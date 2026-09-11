24 İsrailli Asker Konuştu: “No Other Land” Yönetmenlerinden Gazze’yi Anlatan Yeni Belgesel “NAZA”
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://variety.com/2026/film/festiva...
İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor, Oscar ödüllü “No Other Land” filminin ardından yeni belgeselleri “NAZA” ile yeniden gündemde. Gazze’de Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin İsrail askeri sisteminin işleyişini konu alan belgesel, Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film gösterimin ardından 24,5 dakika süren ayakta alkışla festival tarihinin en uzun alkış rekorunu kırdı. Gösterim sırasında bazı izleyicilerin Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“No Other Land” yönetmenleri bu kez Gazze’deki askeri sistemi mercek altına aldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgeselde İsrail ordusunun sivillere yönelik operasyonlarının işleyişi anlatılıyor
Yuval Abraham: “İnkarı zorlaştıracağını düşünüyorum”
NAZA, Venedik Film Festivali’nde 24,5 dakikalık alkışla rekor kırdı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın