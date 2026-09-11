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24 İsrailli Asker Konuştu: “No Other Land” Yönetmenlerinden Gazze’yi Anlatan Yeni Belgesel “NAZA”

24 İsrailli Asker Konuştu: “No Other Land” Yönetmenlerinden Gazze’yi Anlatan Yeni Belgesel “NAZA”

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 14:55
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İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor, Oscar ödüllü “No Other Land” filminin ardından yeni belgeselleri “NAZA” ile yeniden gündemde. Gazze’de Filistinli sivillerin öldürülmesine ilişkin İsrail askeri sisteminin işleyişini konu alan belgesel, Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film gösterimin ardından 24,5 dakika süren ayakta alkışla festival tarihinin en uzun alkış rekorunu kırdı. Gösterim sırasında bazı izleyicilerin Filistin bayrakları taşıdığı görüldü.

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Kaynak

Kaynak: https://variety.com/2026/film/festiva...
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“No Other Land” yönetmenleri bu kez Gazze’deki askeri sistemi mercek altına aldı

“No Other Land” yönetmenleri bu kez Gazze’deki askeri sistemi mercek altına aldı

Yuval Abraham ve Rachel Szor, 2025 Oscar Ödülleri’nde En İyi Belgesel Film seçilen “No Other Land”in dört yönetmeninden ikisi olarak tanınıyor. İkili, “NAZA”da bu kez Gazze’deki askeri operasyonların arka planına odaklanıyor.

Tel Aviv’de geceleri çatılarda çekilen belgeselde, Gazze’deki gözetleme ve uzaktan öldürme operasyonlarında görev almış 24 İsrailli askeri istihbarat görevlisi ve askerle yapılan röportajlara yer veriliyor. Röportaj veren kişilerin tamamı kimliklerinin gizli tutulması şartıyla konuşurken, görüntüleri ve sesleri de kimliklerini gizlemek amacıyla dijital olarak değiştirildi.

Belgeselde İsrail ordusunun sivillere yönelik operasyonlarının işleyişi anlatılıyor

Belgeselde İsrail ordusunun sivillere yönelik operasyonlarının işleyişi anlatılıyor

“NAZA” İsrail ordusunun Gazze’deki operasyonlarında sivillerin öldürülmesine ilişkin karar mekanizmalarını ve kullanılan teknolojik sistemleri ele alıyor. Belgeselde konuşan eski istihbarat görevlileri, hava saldırılarında hedef belirleme, telefonların takip edilmesi ve sivillerin bulunduğu yapıların bombalanması gibi uygulamalara ilişkin tanıklıklarını aktarıyor.

Reuters’ın aktardığına göre belgeselde, yapay zekâ destekli hedefleme sistemleri ve cep telefonlarından elde edilen verilerin operasyonlarda kullanıldığına ilişkin iddialar da yer alıyor. Filmin yönetmenleri ise çalışmalarının münferit askerlerin davranışlarından ziyade, bu operasyonların arkasındaki sistemin nasıl işlediğini ortaya koymayı amaçladığını belirtiyor.

Yuval Abraham: “İnkarı zorlaştıracağını düşünüyorum”

Yuval Abraham: “İnkarı zorlaştıracağını düşünüyorum”

Yuval Abraham, belgeselin Gazze’de yaşananlara yönelik inkârı zorlaştırmasını umduğunu söyledi. Abraham, özellikle olayların İsrail askeri sistemi içerisinden nasıl göründüğünün ortaya konulmasının önemli olduğunu belirtti.

Yönetmen, yaşananların inkâr edilmesinin devam eden suçlara katkıda bulunan faktörlerden biri olduğunu düşündüğünü ifade etti. “NAZA” ile amaçlarının yalnızca yaşananların niteliğine ilişkin tartışmayı değil, operasyonların İsrail sistemi içerisindeki somut işleyişini de görünür kılmak olduğunu aktardı.

NAZA, Venedik Film Festivali’nde 24,5 dakikalık alkışla rekor kırdı

Belgeselin 10 Eylül’deki Venedik Film Festivali gösteriminin ardından izleyiciler yönetmenleri yaklaşık 24,5 dakika boyunca ayakta alkışladı. Böylece “NAZA” festival tarihinde en uzun ayakta alkış alan film oldu. Önceki rekor, 2025 yılında “The Voice of Hind Rajab” için verilen yaklaşık 22 dakikalık alkışa aitti.

Gösterim sırasında bazı izleyiciler Filistin ve Lübnan bayrakları açarken, Abraham ve Szor'un yoğun ilgi karşısında duygusal anlar yaşadığı bildirildi. “NAZA”nın aldığı alkışın yalnızca Venedik Film Festivali açısından değil, büyük film festivalleri arasında da şimdiye kadarki en uzun alkışlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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