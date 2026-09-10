Sığırlarının Olduğu Araziye 50 Tane Kurdurdu: Yılda 500 Bin Dolar Kazanıyor

Flint Hills bölgesinde zaman zaman etkili olan kuraklık dönemleri hayvancılık gelirlerinde düşüşe yol açarken, rüzgar enerjisi çiftlik için düzenli bir finansal kaynak oluşturuyor. Üretilen elektrik doğrudan bölgesel şebekeye aktarılırken, toprak sahibi Ferrell sadece arazi kiralama bedeli üzerinden pay alıyor. Çevre Savunma Fonu verilerine göre, tesis bünyesindeki her bir türbin mülk sahibine yıllık yaklaşık 10 bin dolar kazanç sunuyor.