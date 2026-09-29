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Tayland'da Şehri Sel Suları Bastı: Suyun İçinde Dev Yılanlar ve 2 Metrelik Timsahlar Var!

Tayland'da Şehri Sel Suları Bastı: Suyun İçinde Dev Yılanlar ve 2 Metrelik Timsahlar Var!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 11:46
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Tayland'ın başkenti Bangkok, 48 saati aşan sağanağın ardından sular altında kaldı ve kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ülke genelinde 1,7 milyon kişiyi etkileyen selde en ürkütücü görüntüler ise suyun içinden geldi.

Su basmış sokaklarda yılanlar görülürken, doğudaki Sa Kaeo'da bir çiftlikten kaçan 2'şer metrelik 4 timsah için alarm verildi.

Kaynak: Gulf News

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Bangkok'ta perşembe günü başlayan yağmur iki gün boyunca durmadı, bazı bölgelerde metrekareye 300 milimetreden fazla yağış düştü.

Bangkok'ta perşembe günü başlayan yağmur iki gün boyunca durmadı, bazı bölgelerde metrekareye 300 milimetreden fazla yağış düştü.

Yağış özellikle kentin orta ve doğu kesimlerinde kanalları taşırdı, ana caddeler kısa sürede göle döndü. Bangkok Büyükşehir Belediyesi (BMA), 26 Eylül'de kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan ettiğini duyurdu. Belediyeye göre bu karar, selden etkilenen bölgelere daha hızlı ve koordineli müdahale edebilmek için alındı.

BMA, vatandaşlardan değerli eşyalarını ve araçlarını yüksek noktalara taşımalarını istedi. Yatalak hastaların hastanelere nakledileceği, evleri su altında kalanların ise belediyeye bağlı okullarda misafir edileceği açıklandı. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre yalnızca başkentte yaklaşık 52 bin hane selden etkilendi.

Suyun içinde yürümek zorunda kalanları en çok korkutan haber ise Sa Kaeo'dan geldi: Bir çiftlikten 4 timsah kaçtı.

Suyun içinde yürümek zorunda kalanları en çok korkutan haber ise Sa Kaeo'dan geldi: Bir çiftlikten 4 timsah kaçtı.

Tayland'ın doğusundaki Sa Kaeo eyaletinde şiddetli selin ardından her biri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 4 timsahın Khao Chakan ilçesindeki Golden Place Nava Farm çevresinden kaçtığı bildirildi. Khaosod English'in aktardığına göre timsahlarla karşılaşan bazı köylüler panikle ağaçlara tırmandı.

Yetkililer bölge halkını uyararak suya girmemelerini, timsahlara yaklaşmamalarını ve hayvanları resmi ekipler olmadan yakalamaya ya da yerinden oynatmaya çalışmamalarını istedi. Kurtarma ekipleri mahsur kalan köylülere ulaşmaya çalışırken kayıp timsahların da izini sürüyor. Vatandaşlardan, bölgenin güvenli ilan edildiğine dair resmi bir teyit gelene kadar beklemeleri istendi.

Sa Kaeo'da 33, 359, 3462 ve 3366 numaralı karayollarının bazı kesimleri de sular nedeniyle tamamen geçilmez hale geldi.

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Üstelik tehlike yalnızca timsahlarla sınırlı değil, su basmış yollarda ve sokaklarda yılanlar görüldü.

Üstelik tehlike yalnızca timsahlarla sınırlı değil, su basmış yollarda ve sokaklarda yılanlar görüldü.

Gulf News'ün haberine göre sel sularında ve yol kenarlarında yılanların görüldüğüne dair ihbarlar peş peşe geldi. Evlerine ulaşmak için bel hizasındaki suda yürüyen Bangkok sakinleri için bu, zaten zor olan tabloyu daha da ürkütücü hale getirdi.

Selden etkilenen hayvanlar yalnızca sürüngenler değildi. Siam Amazing Park'ta 10 domuz geyiği kurtarılırken, birkaç geyiğin ise ölü bulunduğu bildirildi.

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Bangkok Taşkın Kontrol Merkezi'ne göre sel kent genelinde 329 bin haneyi ve yaklaşık 700 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

Bangkok Taşkın Kontrol Merkezi'ne göre sel kent genelinde 329 bin haneyi ve yaklaşık 700 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre en ağır tablo Lat Krabang, Bang Kapi, Khan Na Yao, Sai Mai, Suan Luang, Saphan Sung ve Lak Si ilçelerinde yaşandı. Sular komşu Nonthaburi, Pathum Thani ve Samut Prakan eyaletlerine de ulaştı; en çok zarar gören yer ise başkentin güneyindeki Samut Prakan oldu.

Yağmur 28 Eylül'e doğru hafiflese de gece boyunca Nong Chok'ta 62, Lat Krabang'da 55, Min Buri'de 52 milimetre yağış ölçüldü. Kentte 37 ayrı noktada yolların su altında olduğu bildirildi.

Can kayıpları da art arda geldi, ölümlerin büyük bölümü boğulma ve elektrik çarpması nedeniyle yaşandı.

Can kayıpları da art arda geldi, ölümlerin büyük bölümü boğulma ve elektrik çarpması nedeniyle yaşandı.

Gulf News'e göre 16 Eylül'den bu yana ülkede 8 kişi hayatını kaybetti: 5'i Sa Kaeo'da, 2'si Chanthaburi'de, 1'i Saraburi'de. Anadolu Ajansı'nın 28 Eylül tarihli haberinde ise ülke genelindeki ölü sayısının 19'a yükseldiği aktarıldı.

Bangkok'ta yaşanan ölümler de kayıtlara geçti. Khlong Chan'daki bir konut sitesinin otoparkında 58 yaşındaki bir kadın elektrik akımına kapılarak can verdi. Bueng Kum ilçesinde 73 yaşındaki bir adam eşyalarını taşımaya çalışırken boğuldu, aynı ilçede yatağa bağımlı 78 yaşındaki bir adam ise tahliye edilemediği için hayatını kaybetti.

Botlarla sürdürülen tahliyelerde yatağa bağımlı yaklaşık 1.500 hasta hastanelere taşındı.

Botlarla sürdürülen tahliyelerde yatağa bağımlı yaklaşık 1.500 hasta hastanelere taşındı.

Selden 49 sağlık tesisi etkilendi. Bunlardan 24'ü hizmet vermeyi sürdürürken 3'ü kısmen kapandı, 22'si ise hizmetlerini tamamen durdurdu.

AA'nın aktardığına göre etkilenen bölgelerden yaklaşık 3 bin kişi kentteki 200'ü aşkın geçici barınma merkezine yerleştirildi; Gulf News ise barınaklarda kalanların sayısını 4 bin 900 olarak verdi. Yetkililer yardım çağrısında bulunarak hazır yemek, içme suyu, yüksek şasili araçlar, düz tabanlı botlar ve seyyar mutfak talep etti.

Başbakan ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul afet bölgelerini gezdi, ordu da kamyon ve botlarla sahaya indi.

Başbakan ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul afet bölgelerini gezdi, ordu da kamyon ve botlarla sahaya indi.

Charnvirakul, hükümetin selden etkilenen vatandaşlara tüm imkanlarıyla yardım etmeye çalıştığını, ancak önceliğin hayati tehlike altındaki kişilere verildiğini ifade etti. Silahlı kuvvetlere ait kamyonlar ve askeri botlar, ulaşım, gıda dağıtımı ve su tahliyesi için bölgeye sevk edildi.

Sel, havalimanlarını da vurdu. Bangkok'taki iki uluslararası havalimanında aksamalar yaşanırken Suvarnabhumi Havalimanı'nda yer ekiplerinin işe ulaşamaması ve ekipman sorunları nedeniyle rötarlar oluştu. Sivil Havacılık İdaresi yolculara uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti.

Hükümet okulları kapattı, evden çalışma çağrısı yaptı ve tahliyeler için 5 günlük tatil ilan etti.

Hükümet okulları kapattı, evden çalışma çağrısı yaptı ve tahliyeler için 5 günlük tatil ilan etti.

Bangkok Belediyesi'ne bağlı 400'den fazla okulda eğitime ara verildi. Kabine, vatandaşların kendilerine ve ailelerine bakabilmesi için 4 eyalette özel tatil kararı aldı. Bazı Bangkok sakinleri ise evlerine ulaşabilmek için kano satın alıp su basmış sokaklarda kürek çekmeye başladı.

Hükümet Sözcüsü Ekkapob Pianpises, 'Bangkok'un bazı bölgelerinde su seviyesi hâlâ yüksek' dedi ve drenaj sistemlerinin su seviyesini düşürmeye başladığını belirtti. DDPM de sular için 'dengelendi' ifadesini kullandı. Yağmur durduktan sonra suların tamamen çekilmesinin 2-3 gün sürmesi bekleniyor; hasarın ise 320 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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