Aynayla Fotoğraf Arasındaki Fark Açıklandı: Beyniniz Sizi Olduğunuzdan Güzel Hatırlıyor!

Neredeyse hiçbir yüz tam simetrik değildir. Bir göz diğerinden biraz daha yukarıda olabilir, ağız hafifçe bir tarafa kayabilir. Oyuncuların 'iyi tarafım' demesi de boşuna değil; bu asimetriler gerçek.

Ayna bu asimetrileri yatay eksende çevirerek gösteriyor, fotoğraf ise çevirmeden yakalıyor. Aradaki fark küçük ama beyin onu hemen fark ediyor. Messina Üniversitesi'nden bilişsel sinirbilimci Doç. Dr. Valentina Cazzato bunu şöyle açıklıyor: 'Çoğu yüz biraz asimetriktir; bu nedenle ters çevrilmemiş bir fotoğraf, özellikleri başkaları için tamamen normal görünse de bize biraz yanlış gelebilir.'

Bir fark daha var: Ayna canlı ve etkileşimli. Karşısında hareket eder, ifadenizi ayarlar, farkında olmadan en iyi açıyı bulursunuz. Fotoğraf ise saniyenin çok küçük bir parçasını, üstelik sizin seçmediğiniz ışık ve objektif koşullarında donduruyor.