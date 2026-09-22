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Ofise Dönüş Kararlarının Arkasında Sadece Verimlilik Olmadığını Gösteren 10 Faktör

etiket Ofise Dönüş Kararlarının Arkasında Sadece Verimlilik Olmadığını Gösteren 10 Faktör

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
22.09.2026 - 17:01
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Uzaktan çalışma yavaş yavaş kalıcı hale gelmeye başlıyor. Bu kalıcılaştıkça 'Ofise geri mi dönülmeli?' tartışması artıyor elbette. Şirketlerin ofise dönmek istemelerinin nedenleri neler peki?

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1. Ofislerin yeniden kullanılmasının istenmesi, önemli bir sebep.

1. Ofislerin yeniden kullanılmasının istenmesi, önemli bir sebep.

Pandemi döneminde başlayan uzaktan çalışma sonrasında da ofislere tam dönüş sağlanmadı. Ofisler boş olsa da maliyetleri devam ediyor. Bu da boşa harcanan bir maliyet kalemi olarak görülüyor. Bu yüzden boş ve işe yaramayan ofislerin kullanılması için ofise dönüş kararı alınabiliyor.

2. Yöneticiler çalışanlarını görmek istiyor.

2. Yöneticiler çalışanlarını görmek istiyor.

Uzaktan çalışma olduğunda yöneticiler, çalışanlarını yeterince takip edemediklerini düşünüyor. Fiziksel olarak görmediğinde çalışanın performansının düşük olduğu kabul ediliyor. O yüzden yöneticiler çalışanını rahatça görebildiği ofiste çalışmaya dönmek istiyor.

3. Şirketleri korumak istenebiliyor.

3. Şirketleri korumak istenebiliyor.

Şirket kültürünü devam ettirmek isteyenler uzaktan çalışmadan hoşlanmıyorlar. Yeni çalışanların şirkete uyum sağlaması için ofiste çalışma daha çok öneriliyor. Uzaktan çalışıldığı zaman kurumsallaşmanın yeterince gerçekleşmediğine inanılıyor.

4. Yeni çalışanları eğitmek ofis ortamında daha kolay.

4. Yeni çalışanları eğitmek ofis ortamında daha kolay.

İşe yeni başlayanların eğitimi uzaktan çalışma olunca zor oluyor. Ofis ortamında ise hem görerek hem de anlatarak eğitmek çok daha kolay. O yüzden eğitimi yapanlar uzaktan çalışanları eğitirken zorlanabiliyorlar.

5. Bazı yöneticilerin rollerinin yeniden tanımlanması gerekti.

5. Bazı yöneticilerin rollerinin yeniden tanımlanması gerekti.

Uzaktan çalışmaya geçildiğinde bazı yöneticilerin işlerinin yeniden tanımlanması gerekti. Bu değişikliğe her yönetici alışamadı elbette. Bu yüzden yöneticilerin rollerini yeniden tanımlamak yerine ofisten çalışmaya geri dönülmesi isteniyor.

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6. Çalışanların bir arada olması daha iyi görülüyor.

6. Çalışanların bir arada olması daha iyi görülüyor.

Uzaktan çalışma sonucunda çalışanlar birbirinden kopabiliyor. Birbirini hiç görmeden çalışınca personelin arasında sosyal bağlar iyice zayıflıyor, hatta kopuyor. Bu yüzden şirketler ofise dönmenin daha iyi olduğunu düşünüyorlar.

7. Güvenlik de önemli bir etken.

7. Güvenlik de önemli bir etken.

Özellikle bazı sektörlerin hassas verileri oluyor. Uzaktan çalışıldığında verilerin yeterince korunamadığıyla ilgili endişeler oluyor. Bu sorunu önlemek için şirketler uzaktan çalışmadan vazgeçerek ofise geri dönüyorlar.

8. Müşteriler de yüz yüze görüşmek istiyor.

8. Müşteriler de yüz yüze görüşmek istiyor.

Uzaktan çalışmanın en büyük sakıncası olarak müşterilerle görüşememek gösteriliyor. Bazı sektörlerde özellikle müşteriler yüz yüze görüşmek ve çalışmak istiyor. Ama uzaktan çalışanlar bunu gerçekleştiremeyince şirketler müşteri kaybedebiliyor.

9. Hibrit çalışan işletmeler eski modele dönmek istiyor.

9. Hibrit çalışan işletmeler eski modele dönmek istiyor.

Hibrit çalışma modelini benimseyen işletmelerde çalışanlar bir araya gelemiyor. Herkes farklı günlerde çalıştığı için planlamalarda sorunlar olabiliyor. O yüzden bu işletmeler eski tip çalışmaya dönmek istiyor.

10. Ofiste çalışanlar çok daha görünür!

10. Ofiste çalışanlar çok daha görünür!

Uzaktan çalışanlar ofiste olmadıkları için yöneticilerin dikkatinden kaçabiliyorlar. Ofiste çalışanlar ise yöneticilerin değerlendirmelerinde daha önde olabiliyorlar. Ofiste olmak daha fazla katkı sağlamak demek olmasa da bazı yöneticiler için bu ayrım net bir şekilde yapılamayabiliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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