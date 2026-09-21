Bir Şehrin Toplu Taşıma Ücretinin Belirlenmesinde Rol Oynayan 13 Maliyet
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Daha önce mutlaka kendi kentinizden başka bir yere gittiğinizde ödediğiniz toplu taşıma ücretlerine şaşırdığınız olmuştur. Eğer İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerden birinde yaşıyorsanız başka şehirlere gittiğinizde alışık olduğunuz metro, tramvay, otobüs veya dolmuş ücretlerinin aslında bir tık pahalı olduğunu fark etmişsinizdir. Söz konusu yurt dışı olduğundaysa ülkeden ülkeye değişen standartlara tanıklık etmişsinizdir.
Biz de bu konuya açıklık getirmek için toplu taşıma ücretlerinin hem kendi ülkemizdeki şehirler arasında hem de dünya genelinde neden bu kadar değişken olduğunu araştırdık!
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1. Yakıt Giderleri
2. Elektrik ve Enerji Harcamaları
3. Sürücü Maaşları
4. Personel Maaşları
5. Periyodik Bakım
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6. Yedek Parça Maliyetleri
7. Filo Yenileme
8. Hat ve Altyapı
9. Elektronik Ödeme Sistemleri
10. İstasyon ve Durak Giderleri
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11. Yolcu Bilgilendirme Sistemleri
12. Geç Sefer Saatleri
13. Yasal Yükümlülükler
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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