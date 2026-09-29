Bu Test Atatürk Hakkındaki Bilgi Seviyeni Ölçüyor!
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Tarih bilgine güveniyor musun? Atatürk’ün hayatıyla ilgili kolay gibi görünen ama dikkat isteyen sorular seni bekliyor. Bakalım bu testten kaç doğru çıkarabileceksin?
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1. İlk soruyla başlayalım! Doğduğu Selanik'teki pembe ev günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?
2. Trablusgarp Savaşı'na gizlice giderken pasaportta kullandığı sahte unvan nedir?
3. 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı ünlü vapurun adı nedir?
4. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den önce görev yaptığı askeri ataşelik görevi neredeydi?
5. "Dünyada çocuklara resmi bir bayram armağan eden ilk ve tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür."
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6. Vasiyetinde kişisel mal varlığının ve hisselerinin büyük kısmını hangi kurumlara bırakmıştır?
7. Hayata gözlerini yumduğu, günümüzde müze olarak da ziyaret edilen İstanbul'daki saray hangisidir?
8. Hayatı boyunca binlerce kitap okuyan Atatürk'ün en sevdiği ve yanından ayırmadığı kitap hangisidir?
Sen adeta bir tarih profesörüsün!
Genel kültürün gayet iyi ama küçük detayları kaçırmışsın!
Kulaktan dolma bilgilerle buraya kadar!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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