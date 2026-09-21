Zeki İnsanlar Flört Ederken Zorlanıyor mu?

Ortada dolaşan bir iddia var: Zeki insanlar flörtte daha çok zorlanır. Hatta iddianın en cesuru bir flört kitabı yazarına ait: 'Ne kadar zekiysen o kadar beceriksiz olursun ve aşk hayatında o kadar çok sorun yaşarsın.'

Kulağa hem inandırıcı hem de biraz rahatlatıcı geliyor. Ama bu cümlenin arkasında bir araştırma yok; bir kitap tanıtımı var. Nitekim iddiayı aktaran yazar bile ona katılmamış, 'flört herkes için zor' diye yazmış.

Yine de soru meşru: Zeka, partner seçiminde gerçekten bir fark yaratıyor mu? Bu kez cevabı iddia sahibinde değil, konuyu ölçen araştırmacılarda aradık.

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