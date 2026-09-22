Ofise Dönüş Kararlarının Arkasında Sadece Verimlilik Olmadığını Gösteren 10 Faktör
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Uzaktan çalışma yavaş yavaş kalıcı hale gelmeye başlıyor. Bu kalıcılaştıkça 'Ofise geri mi dönülmeli?' tartışması artıyor elbette. Şirketlerin ofise dönmek istemelerinin nedenleri neler peki?
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1. Ofislerin yeniden kullanılmasının istenmesi, önemli bir sebep.
2. Yöneticiler çalışanlarını görmek istiyor.
3. Şirketleri korumak istenebiliyor.
4. Yeni çalışanları eğitmek ofis ortamında daha kolay.
5. Bazı yöneticilerin rollerinin yeniden tanımlanması gerekti.
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6. Çalışanların bir arada olması daha iyi görülüyor.
7. Güvenlik de önemli bir etken.
8. Müşteriler de yüz yüze görüşmek istiyor.
9. Hibrit çalışan işletmeler eski modele dönmek istiyor.
10. Ofiste çalışanlar çok daha görünür!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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