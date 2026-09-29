Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti Hakkındaki Kararını Açıkladı
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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partiye savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı.
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Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanımıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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