Filistin'de Altı Farklı Yapı Mutabakata Vardı: FKÖ Yeniden Yapılandırılıyor

Filistin'deki siyasi yapılar, Kahire'de bir araya gelerek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeniden yapılandırılması konusunda mutabakata vardı. Hamas, İslami Cihad, Fetih ve dört farklı örgüt görüşmelere katıldı. Taraflar, 28 Kasım'daki yasama seçimlerinde koordinasyonu sürdürme kararı aldı.