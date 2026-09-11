Türkiye'nin 6 İline Hızlı Tren Geliyor: Uzun Yolu 2,5 Saate Düşürecek

Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi kapsamında Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı kurulması öngörülüyor. Söz konusu güzergah; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini doğrudan birbirine bağlayarak Doğu Karadeniz coğrafyasında lojistik bütünlük sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun ve Trabzon arasındaki ulaşım süresi 2 saate çekilecek. Bu hat sayesinde bölgesal ticaretin, turizm faaliyetlerinin ve kentler arası mobilitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.