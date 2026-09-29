Tayland'da Şehri Sel Suları Bastı: Suyun İçinde Dev Yılanlar ve 2 Metrelik Timsahlar Var!
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Tayland'ın başkenti Bangkok, 48 saati aşan sağanağın ardından sular altında kaldı ve kentin 50 ilçesinin tamamı afet bölgesi ilan edildi. Ülke genelinde 1,7 milyon kişiyi etkileyen selde en ürkütücü görüntüler ise suyun içinden geldi.
Su basmış sokaklarda yılanlar görülürken, doğudaki Sa Kaeo'da bir çiftlikten kaçan 2'şer metrelik 4 timsah için alarm verildi.
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Bangkok'ta perşembe günü başlayan yağmur iki gün boyunca durmadı, bazı bölgelerde metrekareye 300 milimetreden fazla yağış düştü.
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Suyun içinde yürümek zorunda kalanları en çok korkutan haber ise Sa Kaeo'dan geldi: Bir çiftlikten 4 timsah kaçtı.
Üstelik tehlike yalnızca timsahlarla sınırlı değil, su basmış yollarda ve sokaklarda yılanlar görüldü.
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Bangkok Taşkın Kontrol Merkezi'ne göre sel kent genelinde 329 bin haneyi ve yaklaşık 700 bin kişiyi doğrudan etkiledi.
Can kayıpları da art arda geldi, ölümlerin büyük bölümü boğulma ve elektrik çarpması nedeniyle yaşandı.
Botlarla sürdürülen tahliyelerde yatağa bağımlı yaklaşık 1.500 hasta hastanelere taşındı.
Başbakan ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul afet bölgelerini gezdi, ordu da kamyon ve botlarla sahaya indi.
Hükümet okulları kapattı, evden çalışma çağrısı yaptı ve tahliyeler için 5 günlük tatil ilan etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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