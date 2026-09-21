article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Aynayla Fotoğraf Arasındaki Fark Açıklandı: Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor!

Aynayla Fotoğraf Arasındaki Fark Açıklandı: Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor!

psikoloji
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 18:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aynada kendinizi beğenip dışarı çıktığınız bir gün, arkadaşınızın çektiği fotoğrafı görünce 'ben böyle miyim?' dediğiniz oldu mu? Bu his oldukça yaygın ve arkasında hem fizik hem psikoloji var. Ayna size yüzünüzün yatay eksende çevrilmiş hâlini gösterirken, fotoğraf tam tersini, yani başkalarının gördüğü yüzü yakalıyor. Üstelik iş sadece bu ters çevrilmeyle de bitmiyor; araştırmalar beynin kendi yüzümüzü gerçekte olduğundan daha çekici hatırladığını gösteriyor. 

Yani fotoğrafta gördüğünüz yüzün 'yanlış' gelmesinin nedeni, beyninizin kafasında taşıdığı versiyonun biraz rötuşlanmış olması. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayna mı Doğru, Fotoğraf mı?

Ayna mı Doğru, Fotoğraf mı?

Neredeyse hiçbir yüz tam simetrik değildir. Bir göz diğerinden biraz daha yukarıda olabilir, ağız hafifçe bir tarafa kayabilir. Oyuncuların 'iyi tarafım' demesi de boşuna değil; bu asimetriler gerçek.

Ayna bu asimetrileri yatay eksende çevirerek gösteriyor, fotoğraf ise çevirmeden yakalıyor. Aradaki fark küçük ama beyin onu hemen fark ediyor. Messina Üniversitesi'nden bilişsel sinirbilimci Doç. Dr. Valentina Cazzato bunu şöyle açıklıyor: 'Çoğu yüz biraz asimetriktir; bu nedenle ters çevrilmemiş bir fotoğraf, özellikleri başkaları için tamamen normal görünse de bize biraz yanlış gelebilir.'

Bir fark daha var: Ayna canlı ve etkileşimli. Karşısında hareket eder, ifadenizi ayarlar, farkında olmadan en iyi açıyı bulursunuz. Fotoğraf ise saniyenin çok küçük bir parçasını, üstelik sizin seçmediğiniz ışık ve objektif koşullarında donduruyor.

Salt Maruz Kalma Etkisi: Tanıdık Olan Güzel Geliyor

Salt Maruz Kalma Etkisi: Tanıdık Olan Güzel Geliyor

Chicago Booth İşletme Fakültesi'nden davranış bilimci Dr. Nicholas Epley'e göre mesele yalnızca fizikle ilgili değil: 'Bir şeyle ne kadar çok karşılaşırsak onu o kadar sevme eğilimindeyiz.'

Psikolojide 'salt maruz kalma etkisi' olarak bilinen bu eğilim, aynaya günde defalarca bakan bir insan için şu anlama geliyor: Ters çevrilmiş yüz artık sizin için 'asıl yüzünüz'. Fotoğraftaki hâli ise yabancı geliyor, çünkü onu neredeyse hiç görmüyorsunuz.

İşin ilginç yanı, sizi tanıyan herkesin tam tersi bir alışkanlığa sahip olması. Onların yıllardır gördüğü yüz, aynadaki değil, fotoğraftaki yüz.

Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor

Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor

Epley ve Erin Whitchurch'ün Personality and Social Psychology Bulletin'de yayımlanan araştırmasında katılımcılara kendi yüzlerinin çekicilik ölçeğinde değiştirilmiş versiyonları gösterildi. Sonuç şaşırtıcıydı: Katılımcıların çoğu, gerçek yüzleri yerine güzelleştirilmiş versiyonu kendi yüzleri olarak seçti ve bu versiyonu diğerleri arasından daha hızlı tanıdı.

Aynı eğilim yakın arkadaşların yüzlerinde de görüldü, ancak tanımadıkları kişilerin yüzlerinde görülmedi. Üstelik bu sapma, kişinin açıkça beyan ettiği özgüvenle değil, örtük benlik değeriyle ilişkili çıktı. Yani bilinçli bir kendini kandırma değil, otomatik bir süreç.

Cazzato ve ekibinin 2024'te PLOS ONE'da yayımlanan çalışması da benzer bir sonuca ulaştı: Katılımcıların yüzleri kozmetik işlem görmüş yüzlerle dijital olarak harmanlandığında, hızlı ve daha az bilinçli kararlarda bile güzelleştirilmiş versiyonu kendilerine ait sanma eğilimi gözlendi. 

Epley'nin bu tablodan çıkardığı sonuç ise rahatlatıcı: 'Belki siz o fotoğrafı sevmiyorsunuz ama diğer insanlar sizi hep öyle gördüğü için, muhtemelen onu sizden daha çok seviyorlar.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın