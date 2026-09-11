Türkiye'nin 6 İline Hızlı Tren Geliyor: Uzun Yolu 2,5 Saate Düşürecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’nin ulaşım altyapısını modernize edecek kapsamlı demiryolu yatırımlarını kamuoyuna açıkladı. Trabzon'da düzenlenen resmi törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki illeri birbirine bağlayacak stratejik projelerin detaylarını paylaştı. Planlanan yatırımlarla birlikte kentler arasındaki seyahat sürelerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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