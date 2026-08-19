Daron Acemoğlu'ndan Kendisini Eleştiren The Economist Dergisine Yanıt Geldi
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Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daron Acemoğlu ile İngiliz The Economist dergisi arasında sert bir tartışma patlak verdi. Ünlü ekonomistin hem akademik yayınlarını hem de ABD siyasetine dair analizlerini hedef alan makaleye tepki gösteren Acemoğlu, yapılan yayını açık bir 'itibar suikastı' olarak nitelendirdi.
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Acemoğlu, derginin kaleme aldığı geniş kapsamlı analizle hedef gösterildi.
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Aldığı ödül sorgulandı.
Kurumlar Tezi eleştirisi
Derginin radarındaki bir diğer başlık ise düşük doğum oranlarının ekonomik büyümeye etkisini inceleyen çalışma oldu.
Yapay zeka ve teknoloji hakkındaki düşünceleri karamsar bulundu
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Acemoğlu ise bu sert yazıya X hesabı üzerinden tepki verdi.
Acemoğlu The Economist polemiği sosyal medyada da tartışıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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