Milli Araya Amedspor Lider Girdi, Tüm Şampiyonluk Oranları Değişti
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Süper Lig'de 6. hafta sonuçları şampiyonluk oranlarını baştan aşağı değiştirdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aldığı galibiyetler favori sıralamasını sarstı, Galatasaray ile Beşiktaş geriledi. Haftaya lider giren Amedspor ise Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek zirveye yükseldi.
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Fenerbahçe farklı kazandı, oranı da değişti.
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Trabzonspor'un oranı yarılandı.
Amedspor liderliğe yükseldi.
40'lık oran lidere ait.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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