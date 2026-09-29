Kim Daha Özgür, Kim Daha Özgün? Kadınlık Nereye Evriliyor?

Bir kadının nasıl giyindiği, bedeninin hangi kısmını gösterdiği ya da göstermediği hâlâ toplumun yorum alanına girebiliyor. Pugh'un bu tartışmalarda bedenine ilişkin kararların kendisine ait olduğunu vurgulaması, bize önemli bir ayrımı hatırlatıyor: Özgürlük, herkesin senin seçimini beğenmesi değildir. Özgürlük, seçiminin bedelini ve anlamını sahiplenebilme alanıdır.

Ve belki de bütün bu kadın hikâyelerini yan yana koyduğumuzda çok daha büyük bir dönüşüm görüyoruz. Kadınlık artık tek bir kalıba sığmıyor. Makyaj yapan da, yapmayan da; estetik yaptıran da, yaptırmayan da; evlenen de, evlenmeyen de; anne olan da, olmayan da; kariyer yapan da, hayatını başka bir ritimde yaşayan da kendi seçimlerini yapabiliyor. Fakat burada özgünlük açısından çok daha zor bir soru ortaya çıkıyor: “Ben bunu gerçekten istediğim için mi seçiyorum, yoksa seçebildiğimi göstermek için mi?”

Çünkü bazen eski rollerden kaçarken yeni roller yaratıyoruz. “Güçlü kadın” olmak, “bağımsız kadın” olmak, “cool kadın” olmak, “doğal kadın” olmak, “yaşını kabullenen kadın” olmak, “bedenini sahiplenen kadın” olmak bile zamanla yeni bir kimlik paketine dönüşebiliyor. Oysa özgünlük herhangi bir yeni kadınlık tanımına sığınmak değildir. Özgünlük, tanımların hepsine gerektiğinde bakıp “Bu gerçekten bana mı ait?” diyebilmektir.