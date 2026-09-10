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Sığırlarının Olduğu Araziye 50 Tane Kurdurdu: Yılda 500 Bin Dolar Kazanıyor

Sığırlarının Olduğu Araziye 50 Tane Kurdurdu: Yılda 500 Bin Dolar Kazanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 23:27
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ABD'nin Kansas eyaletindeki Flint Hills bölgesinde 2 bin 800 hektarlık alanda hayvancılık yapan Pete Ferrell, geleneksel sığır yetiştiriciliğini yenilenebilir enerji üretimiyle birleştirme yoluna gitti. Çiftçi Ferrell, geniş merasına kurulan dev rüzgar türbinleri sayesinde hayvancılık faaliyetlerini aksatmadan arazisinden sağladığı geliri ikiye katlamayı başardı.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Türbinler Dev Arazinin Yalnızca Küçük Bir Bölümünü Kaplıyor

Türbinler Dev Arazinin Yalnızca Küçük Bir Bölümünü Kaplıyor

Bölgedeki Elk River rüzgar projesi kapsamında 2005 yılında faaliyete geçen 150 megavat kapasiteli tesisin yarısı Ferrell'in mülkünde faaliyet gösteriyor. Her biri 1,5 megavat gücünde olan 50 adet türbin, bağlantı yolları ve altyapı tesisleriyle birlikte toplam arazinin sadece 20 hektarlık kısmını kapsıyor. Mülkün geriye kalan geniş alanında ise sığır yetiştiriciliği kesintisiz şekilde devam ediyor.

Rüzgar Enerjisi Bölgede Yaşanan Kuraklık Riskine Karşı Güvence Sağlıyor

Rüzgar Enerjisi Bölgede Yaşanan Kuraklık Riskine Karşı Güvence Sağlıyor

Flint Hills bölgesinde zaman zaman etkili olan kuraklık dönemleri hayvancılık gelirlerinde düşüşe yol açarken, rüzgar enerjisi çiftlik için düzenli bir finansal kaynak oluşturuyor. Üretilen elektrik doğrudan bölgesel şebekeye aktarılırken, toprak sahibi Ferrell sadece arazi kiralama bedeli üzerinden pay alıyor. Çevre Savunma Fonu verilerine göre, tesis bünyesindeki her bir türbin mülk sahibine yıllık yaklaşık 10 bin dolar kazanç sunuyor.

Arazi Kiralama Geliri Yıllık Toplam Bütçenin Yarısını Oluşturuyor

Arazi Kiralama Geliri Yıllık Toplam Bütçenin Yarısını Oluşturuyor

Çiftliğindeki 50 türbin vasıtasıyla yılda yaklaşık 500 bin dolar telif geliri elde eden Ferrell, bu miktarın aile bütçesinin yarısına karşılık geldiğini ifade ediyor. 1990'lı yıllarda meraya zarar verebileceği endişesiyle ticari teklifleri reddeden işletmeci, yapılan incelemelerin ardından Yeşil Enerji Kaynakları firmasıyla sözleşme imzalayarak rüzgarı ana gelir kapılarından birine dönüştürmüş bulunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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