefe ya da tarih gibi meslekle doğrudan ilgisi olmayan derslere zaman ayırması, ona göre hem öğrencinin hem de eğitim sisteminin kaynaklarının israf edilmesi anlamına geliyor.