İnanç Keskin Kimdir? Meriç Keskin’in Abisi İnanç Keskin Neden Öldü?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi İnanç Keskin, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanç Keskin’in vefatını kardeşi Meriç Keskin “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. Peki, İnanç Keskin kimdir? Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnanç Keskin kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın