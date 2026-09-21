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Zeki İnsanlar Flört Ederken Zorlanıyor mu?

Zeki İnsanlar Flört Ederken Zorlanıyor mu?

psikoloji Flört
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 19:01
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Ortada dolaşan bir iddia var: Zeki insanlar flörtte daha çok zorlanır. Hatta iddianın en cesuru bir flört kitabı yazarına ait: 'Ne kadar zekiysen o kadar beceriksiz olursun ve aşk hayatında o kadar çok sorun yaşarsın.'

Kulağa hem inandırıcı hem de biraz rahatlatıcı geliyor. Ama bu cümlenin arkasında bir araştırma yok; bir kitap tanıtımı var. Nitekim iddiayı aktaran yazar bile ona katılmamış, 'flört herkes için zor' diye yazmış.

Yine de soru meşru: Zeka, partner seçiminde gerçekten bir fark yaratıyor mu? Bu kez cevabı iddia sahibinde değil, konuyu ölçen araştırmacılarda aradık.

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İddia Şuydu: "Bütün Enerji Kafada Toplanınca Kalbe Sıra Gelmiyor"

İddia Şuydu: "Bütün Enerji Kafada Toplanınca Kalbe Sıra Gelmiyor"

İddianın sahibi, kendini nüfusun en zeki yüzde 5'iyle ilgilenen bir yazar olarak tanıtan Alex Benzer. Tezini şöyle kuruyor: Çok zeki insanlar zamanlarını başarıya harcadıkları için ilişki tecrübesi biriktirememiş; sıradan insanlarla sıkılıyor; bir barda karşı tarafın ilgisini çekmek onlar için yabancı ve korkutucu bir alan. En çok alıntılanan cümlesi de şu: 'Bütün kişisel enerjin kafada toplandığında, kalbe ya da Tanrı korusun daha aşağıya sızmaya hiç sıra gelmiyor.'

Bu iddianın nereden geldiğini bilmek önemli. Benzer bir araştırmacı değil, aynı konuda iki flört kitabının yazarı! Ortaya koyduğu bir veri, bir örneklem ya da bir ölçüm yok :) 

Yazar Melissa Noble, Benzer'in 'yüksek IQ ile romantik mutsuzluk' denklemini fazla kolaycı buluyor ve şöyle özetliyor: İnsanlar kararsız, karmaşık, nevrotik ve şaşırtıcı derecede geniş bir bagaj taşıyor. Ona göre flört herkes için zor, zeki olup olmamaktan bağımsız olarak.

Araştırmanın Bulduğu Gerçek Tablo: Çekicilik 120 IQ'da Zirve Yapıp Geriliyor

Araştırmanın Bulduğu Gerçek Tablo: Çekicilik 120 IQ'da Zirve Yapıp Geriliyor

Konuyu gerçekten ölçen bir çalışma var. Batı Avustralya Üniversitesi'nden Gilles Gignac ve ekibi, 383 yetişkine potansiyel partnerleri farklı zeka düzeylerinde değerlendirterek Intelligence dergisinde yayımlanan bir araştırma yaptı. Sonuç düz bir çizgi değil, tepe noktası olan bir eğri çıktı.

Çekicilik puanları 25. yüzdelikten 50. yüzdeliğe doğru belirgin biçimde yükseliyor; yani zeka bir yere kadar açık avantaj. Zirve 90. yüzdelikte, yaklaşık 120 IQ civarında. Ama 90. yüzdelikten 99. yüzdeliğe (yaklaşık 135 IQ) geçildiğinde puanlar orta düzeyde geriliyor. Gignac'ın kendi ifadesiyle: 120'de zirve yapıp 135'e doğru biraz düşüyor.

Gerekçe de sorulmuş. Puanını 90 ile 99 arasında düşürenlerin yaklaşık yüzde 60'ı uyum kaygısı, yüzde 40'ı ise sosyal beceri kaygısı belirtti. Yani mesele çok zeki kişinin beceriksizliği değil; karşı tarafın 'acaba anlaşabilir miyiz' endişesi. Benzer'in tezi sorumluyu zeki insanların kendisi olarak gösteriyor, veri ise oku karşı tarafa çeviriyor. Aynı ekip bu eşik etkisini British Journal of Psychology'de ayrıca inceledi.

Aynı araştırmanın en teselli edici bulgusu ise sonda geliyor. Katılımcılar partnerde aradıkları özellikleri sıraladığında 'zeki' ikinci sırada kaldı. Birinci sıradaki özellik ise 'kibar ve anlayışlı' oldu. 

Türkçesi şu: Zeka masada güçlü bir kart ama en güçlü kart değil, üstelik en yüksek tonda oynandığında biraz değer kaybediyor. 

Özetle, flörtte zorlanıyorsanız bunun sebebi zeki olmanız değil :)

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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