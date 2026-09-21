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Filistin'de Altı Farklı Yapı Mutabakata Vardı: FKÖ Yeniden Yapılandırılıyor

Filistin'de Altı Farklı Yapı Mutabakata Vardı: FKÖ Yeniden Yapılandırılıyor

Filistin
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 19:26
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Filistin'deki siyasi yapılar, Kahire'de bir araya gelerek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata vardı. Hamas, İslami Cihad, Fetih ve dört farklı örgüt görüşmelere katıldı. Taraflar, 28 Kasım'daki yasama seçimlerinde koordinasyonu sürdürme kararı aldı.

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Altı yapı Kahire'de buluştu.

Altı yapı Kahire'de buluştu.

Görüşmelere Hamas, İslami Cihad ve Fetih katıldı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve Halk Direniş Komiteleri de masadaydı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran başkanlığındaki heyet mutabakatı yazılı açıklamayla duyurdu. Taraflar, Filistin içindeki bölünmüşlüğü sona erdirme kararı aldı.

Atama ve dışlama reddedildi.

Atama ve dışlama reddedildi.

Mutabakat metninde FKÖ'nün demokratik ve katılımcı temeller üzerinde yeniden yapılandırılması yer aldı. Taraflar, atama ve dışlamaya dayalı münferit hareket edilmesini reddetti. İsrail'in işgal, yerleşim ve zorla yerinden etme politikalarına karşı ortak strateji belirlendi. Gazze'deki ablukanın sona erdirilmesi de mutabakata dahil edildi.

Seçimler 28 Kasım'da yapılacak.

Seçimler 28 Kasım'da yapılacak.

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yasama seçimleri 28 Kasım'da gerçekleştirilecek. Başkanlık seçimleri ise gelecek yılın ilk çeyreğine bırakıldı. Mahmud Abbas, seçim kararnamesini 9 Temmuz'da yayımlamıştı. Filistin'de son seçim Ocak 2006'da yapılmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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