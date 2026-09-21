Bir Şehrin Toplu Taşıma Ücretinin Belirlenmesinde Rol Oynayan 13 Maliyet

Daha önce mutlaka kendi kentinizden başka bir yere gittiğinizde ödediğiniz toplu taşıma ücretlerine şaşırdığınız olmuştur. Eğer İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerden birinde yaşıyorsanız başka şehirlere gittiğinizde alışık olduğunuz metro, tramvay, otobüs veya dolmuş ücretlerinin aslında bir tık pahalı olduğunu fark etmişsinizdir. Söz konusu yurt dışı olduğundaysa ülkeden ülkeye değişen standartlara tanıklık etmişsinizdir.

Biz de bu konuya açıklık getirmek için toplu taşıma ücretlerinin hem kendi ülkemizdeki şehirler arasında hem de dünya genelinde neden bu kadar değişken olduğunu araştırdık!