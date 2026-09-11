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Türkiye'nin 6 İline Hızlı Tren Geliyor: Uzun Yolu 2,5 Saate Düşürecek

Türkiye'nin 6 İline Hızlı Tren Geliyor: Uzun Yolu 2,5 Saate Düşürecek

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 12:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karadeniz Bölgesi’nin ulaşım altyapısını modernize edecek kapsamlı demiryolu yatırımlarını kamuoyuna açıkladı. Trabzon'da düzenlenen resmi törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki illeri birbirine bağlayacak stratejik projelerin detaylarını paylaştı. Planlanan yatırımlarla birlikte kentler arasındaki seyahat sürelerinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

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Samsun ile Artvin Arasındaki Güzergahta Toplam Altı İl Birbirine Entegre Edilecek

Samsun ile Artvin Arasındaki Güzergahta Toplam Altı İl Birbirine Entegre Edilecek

Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesi kapsamında Samsun'dan başlayıp Artvin'e kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı kurulması öngörülüyor. Söz konusu güzergah; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini doğrudan birbirine bağlayarak Doğu Karadeniz coğrafyasında lojistik bütünlük sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Samsun ve Trabzon arasındaki ulaşım süresi 2 saate çekilecek. Bu hat sayesinde bölgesal ticaretin, turizm faaliyetlerinin ve kentler arası mobilitenin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Başkent ile Karadeniz Arasındaki Mesafeyi Azaltacak Projede Yapım Çalışmaları Hız Kazandı

Başkent ile Karadeniz Arasındaki Mesafeyi Azaltacak Projede Yapım Çalışmaları Hız Kazandı

Karadeniz'i Ankara'ya bağlayacak olan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı üzerindeki çalışmalar da eş zamanlı yürütülüyor. Bütün etapları faaliyete geçtiğinde Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresini 2,5 saate indirecek hattın Kırıkkale-Çorum kesiminde arazi çalışmaları başladı. Güzergahın devamını oluşturan Çorum-Merzifon ve Merzifon-Havza etaplarında ise ihale süreçleri başarıyla sonuçlandırıldı.

Coğrafi koşulların getirdiği zorluklara karşı viyadük ve tünel teknolojileriyle desteklenen projenin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz, ulusal hızlı tren ağına tam entegre hale gelecek. Yatırımın bölgedeki yük taşımacılığına da ivme kazandırması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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