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Milli Araya Amedspor Lider Girdi, Tüm Şampiyonluk Oranları Değişti

Milli Araya Amedspor Lider Girdi, Tüm Şampiyonluk Oranları Değişti

amedspor
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 18:36
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Süper Lig'de 6. hafta sonuçları şampiyonluk oranlarını baştan aşağı değiştirdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aldığı galibiyetler favori sıralamasını sarstı, Galatasaray ile Beşiktaş geriledi. Haftaya lider giren Amedspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek zirveye yükseldi.

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Fenerbahçe farklı kazandı, oranı da değişti.

Fenerbahçe farklı kazandı, oranı da değişti.

Fenerbahçe, Eyüpspor'u kendi sahasında 8-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın şampiyonluk oranı 2.85'e geriledi. Sonuç, Fenerbahçe'yi favori sıralamasının zirvesinde tuttu.

Trabzonspor'un oranı yarılandı.

Trabzonspor'un oranı yarılandı.

Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımın şampiyonluk oranı 12.00'den 6.60'a düştü. Galatasaray ise bu yenilgiyle oranını 1.68'den 2.02'ye yükseltip favoriliğini kaybetti.

Amedspor liderliğe yükseldi.

Amedspor liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, liderlik hedefiyle çıktığı Amedspor deplasmanında 3-2 mağlup oldu ve puansız döndü. Siyah-beyazlı takımın oranı 6.20'den 5.50'ye geriledi. Amedspor ise bu galibiyetle puan tablosunda liderliğe yükseldi.

40'lık oran lidere ait.

40'lık oran lidere ait.

Puan tablosunda zirvede olmasına rağmen Amedspor'un şampiyonluk oranı 40 olarak belirlendi. Bu oran, ligin en düşük favorisi olduğu anlamına geliyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş hâlâ daha güçlü favoriler arasında sayılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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