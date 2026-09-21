İnanç Keskin Kimdir? Meriç Keskin’in Abisi İnanç Keskin Neden Öldü?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen İnanç Keskin, teknoloji ve iş dünyasındaki nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdi.

Eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra satış, pazarlama, iş geliştirme ve yönetim alanlarında kapsamlı bir kariyer inşa etti. Teknoloji odaklı Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortaklığı ve yöneticiliğini üstlendi. Bunun yanı sıra Figensoft bünyesinde Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü ile Azerbaycan Ülke Müdürlüğü gibi kritik görevler yürüttü.

İnanç Keskin evli mi?

İnanç Keskin evli ve bir kız çocuk babasıydı.

İnanç Keskin kimle evli?

İnanç Keskin'in eşinin ismi Pınar Uyar Keskin.

İnanç Keskin kaç yaşındaydı?

İnanç Keskin 43 yaşındaydı.