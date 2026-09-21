Zeki İnsanlar Flört Ederken Zorlanıyor mu?
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Ortada dolaşan bir iddia var: Zeki insanlar flörtte daha çok zorlanır. Hatta iddianın en cesuru bir flört kitabı yazarına ait: 'Ne kadar zekiysen o kadar beceriksiz olursun ve aşk hayatında o kadar çok sorun yaşarsın.'
Kulağa hem inandırıcı hem de biraz rahatlatıcı geliyor. Ama bu cümlenin arkasında bir araştırma yok; bir kitap tanıtımı var. Nitekim iddiayı aktaran yazar bile ona katılmamış, 'flört herkes için zor' diye yazmış.
Yine de soru meşru: Zeka, partner seçiminde gerçekten bir fark yaratıyor mu? Bu kez cevabı iddia sahibinde değil, konuyu ölçen araştırmacılarda aradık.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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