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Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Göz Teması Kuramayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Göz Teması Kuramayan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 23:03
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Günlük iletişimde karşıdaki kişiyle doğrudan göz teması kurmak genelde ilgi, özgüven ve samimiyet işareti olarak değerlendiriliyor. Buna karşın konuşma sırasında bakışların sürekli başka bir noktaya çevrilmesi, toplumda çoğunlukla ilgisizlik veya dürüst olmama durumu şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar ise psikoloji biliminin bu davranışı her zaman olumsuz bir nitelik olarak görmediğini ve durumun arkasında karmaşık duygusal süreçlerin yer alabileceğini ifade ediyor.

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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
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Bireyler Yaşadıkları İçsel Stresi Azaltmak İçin Bakışlarını Çevirmeyi Tercih Ediyor

Bireyler Yaşadıkları İçsel Stresi Azaltmak İçin Bakışlarını Çevirmeyi Tercih Ediyor

Konuşma esnasında göz temasını kesmek, genellikle kişinin hissettiği duygusal yoğunluğu ve içsel baskıyı hafifletme amacını taşıyor. Çekingenlik veya sosyal kaygı yaşayan kişiler, bakışlar kendi üzerlerindeyken kendilerini sürekli değerlendiriliyormuş gibi hissediyor. Bu durum birey üzerinde ciddi bir gerilim oluşturduğu için göz temasından kaçınmak, zihindeki stresi düşüren ve kişiye güven sağlayan doğal bir savunma mekanizmasına dönüşüyor. Utangaçlık, güvensizlik veya gerginlik gibi unsurlar, bireylerin farkında olmadan bakışlarını kaçırmasına yol açıyor.

Zihinsel Odaklanmayı Sağlamak Ve Düşünceleri Toparlamak Amacıyla Bakışlar Başka Yöne Kayıyor

Zihinsel Odaklanmayı Sağlamak Ve Düşünceleri Toparlamak Amacıyla Bakışlar Başka Yöne Kayıyor

İletişim sırasında bakışların ayrılması her zaman olumsuz bir ruh halinden kaynaklanmıyor. Birçok insan karmaşık bir konuyu değerlendirirken veya kuracağı cümleleri zihninde düzenlerken bakışlarını boşluğa yöneltiyor. Kesintisiz göz teması sürdürmek zihinsel bir yük oluşturabildiği için bakışları başka bir noktaya kaydırmak, dikkati iç dünyaya toplamaya ve düşünceleri daha sağlıklı biçimde aktarmaya imkan tanıyor. Bu davranış bir kaçıştan ziyade, konuşmaya verilen değerin ve derin bir odaklanmanın göstergesi olarak kabul ediliyor.

İletişimin Doğru Değerlendirilmesi İçin Beden Dilinin Bir Bütün Olarak İncelenmesi Gerekiyor

İletişimin Doğru Değerlendirilmesi İçin Beden Dilinin Bir Bütün Olarak İncelenmesi Gerekiyor

Göz temasının kurulmaması, bir insan hakkında kesin bir yargıya varmak adına tek başına yeterli bir ölçüt sunmuyor. Karşı tarafın duygusal durumunu doğru analiz edebilmek için içinde bulunulan ortamın ve diğer beden dili unsurlarının dikkate alınması önem taşıyor. Vücut duruşu, el hareketleri ve ses tonu gibi ipuçları bakışların arkasındaki gerçek nedeni anlamaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, bakışlarını kaçıran kişileri hemen samimiyetsizlikle itham etmek yerine, bu durumun kişinin duygusal dengesini koruma çabası olabileceğini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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