24 İsrailli Asker Konuştu: “No Other Land” Yönetmenlerinden Gazze’yi Anlatan Yeni Belgesel “NAZA”

Yuval Abraham ve Rachel Szor, 2025 Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film seçilen “No Other Land”in dört yönetmeninden ikisi olarak tanınıyor. İkili, “NAZA”da bu kez Gazze’deki askeri operasyonların arka planına odaklanıyor.

Tel Aviv’de geceleri çatılarda çekilen belgeselde, Gazze’deki gözetleme ve uzaktan öldürme operasyonlarında görev almış 24 İsrailli askeri istihbarat görevlisi ve askerle yapılan röportajlara yer veriliyor. Röportaj veren kişilerin tamamı kimliklerinin gizli tutulması şartıyla konuşurken, görüntüleri ve sesleri de kimliklerini gizlemek amacıyla dijital olarak değiştirildi.