Psikologlar Açıkladı: Konuşurken Göz Teması Kuramayan Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://tn.com.ar/sociedad/psicologia...
Günlük iletişimde karşıdaki kişiyle doğrudan göz teması kurmak genelde ilgi, özgüven ve samimiyet işareti olarak değerlendiriliyor. Buna karşın konuşma sırasında bakışların sürekli başka bir noktaya çevrilmesi, toplumda çoğunlukla ilgisizlik veya dürüst olmama durumu şeklinde yorumlanıyor. Uzmanlar ise psikoloji biliminin bu davranışı her zaman olumsuz bir nitelik olarak görmediğini ve durumun arkasında karmaşık duygusal süreçlerin yer alabileceğini ifade ediyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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