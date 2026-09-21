Milli Araya Amedspor Lider Girdi, Tüm Şampiyonluk Oranları Değişti

Puan tablosunda zirvede olmasına rağmen Amedspor'un şampiyonluk oranı 40 olarak belirlendi. Bu oran, ligin en düşük favorisi olduğu anlamına geliyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş hâlâ daha güçlü favoriler arasında sayılıyor.