Sığırlarının Olduğu Araziye 50 Tane Kurdurdu: Yılda 500 Bin Dolar Kazanıyor
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
ABD'nin Kansas eyaletindeki Flint Hills bölgesinde 2 bin 800 hektarlık alanda hayvancılık yapan Pete Ferrell, geleneksel sığır yetiştiriciliğini yenilenebilir enerji üretimiyle birleştirme yoluna gitti. Çiftçi Ferrell, geniş merasına kurulan dev rüzgar türbinleri sayesinde hayvancılık faaliyetlerini aksatmadan arazisinden sağladığı geliri ikiye katlamayı başardı.
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Türbinler Dev Arazinin Yalnızca Küçük Bir Bölümünü Kaplıyor
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Rüzgar Enerjisi Bölgede Yaşanan Kuraklık Riskine Karşı Güvence Sağlıyor
Arazi Kiralama Geliri Yıllık Toplam Bütçenin Yarısını Oluşturuyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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