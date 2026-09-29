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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti Hakkındaki Kararını Açıkladı

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti Hakkındaki Kararını Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 10:55
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Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partiye savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı.

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Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanımıştı.

Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanımıştı.

Verilen sürenin dolmasının ardından Başsavcılık, isimle ilgili talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini gündemine aldı.

Talebi inceleyen Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı. Yeni Parti'nin verilen süre içinde veya daha öncesinde AYM'ye savunmasını sunması bekleniyor. AYM'nin ayrılık tespit etmesi halinde, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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