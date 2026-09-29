Tayland'da Şehri Sel Suları Bastı: Suyun İçinde Dev Yılanlar ve 2 Metrelik Timsahlar Var!

Yağış özellikle kentin orta ve doğu kesimlerinde kanalları taşırdı, ana caddeler kısa sürede göle döndü. Bangkok Büyükşehir Belediyesi (BMA), 26 Eylül'de kentin 50 ilçesinin tamamını afet bölgesi ilan ettiğini duyurdu. Belediyeye göre bu karar, selden etkilenen bölgelere daha hızlı ve koordineli müdahale edebilmek için alındı.

BMA, vatandaşlardan değerli eşyalarını ve araçlarını yüksek noktalara taşımalarını istedi. Yatalak hastaların hastanelere nakledileceği, evleri su altında kalanların ise belediyeye bağlı okullarda misafir edileceği açıklandı. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Dairesi (DDPM) verilerine göre yalnızca başkentte yaklaşık 52 bin hane selden etkilendi.