Kim Daha Özgür, Kim Daha Özgün? Kadınlık Nereye Evriliyor?
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Bir kadının özgür olduğunu nasıl anlarız? Kendi parasını kazanmasından mı, istediği gibi giyinmesinden mi, yalnız yaşayabilmesinden mi, yaşına rağmen genç görünmeye çalışmamasından mı, ilişkilerini kendi seçmesinden mi, anne olmayı ya da olmamayı tercih etmesinden mi? Peki bütün bunları yapabilen bir kadın gerçekten özgür müdür? Yoksa özgürlük dediğimiz şeyin kendisi bile zaman zaman bize öğretilmiş başka bir role dönüşebilir mi?
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Kadınlık son yıllarda çok büyük bir dönüşümden geçiyor.
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Bunu bugün popüler kültürde kadınların dönüşümünde de çok net görebiliyoruz.
Jennifer Lopez'in yıllar içinde sürekli farklı kimliklerin içinden geçmesi de başka bir dönüşümü temsil ediyor.
Pamela Anderson'ın son yıllardaki dönüşümü ise bambaşka bir yerden dikkat çekiyor.
Demi Moore'un yaş alma üzerine son yıllardaki yaklaşımı da benzer bir başka pencere açıyor.
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Miley Cyrus'un son yıllardaki söylemlerinde ise başka bir kavram öne çıkıyor: kendi kimliğini ve sanatsal ifadesini sahiplenmek.
Florence Pugh'un bedenine ve kıyafetlerine yönelik kamuoyu yorumları karşısındaki tavrı da bu tartışmanın başka bir yüzünü gösteriyor.
İşte burada özgürlük ile özgünlük arasındaki fark çok daha görünür hale geliyor.
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