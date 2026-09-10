Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Göz Teması Kuramayan Kişilerin Ortak Noktası

İletişim sırasında bakışların ayrılması her zaman olumsuz bir ruh halinden kaynaklanmıyor. Birçok insan karmaşık bir konuyu değerlendirirken veya kuracağı cümleleri zihninde düzenlerken bakışlarını boşluğa yöneltiyor. Kesintisiz göz teması sürdürmek zihinsel bir yük oluşturabildiği için bakışları başka bir noktaya kaydırmak, dikkati iç dünyaya toplamaya ve düşünceleri daha sağlıklı biçimde aktarmaya imkan tanıyor. Bu davranış bir kaçıştan ziyade, konuşmaya verilen değerin ve derin bir odaklanmanın göstergesi olarak kabul ediliyor.