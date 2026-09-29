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Bu Test Atatürk Hakkındaki Bilgi Seviyeni Ölçüyor!

etiket Bu Test Atatürk Hakkındaki Bilgi Seviyeni Ölçüyor!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
29.09.2026 - 12:01
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Tarih bilgine güveniyor musun? Atatürk’ün hayatıyla ilgili kolay gibi görünen ama dikkat isteyen sorular seni bekliyor. Bakalım bu testten kaç doğru çıkarabileceksin?

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1. İlk soruyla başlayalım! Doğduğu Selanik'teki pembe ev günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir?

2. Trablusgarp Savaşı'na gizlice giderken pasaportta kullandığı sahte unvan nedir?

3. 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı ünlü vapurun adı nedir?

3. 1919'da Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıktığı ünlü vapurun adı nedir?

4. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'den önce görev yaptığı askeri ataşelik görevi neredeydi?

5. "Dünyada çocuklara resmi bir bayram armağan eden ilk ve tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür."

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6. Vasiyetinde kişisel mal varlığının ve hisselerinin büyük kısmını hangi kurumlara bırakmıştır?

6. Vasiyetinde kişisel mal varlığının ve hisselerinin büyük kısmını hangi kurumlara bırakmıştır?

7. Hayata gözlerini yumduğu, günümüzde müze olarak da ziyaret edilen İstanbul'daki saray hangisidir?

8. Hayatı boyunca binlerce kitap okuyan Atatürk'ün en sevdiği ve yanından ayırmadığı kitap hangisidir?

8. Hayatı boyunca binlerce kitap okuyan Atatürk'ün en sevdiği ve yanından ayırmadığı kitap hangisidir?

Sen adeta bir tarih profesörüsün!

Atatürk’ün hayatını, askeri dehasını ve inkılaplarını en ince ayrıntısına kadar biliyorsun. Kulaktan dolma bilgilerle değil, gerçek belgelerle ve kitaplarla konuşuyorsun. Bu ülkenin geçmişine ve kurucusuna olan saygın, bilginden belli oluyor. Seninle gurur duyuyoruz!

Bu muazzam tarih bilginle Atatürk'ün izlerini yerinde görmeye ne dersin? Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Genel kültürün gayet iyi ama küçük detayları kaçırmışsın!

Atatürk hakkında temel olan her şeye son derece hakimsin. Ancak bazı şaşırtıcı detaylar ve az bilinen tarihi olaylar gözünden kaçmış. Yine de bu skor kesinlikle kötü değil. 

Eksik kalan o küçük detayları, Atatürk'ün bizzat kaldığı tarihi atmosferde tamamlamak ister misin? Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Kulaktan dolma bilgilerle buraya kadar!

Tarih derslerinde arka sırada biraz fazla hayal kurmuş olabilir miyiz? Atatürk hakkında bildiğin çoğu şey genelgeçer bilgilerden ibaret. Ama üzülme, bu testi eksiklerini görmek ve harika şeyler öğrenmek için harika bir başlangıç olarak görebilirsin!

Tarihi kitaplardan okumak sıkıcı geldiyse, onu bizzat yaşandığı yerde keşfetmeye başla! Pera Palace Hotel Atatürk Müze Odası hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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