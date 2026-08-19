Daron Acemoğlu'ndan Kendisini Eleştiren The Economist Dergisine Yanıt Geldi

Araştırmadaki 'düşük nüfus artışının kişi başına düşen GSYİH açısından olumlu sonuçlar doğurabileceği' yönündeki tespit eleştirildi. Dergi, bu yaklaşımın Japonya gibi nüfusu hızla yaşlanan ülkelerin durumunu basite indirgeme riski taşıdığını ve geçmişteki demografik verilerin günümüzü açıklamakta yetersiz kalacağını savundu. Verilerin yer yer eksik olduğunu söyleyen David Albouy’nun eleştirisine göre bazı ülkelere başka yerlerden ölüm oranları atanmış; bunlar düzeltilince sonuçlar güvenilmez hale geliyor.

Acemoğlu’nun Amerikan iç siyaseti ve toplumsal dinamikler üzerine yaptığı değerlendirmeleri de inceleyen dergi; iktisatçının akademik sahadaki derinliğini siyasi analizlerinde sergileyemediğini savundu. Örneğin Trump’ın “yürütme gücünü yükseltip kısıtlayıcı kurum ve normları yok ettiği” şeklindeki eleştirisi çok sıradan bulundu.