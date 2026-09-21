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İnanç Keskin Kimdir? Meriç Keskin’in Abisi İnanç Keskin Neden Öldü?

İnanç Keskin Kimdir? Meriç Keskin’in Abisi İnanç Keskin Neden Öldü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:34
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Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi İnanç Keskin, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanç Keskin’in vefatını kardeşi Meriç Keskin “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. Peki, İnanç Keskin kimdir? Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü?

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İnanç Keskin kimdir?

İnanç Keskin kimdir?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen İnanç Keskin, teknoloji ve iş dünyasındaki nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdi.

Eğitimini Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladıktan sonra satış, pazarlama, iş geliştirme ve yönetim alanlarında kapsamlı bir kariyer inşa etti. Teknoloji odaklı Smartsis Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin kurucu ortaklığı ve yöneticiliğini üstlendi. Bunun yanı sıra Figensoft bünyesinde Ege ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü ile Azerbaycan Ülke Müdürlüğü gibi kritik görevler yürüttü.

İnanç Keskin evli mi?

İnanç Keskin evli ve bir kız çocuk babasıydı.

İnanç Keskin kimle evli?

İnanç Keskin'in eşinin ismi Pınar Uyar Keskin.

İnanç Keskin kaç yaşındaydı?

İnanç Keskin 43 yaşındaydı.

Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü?

Meriç Keskin’in abisi İnanç Keskin neden öldü?

Meriç Keskin’in 43 yaşındaki abisi İnanç Keskin, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçirdiği zatürre sonrası yoğun bakıma alınan Keskin, yaşamını yitirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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