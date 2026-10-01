Sosyalist Enternasyonal'den CHP Kararı: Üyelik Donduruldu, Yeni Parti Kabul Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Merkez sol ve sosyal demokrat partilerin uluslararası çatı örgütü Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki iki partiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kararla birlikte örgütün resmi internet sitesindeki üye listesi de değişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üye listesinde CHP'nin yerini Yeni Parti aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mutlak butlan kararından sonra Özel'in yanında durmuştu.
Sanchez Yeni Parti'ye başarı dilemişti.
CHP örgüte Ecevit döneminde katılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın