Aynayla Fotoğraf Arasındaki Fark Açıklandı: Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor!
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Aynada kendinizi beğenip dışarı çıktığınız bir gün, arkadaşınızın çektiği fotoğrafı görünce 'ben böyle miyim?' dediğiniz oldu mu? Bu his oldukça yaygın ve arkasında hem fizik hem psikoloji var. Ayna size yüzünüzün yatay eksende çevrilmiş hâlini gösterirken, fotoğraf tam tersini, yani başkalarının gördüğü yüzü yakalıyor. Üstelik iş sadece bu ters çevrilmeyle de bitmiyor; araştırmalar beynin kendi yüzümüzü gerçekte olduğundan daha çekici hatırladığını gösteriyor.
Yani fotoğrafta gördüğünüz yüzün 'yanlış' gelmesinin nedeni, beyninizin kafasında taşıdığı versiyonun biraz rötuşlanmış olması.
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Ayna mı Doğru, Fotoğraf mı?
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Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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