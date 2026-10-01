Sosyalist Enternasyonal'den CHP Kararı: Üyelik Donduruldu, Yeni Parti Kabul Edildi

Merkezi Londra'da bulunan Sosyalist Enternasyonal, dünyanın farklı ülkelerindeki sosyal demokrat, demokratik sosyalist ve işçi partilerini bir araya getiriyor. Kökleri 19. yüzyılın sonundaki enternasyonal hareketlere uzanan örgüt bugünkü haliyle 1951'de kuruldu ve demokrasi, insan hakları, sosyal adalet gibi başlıklarda ortak tutum geliştirmeyi amaçlıyor. Bağlayıcı karar alan bir üst siyasi otorite olmayan yapı, daha çok ortak deklarasyonlar, toplantılar ve uluslararası dayanışma üzerinden faaliyet gösteriyor. CHP örgüte 1970'lerin ikinci yarısında, Bülent Ecevit döneminde katıldı ve parti üyeliğinin başlangıcını 1976 olarak kabul ediyor.