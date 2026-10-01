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Sosyalist Enternasyonal'den CHP Kararı: Üyelik Donduruldu, Yeni Parti Kabul Edildi

Sosyalist Enternasyonal'den CHP Kararı: Üyelik Donduruldu, Yeni Parti Kabul Edildi

Özgür Özel
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 18:27
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Merkez sol ve sosyal demokrat partilerin uluslararası çatı örgütü Sosyalist Enternasyonal, Türkiye'deki iki partiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kararla birlikte örgütün resmi internet sitesindeki üye listesi de değişti.

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Üye listesinde CHP'nin yerini Yeni Parti aldı.

Üye listesinde CHP'nin yerini Yeni Parti aldı.

Başkanlığını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yürüttüğü Sosyalist Enternasyonal, CHP'nin üyeliğini dondururken Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin üyelik başvurusunu kabul etti. Kararın ardından kırk yılı aşkın süredir örgütün tam üyesi olan CHP, Sosyalist Enternasyonal'in resmi internet sitesindeki üyeler bölümünden kaldırıldı ve yerine Yeni Parti eklendi.

Mutlak butlan kararından sonra Özel'in yanında durmuştu.

Mutlak butlan kararından sonra Özel'in yanında durmuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21 Mayıs'ta CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlanla hükümsüz olduğuna karar vermişti. Sosyalist Enternasyonal kararın ertesi günü, 22 Mayıs'ta Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimiyle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Örgüt 28 Mayıs'ta ise Özel'i ve seçilmiş yönetimi dava sonuçlanıncaya kadar tanımayı sürdüreceğini duyurarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Sanchez Yeni Parti'ye başarı dilemişti.

Sanchez Yeni Parti'ye başarı dilemişti.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e desteğini daha önce de açıklamıştı. Sanchez 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada 'Örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız üzere, bu yeni ve umut verici girişimde yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Yeni Parti'nin büyük başarılar kazanmasını diliyorum' dedi. Özel, Şubat 2024'ten bu yana örgütün başkan yardımcıları arasında yer alıyor.

CHP örgüte Ecevit döneminde katılmıştı.

CHP örgüte Ecevit döneminde katılmıştı.

Merkezi Londra'da bulunan Sosyalist Enternasyonal, dünyanın farklı ülkelerindeki sosyal demokrat, demokratik sosyalist ve işçi partilerini bir araya getiriyor. Kökleri 19. yüzyılın sonundaki enternasyonal hareketlere uzanan örgüt bugünkü haliyle 1951'de kuruldu ve demokrasi, insan hakları, sosyal adalet gibi başlıklarda ortak tutum geliştirmeyi amaçlıyor. Bağlayıcı karar alan bir üst siyasi otorite olmayan yapı, daha çok ortak deklarasyonlar, toplantılar ve uluslararası dayanışma üzerinden faaliyet gösteriyor. CHP örgüte 1970'lerin ikinci yarısında, Bülent Ecevit döneminde katıldı ve parti üyeliğinin başlangıcını 1976 olarak kabul ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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