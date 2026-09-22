Ofise Dönüş Kararlarının Arkasında Sadece Verimlilik Olmadığını Gösteren 10 Faktör

Pandemi döneminde başlayan uzaktan çalışma sonrasında da ofislere tam dönüş sağlanmadı. Ofisler boş olsa da maliyetleri devam ediyor. Bu da boşa harcanan bir maliyet kalemi olarak görülüyor. Bu yüzden boş ve işe yaramayan ofislerin kullanılması için ofise dönüş kararı alınabiliyor.